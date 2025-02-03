台灣要付多少「保護費」？前國務次卿：美國準備好了 但台灣自己要當主角

【文／天下編輯部；圖片／邱劍英攝】

推動台積電投資美國、晶片法案立法，以及美中經濟脫鉤的國務院負責人，去年接任華府美台商會主席的柯拉克，受邀擔任2025「天下經濟論壇」（CWEF）演講貴賓，強調捍衛台灣民主不能只靠軍隊與政府，科技業也是利害關係人。

想要了解第二次川普政府政策與台美關係走向，在第一次川普政府負責經濟外交事務的國務次卿（Under Secretary of State）柯拉克（Keith Krach），當是不二人選。

柯拉克是推動台積電投資美國、晶片法案立法，以及美中經濟脫鉤的國務院負責人，也是台美關係全面升級的象徵，2020年9月首次訪台時，是台美斷交40年來正式訪問台灣的最高階美國國務員官員，任內推動建立台美經濟繁榮伙伴對話機制、簽訂科技合作協定，是當時美國政府最挺台的高階官員之一。從柯拉克的經歷與言談中，可以清楚窺見美國政府的政策思維邏輯與未來走向。

去年接任華府美台商會主席的柯拉克，受邀擔任2025「天下經濟論壇」（CWEF）演講貴賓，分享他對第二次川普政府經貿科技安全政策，以及台美關係前景的看法。以下是演講內容摘要：

人工智慧（AI）、半導體、6G、量子運算等新科技正在以一個前所未有的方式形塑這個世界，但這些新科技在今天已經不僅僅是一種工具與經濟成長的動力，而是一個戰場，一個自由與威權價值衝撞的戰場。

毫無疑問的，誰能主導這些新科技，誰就能決定未來。自由世界與威權國家都在加速發展這些新科技，確保未來在經濟、軍事與戰略上的主導權。

這就是為什麼明天的科技，必須是可信任的科技，因為信任是個人、企業與國家之間所有關係的基礎。大家都知道，要打造一家成功的企業，你的公司、你的產品，必須受到信任。沒有信任，就沒有合作、無法進步，更沒有安全。

信任，是全球關係的基礎

我在擔任第一次川普政府的國務次卿時，負責美國經濟外交工作，最主要任務之一，就是阻止中國共產黨掌控全球5G通訊技術。當時的中共看起來勢不可擋，美國眼看就要失敗，如果讓中共成功掌控5G，他們就有能力操控全球的社群媒體、基礎設施，甚至自駕系統，大家都感到很憂慮。

後來的轉機，出現在我們和盟國互動過程中，幾乎所有盟國都對我們說，中國是很重要的貿易伙伴，但他們並不信任中國。後來我們依據這個結論，建立了一套信任準則（trust doctrine），成了後來美國推動全球合作與安全戰略的核心，以誠信、問責、透明、公平互惠等民主價值為基礎，尊重法治、私有財產、人權、環保、言論自由、國家主權。

以這些信任準則為核心，美國推動「乾淨網路聯盟」（Clean Network Alliance，編按：電信基礎建設排除中國製設備的國際倡議），短短一年，就聯合了佔全球GDP三分之二的60個國家、超過200家企業，阻止了中共掌控全球5G網絡的企圖，關鍵就是我們暴露中共最大的弱點：缺乏信任。

信任，也是美台關係的基石，台美伙伴關係不僅是外交關係，也是共享民主價值的見證。這個信任準則，在2020年把我帶到台灣，將美台關係提升到一個新境界，台灣加入了我推動的乾淨網路聯盟、台積電斥資650億美元投資美國，也促成了「美台經濟繁榮伙伴對話」與科技協議的簽訂。

川普2.0將重新定義貿易關係

大家都在問，對第二次川普政府可以有什麼期待？

預測未來很難，但有一點可以很確定的是，公平與互惠的貿易會是第一優先，這也是一種建築在信任關係上的貿易。

過去幾十年，不公平貿易傷害了美國企業和勞工，導致貿易赤字，也限制了美國經濟和薪資的成長。第二次川普政府將會透過振興美國製造業、創造優質工作、確保關鍵供應鏈、推動以公平與互惠為基礎的新貿易協議，來重新定義貿易關係。

這個改變不只是為了改善經濟數字，而是典範的轉移。貿易不再只是單純的商品交易，而是要創造機會，強化自由民主聯盟關係。

這種新貿易關係會怎麼影響台灣？

台積投資美國，強化台灣品牌

這幾年台灣企業在美國投資，創造了37萬個美國就業機會，比10年前增加了六成。台積電在美國650億美元的投資就是最好的例子。

批評者認為，台積電投資美國會掏空台灣，但結果正好相反。對台灣來說，這個投資案強化了台積電與輝達、高通這些伙伴的關係，合作更好、更即時。其次，美國的設計力，加上台灣的製造力，創造了強大的創新能量，加強了美台兩國在科技的領先地位。

第三，這個投資案產生了強大的光環效應，讓台積電在台灣的供應商因此有機會擴大海外業務，在美國找到新機會。更重要的是，這個具有全球重要性的投資案，強化了台灣在全世界的品牌形象，提升了台灣國際地位，進而強化了台灣的國家安全。這些都是建築在台積電這個受到高度信任的品牌上。

從美國的角度看，台積電投資美國，幫助川普總統實現了振興製造業、創造就業機會與確保關鍵供應鏈安全三大目標，也為美國的盟友德國、日本與台積電的合作，舖平了道路，更展現了民主國家合作對抗威權的力量。

這就是我所說的，信任與貿易可以創造雙贏。可信任的科技，是台灣最有價值的經濟資產，不僅是對抗威權暴政的盾牌，也是一個提升台灣自由民主，激勵全球的強大力量。

捍衛台灣民主，科技領袖很關鍵

有不少人擔心，川普在競選時多次表示台灣要付給美國更多保護費。我無法代表川普總統，但我認為，這個說法只是反映了台灣需要更多防衛力量，保護台灣的民主自由是有成本的，台灣必須要為自己的安全擔負主要責任。關鍵問題是，台灣是不是有投入充足的資源，這只有台灣自己可以回答。

第一次川普政府提供給台灣前所未有的軍事、經濟與外交支持。但台灣的自由不能只依賴其他國家的保護，美國已經準備好要協助台灣，但台灣自己必須要扮演主角。

我的建議是，台灣需要對國防投資更多，把國家安全放到最優先的位置，同時深化和其他國家的伙伴關係，向世界展現，台灣不只是一個需要接受他人保護的國家，也一個保護全球自由民主價值的關鍵成員。

威權國家正在進行一場橫跨經濟、軍事、外交與文化四大面向的賽局，這個賽局的戰場就是科技。所以，科技不再只是經濟成長的趨動力，更是國家安全的決定性因素。保衛國家安全，不再只是軍隊與政府的工作，科技領袖現在也是最關鍵的利害關係人，他們必須把國家安全放在最前面的位置，可信任的科技已成為保衛主權與民主價值的必要條件。

我想對台灣科技業傳遞的訊息是，美台合作不僅給企業帶來機會，也是確保全球安全與穩定的必要因素。透過合作，我們要確保科技成為良善的力量，保護自由民主價值，推進世界繁榮。

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