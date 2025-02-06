咖啡有益心臟健康？ 專家曝「對心臟最不好」的咖啡：加了什麼很重要

【文．樂羽嘉】

很多人每天早上都要來一杯提神醒腦的咖啡，用沖一壺咖啡的儀式來開啟美好的一天。如果天天喝，最好要知道喝咖啡的習慣對身體健康會有哪些影響。根據心臟學家，你選擇怎麼喝咖啡非常關鍵。

咖啡有益心臟健康嗎？

什麼都不添加的黑咖啡對心臟健康有什麼影響？科學研究對此莫衷一是。

美國心臟學家帕茲（Dr. Edo Paz）說，「一直都有很多關於咖啡的研究，結果不一。我們確實知道咖啡會升高血壓，增加血管僵硬度，這兩者都對心臟健康不好。」

「但一項研究發現，適度喝咖啡可能降低高血壓、高膽固醇及其他心臟健康風險因子的風險。」

考量到這些相互矛盾的研究結果，帕茲醫師建議適量飲用，每天最多一杯。

比佛利山心血管中心臨床心臟病學及心血管健康主任薩塔雷醫師（Dr. Sam Setareh）也建議適度飲用黑咖啡。

薩塔雷說，「研究顯示每天喝一到兩杯黑咖啡，可以藉由咖啡的抗氧化性質降低心臟衰竭風險、促進血管功能，改善心血管健康。不過，過量的咖啡因可能會升高心率和血壓，尤其是對於敏感族群。」

對心臟健康最不好的是哪種咖啡

科學研究確實證明適量飲用黑咖啡對心血管健康有益，但心臟學家表示，你往咖啡裡添加了什麼東西非常重要。上面提到的兩位醫生都說，高糖咖啡對心臟健康絕對是不好的。

薩塔雷醫師指出，「高糖特調咖啡，如焦糖瑪奇朵或星冰樂之類的咖啡，對心臟健康有害。這些飲品通常含有數百卡路里、大量糖分及不健康脂肪，會抵銷咖啡本身對心臟的潛在益處。」

帕茲醫師也同意，「我建議遠離任何含有高糖的咖啡飲品。例如，含有大量糖漿的調味咖啡通常對心臟健康不好。」

舉例來說，一杯星巴克大杯焦糖瑪奇朵含有33公克添加糖，已經超過美國心臟協會（American Heart Association）建議的每日糖攝取量。

帕茲醫師提醒，即便是市售即飲咖啡產品，也可能含有過多糖分。

兩位醫生都表示，每天喝加糖咖啡恐怕會傷害健康。

帕茲醫生說，「太多糖可能破壞血管，造成動脈內斑塊堆積，進而增加心臟病風險，也可能造成其他心臟病風險因子，像糖尿病和高血壓等等。」

薩塔雷醫師表示，咖啡因和糖的結合可能特別有害，「糖加上咖啡因可能造成壓力反應，升高血壓和心率，長時間下來這些因子會造成發炎、形成斑塊和心臟病風險升高。」

如何讓你的咖啡更健康？

如果你偏好喝加糖咖啡，帕茲醫師建議自己在家沖泡咖啡，而不是購買即飲或咖啡廳製作的飲品。這樣可以掌控糖的用量，並選擇更健康的替代品，例如用肉桂粉取代糖。肉桂對心臟健康有益。

薩塔雷醫師建議，「享用咖啡時，盡量選擇比較單純的飲品，如黑咖啡或濃縮咖啡，或搭配無糖植物奶，」以兼顧健康。

帕茲醫師也再次強調適量飲用的重要性。即便是黑咖啡，若全天不斷飲用，可能對健康產生負面影響。「我每天早上會喝一杯來展開我的一天，之後就改喝水或其他低糖、無咖啡因的飲品。」

他說，「保持平衡是關鍵」。

（資料來源：Yahoo News、Parade）

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