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僑委會大開「學工」之門？委員長徐佳青：台灣要走向移民國家

聯合新聞網／ 天下雜誌
強調很多事「要自己來」，僑委會委員長徐佳青對招募僑生充滿自信。 謝佩穎攝
強調很多事「要自己來」，僑委會委員長徐佳青對招募僑生充滿自信。 謝佩穎攝

【文／伍芬婕；圖片／謝佩穎攝】

我是來自民間的，我不會隱瞞事情。「3+4」產學攜手合作僑生專班是僑委會自己執行，可以很快抓到第一線的問題。2023年我全面接管以來，開始一個一個把螺絲鎖起來。

一個大問題是學生的語言程度。今年9月的第一批新生，第一個學期全部都要留在學校，完整上完課，通過我們的第一階段測驗，才給他去實習。我們跟學校講好，因為上課沒有收入，第一學期雜費先積欠，未來慢慢繳。

第一學期不實習，先好好學語言

目的就是學生要有華語文能力測驗A1的程度。2020年迄今，僑委會已開發10個語系的雙語教材。上學期起，我們要求一個學校至少要派兩個老師來上僑委會的課，就是為了9月這批新生。我們希望這批老師上完課後，教出來的學生程度比較好，實習跟學習狀況比較好，就能有一個正向循環。

有些國家對未成年孩子出國比較審慎，配合他們，印尼與菲律賓的專班申請年齡從16歲提高到18歲。沒辦法來這兩年，我們也提供這些孩子線上與實體的華文研習營，使學生來台適應力比較好。

專班接下來的預算會增加很多，我知道現在全套措施都要準備好，從源頭就要鎖好。因為我不相信學校的品質，我知道很多是活不下去的學校。你的配套措施要夠，不能讓學校亂來。

抓到仲介，一定裁班、裁人

現在僑委會招生一點都不困難。我都警告學校，只要給我抓到你有在做仲介，我一定會裁班、裁人，我沒有在客氣的，因為不要學生受到剝削。仲介要利，你去做移工就好了。

我只要去雙語網路公告，加上原有的人際網絡，留台校友會、台商會等等，我們都有拜訪，讓他們知道可以互利互惠，不怕招生數不夠。去年已經接近1萬人要爭取5000個名額，最後被迫加到6000。慢慢已經可以挑學生了。

接下來，我的棍子要上去，僑委會一定會考核。第一步華語程度，然後畢業率，這些都會列入未來核定班數的基本指標，要汰弱扶強。

未來，華語程度不夠，不要讓你來。下一步，華語都不錯、但成績不好，我還不讓你來。我當然要精益求精。以前撿到菜籃的都是菜，現在我挑好的學生來，當然要求學校。一步一步，一直鑽研改善。

台灣要走向移民國家

我沒有辦法為以前負責，我要為以後負責。這些「3+4」學生的學習成績，不會比4年的差，因為他們年紀更輕，適應力反而更強。再5年後，你可以應證我的話。

這個政策是，台灣要走向一個移民的國家。因為從蔡英文總統開始，我們已經意識到台灣要面對的挑戰，不是單純用移工來解決人力不足的問題，而是整個國家的內需。人口結構，單純鼓勵國民自己生產，已經來不及了。

我們是用一個務實的態度，多管齊下。你移工也可以很大量，就是讓仲介賺飽飽而已，是好到誰？我的政策目標是，這些人將來都要成為國家的一份子，這才是我的真實目標。

我從年輕培養他，我讓他有一技之長、有專業學歷。我讓他留在台灣工作，然後在這邊落地生根。他將來是我們的一份子，因為我們永久居留權都要放寬。那你覺得移工的移民比較好，還是學生的移民比較好？

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