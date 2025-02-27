全台最像咖啡廳的藥局？去丁丁斗南店一日遊 5萬人口鄉鎮刷新單日百萬業績

【文 周妤靜】

丁丁藥局董事長楊宏培從沒想過，新開幕的藥局單天營業額就能突破百萬台幣。但它真的發生了，而且發生在雲林縣，人口數不到5萬人的斗南鎮。1月18日丁丁斗南店開幕，人潮湧入100坪的藥局，排隊檢測血壓、微循環，也試用按摩槍、試飲葉黃素，有種逛好市多的錯覺。

顧客扶老攜幼「箱購」保健食品、尿布、奶粉，斗南店店長詹惠婷強調，「不是一箱一箱搬出去，而是一箱一箱放到拖車上，一起拖出去，」她在丁丁工作快30年，已經很久沒看過這樣的場面。

當地民眾的響應，出乎楊宏培的意料之外，因為丁丁斗南店不在熱鬧市區，距離鎮中心也有兩公里遠。他最壞打算是開一年就關，沒想到開幕兩日業績竟高達260萬元，高出目標三成。

富爸爸撐腰，丁丁佈局新策略

「這是用鄉村包圍城市，」丁丁企劃處處長陳一徹借用全聯福利中心著名戰略做解釋，只要品項夠齊全、鄉鎮外圍民眾的消費需求未被滿足，連鎖集團往郊區「造商圈」的機會無窮。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，中南部重劃區多不在傳統蛋黃區內，「建廠、開發商，甚至養地的地主，都希望比較知名的連鎖店來充實當地的生活機能，增加社區或者是整個區域的賣相。」

不過，這也是丁丁相對冒險的一次嘗試。去年一整年，丁丁藥局新開9家分店，店數終於破百，相較競爭者大樹藥局，丁丁的佈局較緩。佳世達醫療事業群總經理楊宏培卻看上丁丁穩健的性格，陸續收購丁丁母公司諾貝兒寶貝的股份。

2024年底，明基佳世達集團再砸9億元入主，如今持股比例逾四成。楊宏培現兼任丁丁藥局董事長，宣告佳世達醫療事業群今年要靠藥局通路，營收突破300億元。

乘載集團的期許，2025年1月開幕的斗南店，不論外觀、選址都跳脫從前，有開新局的意味。楊宏培回憶，當時內部同仁看到斗南店承租物件的外型時，引發熱議，「他們覺得這是賣咖啡的，一點也不像藥局。」

到藥局一日遊，關鍵是好停車

丁丁藥局的鄰居是星巴克，更是內部信心滿滿的理由。陳一徹對星巴克的集客力有十足把握，他描繪斗南鎮的一日套裝行程：驅車前來內用咖啡、逛逛隔壁的藥局，再到對面的斗南田徑場散步。好停車，也是丁丁的賣點之一。

值得觀察的是，連鎖集團在鄉鎮外圍造的商圈，會不會只是曇花一現？黃舒衛認為，蛋白區商圈會愈來愈熱鬧，且隨著二線城市的人口老化，藥局的諮詢服務、血壓檢測將更加熱門，「中老年人的黏著度會非常高，」相關服務勢必帶動醫療輔具、健康食品和生活用品的業績。

斗南店至今仍保持亮眼業績，丁丁中區經理邱梓宜表示，營銷團隊的能力是關鍵。令她意外的是，斗南店連徵才都有優勢，她每天都接到一到兩封求職履歷，全來自當地30歲以下的年輕人，渴望加入大企業。

有特色的建築外觀、相鄰星巴克等大品牌的郊區選址，都成了未來展店的參考範本。雲林縣第二家丁丁，已預備在西螺鎮開幕。經過一次「造商圈」的嘗試，楊宏培顯得更有底氣，他表示，「今年藥局的成長一定是跳躍式的。」

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