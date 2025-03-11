「台灣最好學校」來招生 踩在人口販運邊緣？泰北爸：我為何不讓孩子去台念高中

【整理 裘政懿】

僑委會「3+4」產學攜手合作僑生專班強調可學到技能、實習賺錢、又有學位，已吸引2萬多僑外生來台灣。但來自泰北的鍾爸為何卻說，他不願讓孩子去3+4？

我家老三初中畢業本來也吵著要和同學去3+4，我不讓他去。他同學有兩個去了又跑回來，都說回泰國可以讀更好的學校。

我家老三後來在泰北念完高中，考上清邁排名第二的公立湄洲大學法律系，還沒開學，亞東科技大學來這裡招生，同學約他一起去，我聽台灣的親友說亞東還不錯，就讓他去了。

他們每天早上8點到晚上8點半上課，一個星期4天，其餘3天打工。因為他們中文比較差，所以和本地生分開上課，和菲律賓、印尼、越南的學生同班。

我家老大在泰北念到泰文高中、華校初中畢業，本來想讓他去雲南大學，他不願意。如果去的話，學雜費和食宿全部免費，一個月還給他們2500人民幣零用錢。學校規定不能打工，必須專心念書，我家老大就覺得這樣不自由。我們鄰居有兩個孩子去了。

我家老大現在在清邁皇家大學念師範學院數學系，再幾個月就要畢業了，畢業之後就會分發到初中當數學老師。

老二也是同一所大學行銷系，你別小看行銷系喔，我姊的女兒行銷系畢業，今年30歲，現在在曼谷一家新加坡公司工作，月薪9萬多泰銖（與台幣等值），一年紅利40幾萬。

我不是說3+4不好，只是一般小孩子和他們的父母根本無從得知這些學校好不好，只能聽學校的，他叫你去讀什麼學校就是什麼學校。

其實如果真的想念職業學校，泰國有日本豐田汽車辦的技術學校、有德國和泰國合作的技職學校，都非常好，畢業後都很搶手。

台灣逾60年的僑教政策，培養出林百里、周永明等優秀人才；如今2萬多名「3+4」的僑外生，把他們7年黃金學習期給了中後段班的私立高職和科大，他們有機會成為林百里、周永明第二嗎？

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