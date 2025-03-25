大學海外聯招人數創新低 馬來西亞、香港僑生為何不愛來台了？

【文 吳靜芳】

海外聯招報名人數直直落，香港和馬來西亞僑生來台數量陡降，為什麼疫情過後還是沒學生來？香港有政治因素，但馬來西亞的原因更難解。

在台灣新南向產學專班、僑委會3+4產學攜手合作僑生專班人數不斷創新高的同時，傳統依成績申請、分發入學的海外聯招，報名人數在這幾年卻不斷往下探。

海外聯招的兩大來源──香港和馬來西亞，在這三年間，報名人數幾乎都接近腰斬。香港的影響因素較為單純，就是政治情勢。

國安法後，在港澳招生愈來愈難

擔任海外聯合招生委員會總幹事的暨南大學副校長楊洲松，去年撰文分析，指出香港曾經2012-14年、2021年有過兩波來台就學的高峰。第一波是由於兩岸關係良好，宣導活動順暢，第二波則是因為香港民主運動影響，不少港生轉赴海外留學。

然而，港生來台數量下跌，也是因為政治。國安法通過後，港澳地區自我審查愈趨嚴厲，台灣愈來愈難在港澳公開宣傳高教招生。

至於沒有太大政治因素影響的馬來西亞，原本每年至少都有超過2000名學生來台升學，但去年9月開學的113學年，馬來西亞學生報名人數，跌到約1500名。

「這是一個警惕，」馬來西亞留台校友會聯合總會（下簡稱留台聯總）會長彭慶和，接受當地媒體採訪時說。

留台聯總在馬來西亞是常年協助台灣高教招生的單位。過去，台灣在當地招生，多著重於大城市；現在，留台聯總把目標轉向三、四線城市及偏鄉，宣傳台灣升學管道，希望拉長戰線，能夠止跌回升。

彭慶和分析，馬來西亞學生赴台留學減少有幾個原因，一是華裔族群也出現少子化現象，其次是當地的大專院校愈設愈多，高教競爭趨於激烈。

3年可畢業，馬來西亞當地大學變夯

「馬來西亞當地私立大學林立，且學制只需要3年就可以畢業，對想要盡快就業的學生，是個非常巨大的誘惑，」楊洲松分析。

台灣不再是當地僑生僅有的選擇，更關鍵的是，在小紅書、抖音強勢攻佔當地年輕學子注意力的同時，台灣整體的形象早就不像偶像劇黃金時代那樣清晰。

一名馬來西亞僑生告訴《天下》，過往國際資訊不發達，台灣高教在當地學校宣傳招生頗有成效，通常是一代傳一代，或兄弟姊妹一個拉一個赴台留學。

然而現在去日韓、歐美國家的資訊都很便利齊全，年輕一代選擇更多了。但台灣高教還是用上一代的方法，倚重留學生組織人脈網絡協助招生。

「而且說白了，僑生赴台就讀學費相對便宜，但也不是最便宜，」這名僑生觀察，很多馬來西亞私立大專校院推出和歐美名校的雙聯學位，在本地升學還能拿海外文憑，對很多學生可能是更為划算的選擇。

中國近年也積極往馬來西亞華人社群招攬生源，祭出各類獎學金與減免。大約2018年，馬來西亞華人社群就讀為主的獨立中學畢業生，有過一波赴中留學潮，那一年赴中還超越赴台的數量。但疫情後就大幅修正。

「中國祭出各類優惠搶生源的方式，非近年才開始，台灣唯有在高教體系發展自我特色、接軌國際、健全就業輔導等，才能吸引更多國際學生來台升學就業，」楊洲松指出。

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