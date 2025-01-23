I人日漸成趨勢！人人愈來愈「I」 如何毀滅一個國家？

【編譯 田孟心】

大眾人格測驗分類——外向（E）與內向（I）蔚為風潮。人們闡述著作為「I」人的種種心聲與「獨處的幸福」，然而，社會學家卻擔憂，「I」人日漸成為趨勢，恐衝擊個人幸福與公民社會。

美國人如何成為孤狼？

現在隨意走進美國一家小餐館，可能會驚訝地發現，原本在吧檯暢飲、家庭桌對談的客人都不見蹤影，取而代之的是充斥店家的外送袋，和進門拿外送就走的客人——彼此之間毫無對話。

數據顯示，2023年，美國所有餐廳客流量有高達74%來自「店外」顧客，也就是外帶和外送，數字甚至高於疫情前與疫情中。另一份調查也顯示，過去20年來，美國成年人每晚與朋友共進晚餐或飲酒的比例，下降了30%以上。「餐飲業正在出現一種孤獨主義，」華盛頓特區的餐廳老闆薩利斯（Steve Salis ）觀察。

此外，單人用餐的趨勢亦增加了29%，排行第一的原因是人們需要更多的「自我時間」。

孤獨上升效應，從「不玩樂」到「不成家」

拜智慧型手機之賜，孤獨，在年輕族群裡更為明顯。根據「數位父母倡議」的數據，美國兒童和青少年平均在週間花大約270分鐘，在週末花380分鐘盯著螢幕——佔據了他們清醒時間的30%以上。

雖然年輕人在手機上也可能有社交行為，但那通常不是同步的，而且他們確實減少了實體見面、共享時光的頻率。

統計顯示，與前幾十年相比，現在的年輕人更少取得駕照、約會戀愛，或擁有多個親密死黨，甚至根本無法與朋友一起出去玩。

對戀愛與長期親密關係興趣缺缺，下一步就是家庭、社區，也失去功能。除了失去了人際關懷導致的個體心理疾病、憂鬱與自殺問題，美國人對獨處的偏好，還有一個不那麼直覺的社會效應是：衝擊民主。

選民孤獨成癮，能左右政局

布朗大學的鄧克爾曼（Marc J. Dunkelman）描述了這樣的現象。他的意思是，當人們愈常與現實世界中那些與自己意見不同的人碰面，在政治上愈有可能嘗試溫和同理對方。

他的說法得到數據支持。2018年，丹麥政治學家彼得森（Michael Bang Petersen）領導的一組研究人員要求美國人評估有關川普和希拉蕊的虛假謠言。

他驚訝地發現，有些受測者似乎對攻擊任何一邊的陰謀論都感興趣，只要它的目的是「破壞既定秩序」。

這個群體的成員通常懷有種族或經濟失落，彼得森點出，「也許更重要的是，他們往往感到被社會孤立。」

研究過程中，這些憤怒的孤獨者同意許多黑暗的聲明，例如「我需要周圍的混亂」和「當我想到我們的政治和社會制度時，我情不自禁地想『就讓它們全部燒毀吧！』」

（資料來源：Atlantic, Gallup, Guardian）

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