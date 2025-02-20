台灣獨角獸Appier買下法國新創！史上最大併購 看中什麼AI商機？

【文．林以璿】

台灣AI軟體公司Appier宣布併購法國新創公司AdCreative.ai，「廣告生態系」的佈局逐漸成形。為何AI時代的科技公司，都急著用併購添軍火？

台灣軟體圈今日迎來開春第一個好消息。

2021年台灣第一隻新創獨角獸在日本上市的Appier（沛星），以3870萬美元（約12.7 億台幣）的價格，併購來自法國與土耳其，以生成式AI替客戶產生專屬個性化廣告的AdCreative.ai企業。交易預計於3月完成。

「他們擅長想法、圖像以及創意的生成，這是我們正在轉向的領域，」執行長暨共同創辦人游直翰，率AdCreative.ai的創辦人路西耶（Alexandre Leciel）接受《天下雜誌》獨家專訪時說。

「AI時代，我們併購求勝」

AdCreative.ai有60多位員工，成立的一年半內，年度經常性收入已成長至1590萬美元，是沛星上市4年來最大規模的一次併購。Appier去年第三季營收、獲利和營業利益率均創下新高，更首度配發股息。游直翰預估，併購後，將協助被併購公司提升盈利能力，將繼續獲利。

距離上一次併購已時隔兩年，為何決定再出手？Appier策略長張哲緒分析，AI的應用領域眾多，但能夠燃起大火花、立即獲利的領域卻不多，而「行銷」就是其中之一。

「我們的併購角度，已經從填補技術轉變成加速發展，」他說，「現在，我們併購是為了要贏。」

「Appier的下一步，需要更完整的企業解決方案，」游直翰解釋，也就是說，要從上游的營銷規劃，逐漸朝著執行面的自動化佈局。

用AI做創意，Appier數位行銷最後一塊拼圖

沛星過去以AI和機器學習技術來分析消費者數據，協助客戶客製化行銷。但行銷的內容創意由客戶自己做。但「創意是廣告週期中重要的事情之一，AI讓速度更快，我們不應該再全部仰賴人腦作創意，」31歲的路西耶說。

2021年成立的AdCreative.ai在台灣知名度不高，手上卻已有英國最大零售商Tesco、美妝集團萊雅、Snapchat、酒商保樂力加和瑞士手錶品牌蕭邦等客戶，被《Forbes》列為廣告行銷設計領域，全球最好用的AI工具之一。成立一年半內，已生成超過10億份廣告，也累計行銷結果的大數據。

「這次的併購不只是價格最高，也象徵著Appier在國際上已經走到下一個層次了，」Appier獨立董事簡立峰評論。

簡立峰口中的下個層次，是更廣大的人才庫與Appier不熟悉的市場。AdCreative.ai的總部設立在法國，研發部門則位於路西耶的故鄉土耳其，在歐美累積了大量的客戶，正是Appier鎖定的關鍵市場之一。

問路西耶，全球都在追求好的AI併購標的，為何選擇Appier？他直言，是基於互補性，「我們能成為Appier生態系一片重要拼圖。」

不在矽谷，卻有專注本業的機會

「台北和土耳其有很多相像之處，」來台已經一週，體會台灣人的好客，嘗遍中餐美食、甜美水果的路西耶，已經會自己去超商買切片蓮霧，「我們擁有許多一流、但可能（相較於矽谷）沒那麼知名的人才。當矽谷忙著募資、挖角，其他地方反而有更多專注於AI本業的機會。」

來自土耳其的觀光小鎮，家裡做生意的路西耶耳濡目染，從小就知道自己很會寫行銷廣告文案。大學念機械工程，到歐盟成員國波蘭大學交換，陰差陽錯留了下來，畢業後，在法國創立自己的廣告公司。一直到創業後，他才發現法國其實有很多AI人才。加上土耳其老家的工科同學，成就了AdCreative.ai獨一無二的人才庫組合。

跟台灣人的好客一樣，游直翰第一次飛去土耳其，就被帶去吃飯。到巴黎辦公室，他被允許可以跟任何辦公室的人交談。令他印象很深的是，過去對一些公司提出建議時，他們的第一反應是「這不是我們做事的方式。」但AdCreative.ai團隊說的則是，「有什麼更好的方法可以讓事情變得更好呢？」

「我看過許多公司，這種熱情的人才是更可貴的東西，」游直翰認為。

前科技部長陳良基曾預言，Appier有望成為另一個「台積電」。

「那麼就得跟台積電一樣，不斷用世界一流的人才，」對此簡立峰點評，加入巴黎與土耳其，未來Appier將在全世界擁有20個據點的人才，並與Meta、Google一樣培養內部的科學家發表研究論文，「這些證據都表明，Appier正在朝世界級的公司邁進。」

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