川普舞關稅大刀 東協為何還加入金磚？台商供應鏈如何應對？

【文／蔡娪嫣；圖片／Getty Images】

關稅戰煙硝四起、川普磨刀霍霍之際，向來不輕易「選邊站」的東協，三個重量級成員國印尼、馬來西亞和泰國，為何先後加入中、俄任要角的「金磚國家」？重組供應鏈壓力爆表的台商，該如何評估印、馬、泰加入金磚？

1月6日，東協第一大經濟體印尼，率先成為金磚首位東協會員國；馬來西亞與泰國則自去年10月起以「伙伴國」身分參與，並積極爭取升格。

至此，金磚國家陣容已包含10個會員國及9個伙伴國，整個金磚版圖已囊括全球一半人口（54.6%）、GDP佔全球的42.2%。

金磚會員國包括創始國中國、俄羅斯、印度、巴西，2010年加入的南非，2024年加入的伊朗、衣索比亞、埃及和阿拉伯聯合大公國，以及今年新加入的印尼。「伙伴國」分別為馬來西亞、泰國、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、哈薩克、烏玆別克、烏干達及奈及利亞。

金磚國家集團一向被視為反美、親中的地緣政經組織，中美各自拉幫結派的當口，東南亞國家加入金磚，代表它們選邊站嗎？印、馬、泰的算盤顯然不是如此。

為何東南亞國家想當金磚一份子？

攤開金磚的多元組成，可看出國家間立場各異。印度、阿聯仍與美國保持戰略合作，馬來西亞採取「經濟靠中國，安全靠美國」平衡策略。印尼和泰國對中美兩邊都下注，同時也在積極爭取躋身由美國為首的經合組織（OECD）。

金磚國家的著力點，不像區域全面經濟伙伴協定（RCEP）、跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）一樣追求成員國間的自由貿易，而更像是建立在「對沖美國風險」基礎上，推動「去美元化」支付系統、分享新興市場紅利。近來最受矚目的倡議是，推動新支付平台「金磚之橋」（BRICS Bridge），在金磚國家之間建立一個類似於SWIFT的跨境支付和結算系統。

到目前為止，金磚組織猶為鬆散，以金磚支付系統取代美元的構想，仍有漫漫長路要走。即便如此，加入金磚對東南亞國家仍具有一定吸引力。

成為金磚一員，代表即便遭到西方金融體系制裁，仍能接觸中國、印度這兩大製造基地與消費市場，以及俄羅斯這個大宗商品與能源供應國。參與多邊組織，也有助於擴大國際影響力。

金磚國家亦是表達對美國主導國際秩序不滿的平台，美國在加薩衝突中對以色列的支持，已損害它在穆斯林人口眾多的東協地區的聲望。馬來西亞首相安華和印尼總統普拉博沃都曾公開批評。

東協國家投入金磚懷抱，可視為在美中角力下的對沖策略，以分散對美元體系的依賴。但若川普重啟強硬貿易戰，東協這波「親金磚」操作能否全身而退，仍有待觀察。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究員哈比（Muhammad Habib）即告訴《南華早報》，加入金磚可能會帶來額外開支，例如參加國際會議或支持地緣政治議題，但未必帶來明確經濟效益，「到目前為止，除了地緣政治上的關注度，我還沒有看到金磚能為其成員帶來特殊利益。」

台商佈局供應鏈，宜提防川普對東協動手

在東南亞，台商「中國+N」佈局主要集中在新加坡、越南、泰國、馬來西亞與印尼。台灣前十大電路板廠已陸續進駐北越和泰國，帶動完整供應鏈的形成；馬來西亞以半導體晶圓封測和製造為主，而印尼則聚焦車輛及紡織製鞋等產業。

東協多國近年承接大量從中國轉進的投資，充當轉口美國的橋梁，引發美方對「洗產地」的疑慮；若東協繼續強化與金磚國家的合作，並意圖推動去美元化，更可能觸動美國的政治敏感神經。

針對金磚國家，川普早已放話，若嘗試削弱美元儲備貨幣地位，將對這些國家徵收100%關稅，使它們失去進入美國市場的機會。

面對金磚吸納東協國家，與印、馬、泰的積極態度相比，越南顯得較為謹慎。越南也獲邀成為「伙伴國」，但遲未明確表態。原因在於越南是東南亞對美出口最大的國家，擔心加入這個由中俄主導的組織會損害與美國的經貿關係。

在川普第一任內，美國主要針對中國發起貿易戰，促使大批製造業湧入東南亞。而這一次，川普揚言將對全球加徵關稅，特別對美國貿易赤字國加徵10%至20%關稅，東協無法置身事外。

越南是美國第四大貿易逆差國，分析師預計，如果關稅矛頭對準東協，越南將受衝擊最深，其次是泰國、馬來西亞與新加坡，而印尼因經濟相對內向，影響則較小。美智庫ITIF（資訊科技與創新基金會）針對美國39個盟國評估「川普風險指數」，揭示泰國恐遭殃。

李光耀公共政策學院資深經濟學家丘偉賢（Denis Hew）認為，川普2.0到來，跨國公司將面臨更大壓力，要求將更多業務從中國轉移到美國。

東南亞樂觀看待「中國+1」紅利

即使川普加徵關稅壓力升高，東南亞仍有不少樂觀主義者。

「美國人愛我們，中國人也愛我們，我們不必選邊站，」泰國商務部長皮猜認為，在川普領導下，美中貿易戰可能會升級，但這只會讓美泰的感情升溫。

許多東協官員預計，就算是最糟糕的關稅情境發生，也能複製川普第一任內的「中國+1」現象，只要美國對中國、東南亞加徵的關稅相差夠大，供應鏈就會繼續為了降低成本，而向中國以外轉移，從而讓東南亞繼續受益。

金磚國家首度將觸角深入經濟最具活力的東南亞，恰逢馬來西亞擔任東協輪值主席國，未來金磚與東協互動勢必更加密切，也將考驗東協在美中之間維持平衡的能力。

對台商而言，雖然早已在東協建立龐大供應鏈與生產據點，面對可能的大規模關稅戰與嚴格「洗產地」查核，仍需不斷調整與分散佈局，以確保在瞬息萬變的國際政治經濟環境中，維持產銷韌性與足夠彈性空間。

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