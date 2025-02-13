2025年被動收入攻略！3大玩法已過時 別再浪費時間

【編譯 張詠晴】

有些賺取被動收入的方法已經過時，努力了半天，成效卻很差，愈做愈心酸。反之，有些策略依然有效，根據趨勢調整，更能事半功倍。

即使在睡覺，還能繼續累積財富，大概是所有人夢寐以求的事，但並非所有被動收入策略都能歷久不衰。

人工智慧（AI）顛覆經濟，消費者行為不斷改變，五年前行得通的被動收入策略，現在不一定有效了。

如果還在仰賴過時的方法，你也許會發現，荷包沒變厚，還愈來愈扁。

但挑戰也帶來新機遇。從人工智慧驅動的尖端行銷策略、自動化電商平台，再到精心佈局的房地產投資組合，都讓創新的收入來源悄然崛起。

《Forbes》整理了2025年仍然有效的被動收入策略，同時指出幾個漸漸失去優勢的賺錢方法。首先來看看依然有效的被動收入策略：

一、投資股市與指數基金

配息型股票與指數基金投資依然是可靠的被動收入來源，優勢在於提供穩定回報、複利成長，以及長期穩定性，即使在市場波動時，也不用太過擔心。跨產業分散佈局，並進行股利再投資，能在降低風險的同時，最大化財富積累。

二、更進階的投資市場策略

《富爸爸，窮爸爸》作者家羅勃特．清崎（Robert Kiyosaki）認為，更進階的投資者不妨透過「掩護性買權」（covered call options）策略，在股市投資裡賺取額外收益。此策略包含，買進股票，同時賣出這些股票的認購期權。

當你賣出認購期權時，你會預先收到一筆權利金。如果股票價格保持在期權的執行價格以下，你就可以同時保留權利金和你的股票。如果股票價格上漲超過執行價格，你的股票可能會被買走，但你仍然擁有權利金和股票價格上漲至執行價格的任何增值。

這種策略可以提供收入流，但重要的是要注意，如果股票價格大幅上漲，就會限制你的潛在收益。

清崎特別建議，有經驗的進階投資人再投入這樣的策略，且需要好好學習才能用，並小心風險。

三、房地產投資

利率要維持在高檔更長的時間，購屋牽涉的稅法趨嚴，許多投資人從傳統租賃轉向短期租賃（如在Airbnb等平台出租閒置房屋）、或是透過房地產投資信託（REITs）投資房產，抑或是分散式房地產投資，以獲得更容易、更多元化的被動收入。這些替代方案減少了管理上的麻煩，更降低進入門檻，提供穩定的回報。

四、授權和版稅

透過創作音樂、寫書、軟體或其他各種知識產權賺取收入，依然是不敗的被動收入策略，因為市場上對於授權數位資產的需求還在不斷成長。

目前也有愈來愈多平台，為創作者提供賺錢機會，像是亞馬遜旗下的有聲書平台Audible，就可以讓作者透過授權和經常性版稅把自己的作品變現。

五、基於訂閱的電子報和社群

人們願意為獨家見解、產業專業知識和建立人脈付費，因此基於訂閱的電子報和社群依然是有效的賺錢途徑。

那麼，又有哪些被動收入策略成效已經大打折扣了，努力半天卻只會愈做愈心酸呢？

一、部落格廣告收益

傳統靠廣告賺錢的部落格經營正在走下坡，原因之一是，人工智慧生成的內容正大量湧進網路，導致創作者的內容在搜尋引擎上爭排名變得更難，換句話說更難獲得可觀流量。

要在部落格經營上突圍，部落客如今更應該專注小眾領域的權威性，以及多元化的賺錢方式，比如付費會員制，更能維持獲利。

二、內容太混的線上課程或沒什麼好處的會員制

品質低劣、內容泛泛的線上課程和會員制服務面臨困境。想學習的人已經變得更加精明，他們期待的是深入、能夠帶來實質成效的內容，而非那些隨處可得的膚淺資訊。要在這個領域成功，內容創作者、課程設計者必須提供高價值、互動性強的體驗，最好能有個人化輔助、可實踐的應用和訣竅，更要思考後續的經營與互動，才能留住訂閱者。

三、零售套利

低買高賣的零售套利愈來愈不可行。這是由於競爭加劇，美國川普政府打算不再豁免小包裹關稅，嚴重影響網路零售商。乍看之下，只會影響賣到美國的商品，但過去受惠小包裹免稅的淘寶、Temu等中國電商，將把成本反映在商品價格上，這不會只影響美國消費者。那些過去愛買淘寶貨、Temu貨來加價賣的小商家，將面臨成本高漲的問題。

無論如何，隨時關注技術和政策的演變，才能打造強大的被動式收入金流。大前提就是專注高價值、自動化與多元化，掌握市場趨勢，不斷微調和優化方法，才能拉高勝率。

（資料來源：Forbes, New Trader U）

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