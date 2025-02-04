黑松100歲！代理金酒、立頓…最長壽飲料突破百億 一本古董文件的警醒

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
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【文 蕭歆諺】

黑松100歲了，除經典沙士、Fin，還代理金酒、立頓，營收突破百億。黑松公司董事長張斌堂上班常提著一只黑色公事包，包裡放有一本70多年歷史的股東名簿複印本。

隨身帶著古董級文件，是因為上面記錄著公司遇過的一次重大變故：1949年國民政府遷台推動幣制改革，四萬舊台幣只能換一元新台幣，黑松公司創始七兄弟投資的68萬瞬間縮水為17元。

「如果有天公司資本變這樣該怎麼辦？」他藉此警醒自己，大環境變動快、意外多，隨時都要做好準備並提前佈局。

意外接班，從大小會議學習

曾經的危機，反而成了黑松日後最珍貴的「資產」。當年接任黑松董事長，張斌堂形容是份「驚喜的禮物」。他原先要跟隨父親腳步當醫生，大學聯考考上北醫牙醫系，離夢想差一步。選擇重考後進入中興大學食品化學工程學系，之後轉食品科學系。

在美國佛羅里達大學完成資訊管理碩士學業，畢業後他續留美國工作，直到2005年才返回台灣，加入台灣綠藻公司擔任副總經理約五年半。「我本來不在傳續的這條線上，」他坦言父執輩這脈並非接班人選，僅是主要股東，後來進董事會擔任監察人角色，幾乎沒有參與公司決策。

原以為會在台灣綠藻持續做下去，沒想到2010年黑松公司經營權出現異動，憑藉食品科學相關的豐富學經歷，他因緣際會出任董事長。

為承擔重任，張斌堂自認「要做就要改變，而改變之前要學習。」所以他上任後，主動要求參加公司大小會議，連討論代言人要穿什麼衣服的會都參與，為的是更明白前線同事的任務與公司運作。

多角化經營，黑松結新松果

即使想透過行銷吸引年輕人目光也乏力，因現在市場愈趨分眾，難像過去一樣只投資電視台廣告就有好收穫。如今，一次廣告行銷企劃動輒幾千萬元，一半得花在成效不明的網路上。

現代人的消費選擇多到眼花撩亂，張斌堂深知難返過往一項商品人人愛的榮景，唯有變換打法才能活下去、甚至壯大事業。張斌堂坦言，並非每樣產品都有好成績，更多時候他還得反過來安慰同仁，肯定他們的付出與努力，希望他們別被挫折擊倒，「我最擔心的是執行者失去鬥志。」

為扛起漸趨龐大的黑松事業體，他維持運動習慣，每週跑步3次讓自己保持在最佳狀態，同時不間斷讀書，近期正在讀薩提爾，以加強對內、對外溝通。

同時大力投資創新以更貼近市場。大刀闊斧汰換設備與蓋新廠，推出多樣新品，包含減糖沙士與乳酸氣泡飲等。

更進一步展開各式聯名合作，製作爆米花口味沙士、沙士風味啤酒與Uniqlo限定版聯名沙士；另外也進軍保健市場，成立黑松生技，生產製造保健食品，以創造第三條成長曲線，期待黑松化為「生活品牌」，從各角度滲透民眾生活。

「任何生物都有終點，」擅長生物學的張斌堂說，雖然期待黑松的飲料本業能如松樹般長青，但他現在更重視結成的新松果，能否在各處落下後好好成長，與本業一同壯大。

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