台灣民主指數連兩年下滑　有20%人甚至支持獨裁？

【文 楊竣傑】

台灣自由度排名亞洲第二，民主指數也排名全球第十二，但民主指數的得分卻連兩年退步。如何反映出台灣對民主沒信心、政府信任度不足的隱憂？

自由之家（Freedom House）公布〈2025全球自由報告〉，台灣獲得94分，在亞洲僅次於日本。《經濟學人》智庫（EIU）也公布2024年民主指數（Democracy Index），台灣被列為「完全民主」，名列全球第十二，甚至贏過美國、日本、英國等國。

雖然台灣在兩項國際評比中獲得肯定，但一年多來，朝野嚴重對立、大罷免潮來襲，民主指數連續兩年下滑，卻透露台灣民眾「對民主愈來愈沒信心、對政府信任度也不足」，形同是一記警鐘。

台灣民主指數連兩年下滑，政府運作分數又退步

《經濟學人》民主指數有五個評分標的，包含選舉過程與多元性、政府運作、政治參與，及民主政治文化和公民權利。台灣綜合總分8.78分，已連兩年下滑，其中，政府運作單項分數8.57分，比2023年下降0.72分。

政府運作分數微降，反映現今分立政府的僵局。

「民眾選出的行政部門跟立法部門，是否表現良好？有沒有符合民眾的期待？」成功大學政治系教授王奕婷分析，民眾關心選出的民意代表，是否對自己的作為向民眾負責，「當民眾不滿時，民代卻沒有改變作為，或許會影響信任度，」另一方面，行政與立法間的僵局，影響政府效能，也會降低民眾對政府信任度。

換言之，當人民透過選舉參與政治，由下而上表達意志後，政府卻無法充分實踐人民意志，在完全民主的架構下，整體憲政運作出現盲點、不順暢，更使政府運作面臨挑戰。

台灣人對民主信心不足，五分之一認為獨裁更好

政治大學國家發展研究所所長黃兆年指出，2024年進行的「中國效應調查」的數據中，高達20.4%受訪者認為「獨裁有時比民主更好」。「五個人中，有一個人認為獨裁比民主更好，這比例並不低，代表台灣社會對民主信心不足、值得警惕的狀況，」

台灣應借鏡美國，避免出現極端政治人物

當下的美國政治，正可作為台灣借鏡。《經濟學人》分析，美國民眾對政治機構和媒體的信任度低、對核心國家價值缺乏社會共識；且因川普的意識型態、政治風格出現民粹主義徵兆，造成社會嚴重極化，社會凝聚力與共識幾近崩潰。

「台灣若不希望出現極端政治人物，政治菁英間需要有所警惕，政黨內若出現這類（民粹型）政治人物，即便有短期效果，但非長久之計，政黨機制必須克制，」王奕婷提醒。

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