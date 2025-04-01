巨大、美利達、達方怎麼打E-bike賽局？有哪些電動自行車產品？

【文 康瓊之】

電動自行車在台北自行車展一字排開，昔日電子代工大廠、科技巨頭早已搶進E-bike賽局，產業的未來走向哪裡？

「今年會比去年好，但要回到疫情前的榮景，恐怕還得等到2026年，」台北國際自行車展展前的記者會上，桂盟董事長吳盈進穿著一身印有自家品牌logo的車衣現身。

今年各家主打的E-bike（電動自行車）款式與用途，無論是運動休閒、城市通勤，甚至是越野礫石車，幾乎都加上「電動」標籤，自行車的應用場景正在擴大。

「這5年展覽的主角都是E-Bike，但今年升級更明顯，」一名長期關注自行車產業的分析師舉例，電動登山車（E-MTB）當道，不少熱血騎士都著迷電助力帶來的暢快感。

美利達看準這股趨勢，協理張振墉表示，目前E-bike主打兩個客群，戶外運動者與城市通勤族，高毛利、歐美重視戶外運動的需求量大，為E-MTB快速成長的關鍵。

達方靠「三電系統」，搶下歐日訂單

台灣自行車輸出業同業公會發布《自行車產業景氣趨勢報告》指出，E-bike從2011年銷售量僅71.6萬台，到2022年一舉突破549萬台，成長近7倍，這兩年受庫存風暴影響些微下滑，但歐洲市場長期需求仍在成長中。

從宏碁體系分出的IT廠商達方早在15年前跨足自行車市場，2010年時曾為鍵盤之王，為戴爾、蘋果Mac主要供應商，但思考到消費電子生命週期太短，退出蘋果供應鏈。

由於達方掌握電動自行車最重要的「三電系統」，切進電池模組、電控等關鍵零組件，加上達方董事長蘇開建熱愛運動，於是踏進自行車產業。

與傳統自行車廠不同在於，達方具電子業出身的優勢，從設計、電控、車架、組裝全數掌握，善用併購策略達到製造高階E-bike一條龍。

達方發現ODM代工難接觸到一線消費者，因此2015年推出BESV品牌，「BESV創立5年就奪下將日本高階E-bike近兩成市佔，」一名自行車產業人士指出，預期今年BESV會成長相近三成。

腳踏車與IT代工其實是成熟產業，但這兩個產業過去沒有任何交集，「自從E-bike之後，機械業跟電子業發生化學變化，這對雙方是新的嘗試，」達方總經理蔡耀坤說。

巨大、美利達陷庫存之災 劉湧昌：已見隧道盡頭的光

兩年前，自行車龍頭巨大遇創立50年來首度公告延票，因疫情紅利退潮、滿手庫存，只因美國主力客戶Trek現金流吃緊，延後付款達120天。

今年1月新任巨大董事長劉湧昌指出，歐美市場谷底已經過了，訂單陸續回籠。

自行車雙雄的另個要角美利達，於3月中旬發布重訊宣布，業外虧損認列高於本業獲利，導致20年來EPS首度為負，每股盈餘虧損2.34元，因為美利達轉投資的美系單車品牌Specialized疫後虧損所導致。

美利達董事長曾崧柱說，仍需時間消化累積庫存，但高階車款受通膨影響較小，沒有庫存壓力，今年可望迎來復甦局面。

訪問中，曾崧柱不斷強調E-bike為目前主力。國內投顧報告預估，美利達今年E-bike與傳統自行車出貨量比例已接近一比一。

【延伸閱讀】

實支險理賠爭議延燒！跌倒、運動傷害，打PRP不賠了？誰決定理賠標準？

為什麼泰國曼谷容易受到「遠距強震」衝擊？

「對等關稅」台廠躲不掉？5張圖推敲川普打擊對象，台灣如何應變？

ChatGPT-4o圖片生成功能怎麼用？製作貼圖、風格漫畫3步驟一次看

哈佛研究：中年開始健康飲食是長壽關鍵

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載