光陽油車走下寶座、電車才剛起步！三代柯勝峯全面接班 能扭轉亞軍危機？

【文 康瓊之】

光陽是蟬聯台灣機車市場22年的王者，2022年將寶座拱手讓給三陽，2024年市佔更跌破三成。面對油車失利，電動車距離開花結果還有一大段距離，前年起全面掌舵的光陽董事長柯勝峯，將帶領光陽怎麼走？

油車市佔跌破三成，「雙陽」差距再拉大

光陽連霸台灣每年機車銷量逾20年，然而前年開始出現轉折。近兩年甚至拉大差距，2024年三陽在國內油車市佔率突破四成，光陽卻跌破三成。

機車界傳言，柯勝峯其實不懂機車生態系。「柯勝峯無力感應該很重，」曾在光陽經銷商中創下12年全台銷量冠軍的新輪機車行負責人吳淑芬觀察說，可能是光陽內部螺絲鬆了。

儘管柯勝峯家族與柯俊斌家族是多代世交，但對油電發展未取得共識，導致派系鬥爭，「柯勝峯不是不懂車行，但內部領導層有矛盾，另一派不希望電車賣太好，」油電車都賣的嘉義鑫宏嘉集團總經理陳慶全側面觀察說。

不過，光陽長年靠執行長柯俊斌的接地氣，攏絡不少經銷商的心，如今卻換來隱憂。他每天都在Line群組與十幾位經銷商店長匯報全球各地機車市場戰況、照三餐問候，「機車廠的生意都是用喝酒、喝茶換來的，」吳淑芬說出內心話，沒有搏感情，就沒有生意，仍是車行現況。

相較之下，光陽經銷同業則說，柯勝峯接班十年，卻鮮少看到他前來車行拜訪經銷商，只會在全國性的經銷董監事高峰會看到他。業界許多人說，穩住經銷體系，是車廠基本功，但目前光陽最大問題是兩柯不合，導致經銷商選邊站，而非齊心一致，看來是光陽大步向前的最大阻礙。

油電人才分布不均，影響產品力

然而，除了對手不斷變強，光陽內部也面臨資源分配的挑戰。柯勝峯2014年接掌光陽集團董事長，4年後，於日本全球記者會上公布Ionex車能網，正式切進電動機車市場，展開新頁。

然而，在電動機車Ionex發展上，並非想像中順遂，「電車做愈多、虧愈多，」柯俊斌不諱言指出。最明顯的，就是油車創新人才不足，「光陽把人都拉去做電動車，」陳慶全觀察，光陽把更多研發資源認真投入電車研發，油車市佔下降，就是相應的代價，也影響了油車的產品力。

放眼東協「台灣是絕佳實驗室」

柯勝峯希望跳出台灣的框框，走向全新市場。他認為，機車是東協、印度等國的主要交通工具，當空污與環境問題加劇，「這些市場未來對電動車的需求，會是台灣的數百倍大。」

以市場規模而言，台灣僅佔全球1%，「但台灣是絕佳的概念驗證地，」柯勝峯直言，台灣地理環境緊密，市場反應迅速，任何問題都能立即浮現並改善，是發展新技術的理想場域。他期待，光陽的Ionex能加速東南亞佈局，「目前海外是一片空白，都是我們揮灑的空間。」

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