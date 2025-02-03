韓國人為什麼愛來台南？他們迷上這些「又老又舊」的台灣景點

【文／呂冠璇；圖片／王建棟攝】

疫情後觀光人數的恢復比例，韓國已領先港澳及日本，《跟著大明尋味》來台拍攝，更推動韓國粉絲前來踩點的熱潮。韓國人來台玩什麼？台灣該怎麼把握機會賺觀光財？

傍晚6點的台北市永康街，一行人三五成群，手上拿著熱騰騰的鹽酥雞，懷裡揣著罐裝台灣啤酒。一旁的芒果冰店，正值寒冬生意稍嫌冷清，唯一一組客人圍著桌子自拍，口中說著既熟悉又陌生的語言，過去大多在追劇時才會聽到，如今卻頻繁出現在日常生活中，這正是疫後韓國旅客來台的真實寫照。

韓國王牌製作人羅暎錫「羅PD」，上個月在YouTube發布一系列與《機智醫生生活》演員金大明同遊台灣的節目《跟著大明尋味》，在網上引發熱議，短短一個月內累計超過700萬觀看次數。巧合的是，韓國知名主持人朴明洙在此之前，也在YouTube發布了來台旅遊、開箱台灣零食的影片。

不禁令人好奇，韓國人到底多愛來台灣玩？

從實際數據來看，去年韓國來台旅客初估約100萬人次，排名第三，僅次於港澳、日本。對比2019年疫情前的來台人數，韓國已恢復八成，領先港澳及日本。

「台灣感性」製造觀光熱

相較於日本旅客相對保守，韓國旅客熱愛嘗鮮。除了各國觀光客必去的故宮博物院、西門町、中正紀念堂，也喜歡跟著網紅、直播主或台劇的路線踩點。

其中又以青春校園劇在韓國最受歡迎，例如《那些年，我們一起追的女孩》、《不能說的秘密》，都已被翻拍成韓版電影，從去年底陸續開始宣傳。原劇中的拍攝場景，如平溪、淡水，也是人氣居高不下的景點。

台灣人習以為常的老舊街景，也變身人氣景點。從崎嶇的街道、巷弄、水泥磚牆，到天橋、平交道、街角雜貨店，獨一無二的氛圍感，結合台灣人親切好客的性格、緩慢的生活步調，也被稱為「台灣感性」。

文策院董事長蔡嘉駿觀察，韓國人很喜歡《請回答1988》這一類的懷舊電視劇，但韓國因為城市面貌變化快速，很多老舊建築早已消失，台灣某方面跟韓國很像，卻因為不是集團化發展，仍保有很多過去的城市面貌，因此格外受韓國人推崇。

台灣口味收服韓國胃

台灣夜市及街邊小吃不僅價格便宜，口味也符合韓國人喜好。

前觀光局副局長劉喜臨觀察，日本人飲食清淡少油，韓國人則偏愛重口味與熱炒，尤其醬油、辣椒等調味方式，與台灣口味接近，更願意嘗試各類小吃。這一點在《跟著大明尋味》中也充分展現，兩人在嘗試了鐵板燒、麵線及牛肉湯後，再三強調「韓國人一定可以接受」。

不僅如此，觀光署發布的「2023年來台旅客消費及動向調查」報告也顯示，韓國旅客的日均消費金額為212美元，超越日本的198美元，位居第一，更是唯一較疫情前增長的國家。

分析韓國旅客購買的伴手禮，酒類是較高單價的商品。其中噶瑪蘭、OMAR等台灣威士忌品牌，在韓國知名度高，且只需花費韓國二分之一的價格即可入手，送禮自用兩相宜。

鄰近永康公園的珈品洋酒，威士忌品項齊全、價格實惠，是韓國人口耳相傳的名店。Google地圖中帶有關鍵字「Kavalan」（噶瑪蘭）的評論，清一色都是韓文，不僅附有圖片，還自發提供與免稅店、101購物中心的比價資訊。

韓國旅客喜歡購買台灣威士忌或限定款洋酒，消費力不可小覷。 呂冠璇攝

老闆吳慶華表示，韓國旅客來店人數在疫後明顯增加，大多不需要店員介紹，而是預先做好功課，除了噶瑪蘭，也愛買其他品牌的台灣限定款，如皇家禮炮24年、百富13年等。

在陸客來台自由行受限，日本、港澳疫後出國旅遊復甦較慢的情況下，韓國已然成為台灣觀光最具潛力的市場。

花東受重創，中南部補位

值得注意的是，韓國疫情前總出國人數大約1800萬人次，去年已恢復95%，相較之下，韓國去年度來台旅客人數僅恢復八成，復甦進度相對落後。

天災是其中一個因素。過去韓國旅客來台，除了北部，也愛去花東玩，但403花蓮地震重創太魯閣。世新大學觀光學系副教授陳家瑜坦言，太魯閣往返至少一天，在花蓮短期內無法恢復的情況之下，韓國旅客來台天數也會受到影響。

為彌補花東的空缺，中南部的觀光量能需要及時補位。

大韓航空「台中－首爾」航線經過數個月的包機後，於去年12月首度正式開航，每日一班，搭配高鐵、台灣好行等大眾運輸工具，有望吸引更多韓國旅客，以台中為起點，一路玩到日月潭、阿里山，甚至中南部其他縣市。

「搭配高鐵一加一的措施，台中以南兩人同行一人免費的方案下，國際觀光客可以走遍中南部，」觀光署署長周永暉說道。

根據線上訂票平台Skyscanner的調查報告指出，韓國人票選2025年最想去的亞洲城市，台南名列第一，顯示韓國人對台灣北部以外城市的高度關注。由許光漢主演的台劇《想見你》，在韓國獲得高人氣，也帶動台南的知名度。

另一大因素則是匯率。近來韓國國內政治情勢動盪，也連帶影響匯率，使出國成本增加。台灣目前位居韓國出境旅遊第五大國，除了第一名的日本，二至四名都是東南亞國家，分別是越南、泰國、菲律賓，物價大多相較台灣便宜，為業者帶來不小的壓力。

而自去年11月起，中國對韓國開放免簽，大量韓國旅客湧入中國，也傳出上海被韓國旅客擠爆的現象。陳家瑜特別提醒，韓國來台旅客人數雖相較日本、港澳恢復程度高，但仍要注意其他國家的磁吸效應。

超越低價競爭者的賣點在哪裡？

面對四面八方的競爭，台灣應做出市場區隔。觀光署署長周永暉表示，過去針對海外旅客都是推「低碳旅遊」，包含樟之細路、山海圳等健行步道，未來則將推出「健康旅遊」，以40度的蒸餾酒（包含高粱、威士忌）、40度的溫泉，主打品酒、泡湯行程。

除了對準韓國人的喜好，也要與影視節目合作或置入，加強宣傳力度。事實上，早在2014年觀光署便曾與羅PD合作一檔旅遊實境綜藝《花漾爺爺》，讓韓國人看見花東海岸之美；《黑白大廚》主持人白種元，過去曾在美食節目《街頭美食鬥士》中造訪台北，嚐遍街頭小吃，也是觀光署在幕後推動。

熱度總有退去的一天，如何把握《跟著大明尋味》創造的百萬流量及話題，從中觀察並汲取成功經驗，才能掌握主動權，將韓國旅客來台的效益極大化。

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