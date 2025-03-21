恐成網路罪犯下手目標 資安專家：瀏覽器永遠不要存信用卡資料

【編譯 樂羽嘉】

不論是用Uber Eats叫外送或是上電商網站網購商品，透過網路刷卡消費是很常見的行為。

若你沒把信用卡號背熟，在進入刷卡網頁時，你可能需要從錢包掏出信用卡，逐個輸入號碼。有些人為求省事、方便，會直接把信用卡資訊儲存在筆電、桌電或手機裡，但網路安全專家表示，這是絕對不該做的事情。

網路安全服務公司Fortalice Solutions戰略長歐蕾莉（Melissa O’Leary）表示，「把信用卡資訊儲存在瀏覽器裡可能很方便，但若你的裝置遭到入侵，就會暴露在一連串風險當中。」

「你儲存起來的付款資訊，會成為網路罪犯輕易下手的目標。」

曾經擔任白宮行政辦公室負責人首席幕僚的歐蕾莉，與其他專家一同解釋你的信用卡資料會如何失竊，以及如何保護自己。

詐騙會怎麼偷你的信用卡資訊？

若你把金融資訊儲存在瀏覽器，駭客有超出你能想像的各種方法可以偷走你的信用卡或簽帳卡號。以下是幾種最常見的做法：

‧偷走你的手機、電腦或筆電：

不管你再怎麼小心，這些東西還是可能會失竊，這是偷走你儲存資訊的簡單手段。

Point Wild科技長、網路安全專家拉姆詹（Zulfikar Ramzan）表示，「如果壞人取得你的電腦，不需要是犯罪天才也可以偷走你的付款資訊。」

‧用公用Wi-Fi網路取得你的資訊

在咖啡店或是圖書館工作的時候，要注意一件事，那就是公用Wi-Fi網路並不安全。別人可以透過公用網路進入你的電腦。

‧使用惡意軟體或間諜軟體

他們可能透過網路釣魚手法、網站、直接連進你的電腦及其他手段，神不知鬼不覺地把這些軟體安裝在你的筆電裡面。

‧透過資料外洩和駭客攻擊竊取資訊

歐蕾莉說，「我見過一些案例，受害者儲存的信用卡資訊在資料外洩事件中被盜，等看到信用卡帳單的盜刷交易時才發現。」

「我也見過另一種不幸的情況，是有人把個人銀行資料存在公司的裝置裡，然後外洩，而處理這些爭議交易和重新取回帳號的過程很耗時間又令人沮喪。」

‧利用「憑證填充攻擊」或接管帳號

所謂的「憑證填充」（Credential Stuffing，也稱撞庫攻擊）是一種網路攻擊，從某項服務的資料外洩獲取憑證（或用戶名、密碼、電子郵件等等），用來嘗試登入另一個無關的服務。

例如駭客可能會入侵大型百貨公司，取得使用者名稱和密碼清單，使用相同的登入憑證來嘗試登入銀行網站，希望同時擁有被駭百貨與銀行帳號的受害者，粗心大意地使用了相同的使用者名稱和密碼。

由於黑市交易中有大量憑證外洩，憑證填充已普遍存在，再加上可以使用機器人繞過傳統登入保護，使憑證填充成為大受歡迎的攻擊手段。

由於網路瀏覽器會把資料儲存在多個地方，駭客可能不費吹灰之力取得這些資訊。

如何保護自己？

歐蕾莉建議主動採取反制措施，確保帳戶安全。

專家的建議是：

‧停止把信用卡資訊存在裝置裡

你最簡單也最好的選擇，就是永遠不要按下「儲存」鈕。你還是可以用手機或筆電買東西，但每次都要一個數字一個數字輸入信用卡號。

「當你手動輸入卡號，風險就只存在交易期間，」拉姆詹說，「但如果你把資訊儲存在瀏覽器中，風險就一直存在。」

‧用更安全的方式儲存資訊

與其存在瀏覽器裡，拉姆詹建議使用專門的密碼管理工具，用加密工具儲存密碼。

他補充說，銀行常常提供虛擬或代碼化的卡號，這些卡號如果被破解，可以立刻輕鬆停用，保護你的主帳號安全。

另一個選擇是把資訊存在蘋果錢包Apple Wallet裡。

芝加哥聯合銀行（ABOC）資安長麥斯威爾（James Maxwell）指出，「Apple Wallet會把資訊經過強力加密，存放在你的iPhone、iPad或手表裡。」

「Google錢包做法相同，但可能會把更多資訊存在自家雲端，使你的數據比較容易遭受攻擊。」

不過如果你的手機被偷，那就沒輒了。

‧啟動兩階段驗證（2FA）

系統會要求兩種方式做驗證，例如輸入密碼後，再傳送驗證碼到手機，讓你輸入。

歐蕾莉建議不論你的金融資訊儲存在哪，都啟動兩階段驗證。

‧仔細檢視銀行帳單

定期檢查你的帳單，最好是在網路上，就能比紙本帳單更頻繁檢查，及早發現可疑交易、處理問題。

‧安裝聲譽良好的防毒軟體

這樣一來，你就可以在惡意軟體入侵前搶先封殺。企業常用的軟體是McAfee和Norton。

拉姆詹鼓勵經常更新你的瀏覽器和手機。「很多攻擊利用的弱點，可以透過一次簡單的更新來補強。」

‧下載、點擊時要小心

拉姆詹建議，下載來源不明的檔案、點擊來源不明的連結時，要非常小心。尤其是彈出視窗、免費軟體或「系統修復」類的廣告，都是駭客常用的手段。

還是很想在瀏覽器儲存信用卡資訊怎麼辦？

‧只存一張卡

這樣一來，就算出事，你也只需要擔心、停用、取代一張卡，也更容易偵測可疑交易。

‧存信用卡

拉姆詹指出，不是所有支付卡的安全和追討權都一樣。信用卡通常防詐保護最強，禮品卡最弱，而簽帳卡則介於兩者之間。

（資料來源：Huffington Post、Cloudflare）

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