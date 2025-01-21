小紅書改變金門陸客 愛去「養豬協會」、不買高粱改買什麼？

【文 沈朋達】

陸客重返金門，為什麼消費力不如以往，不再買買買？兩岸旅遊若要全面恢復，年輕陸客跟著小紅書遊金門，他們愛去打卡的地點、愛買愛吃的商品，預告了什麼樣的觀光新趨勢？

過去幾個月，金門的熱門觀光景點有點怪。用繁體字寫著的「金門縣養豬協會」招牌前變得熱鬧，騎著電動車的年輕中國大陸旅客，紛紛來到這座當地人眼中再普通不過的老房子前拍照打卡。

睽違近5年，中國去年8月起陸續開放福建省居民到金門和馬祖旅遊，其中又以金門陸客更多，平均每個月有1.4萬人。

自由行取代團客，玩法變了

受限於目前未開放小三通落地簽，對岸民眾申請「入金證」要在核准後3天內出發，組團困難，因此目前赴金門旅遊的陸客有8成7以自由行為主。而以往由遊覽車定點載送，到名產店大買高粱酒等在地名產的團客佔比，只剩一成多，較疫情前的約三成又再跌落。

第二個原因，則是目前中國只開放福建省居民赴金，他們的消費力不如北京、上海、廣州和深圳等一線城市。不過最重要的原因，還是陸客的玩法跟年齡層改變了。

金門縣議員董森堡發現，近期來金門的陸客以年輕人為主，他們三五成群，騎著不需駕照、限速僅20公里的電動車跑遍金門，到處吃美食、拍照打卡。採購不再是他們的目的，而是選擇來到金門享受沒有壓力的「週末登出」（weekend escape）之旅。

跟著小紅書體驗慢活

駱婷婷不諱言，剛到金門時，她並不期待這座小島有多好玩。但玩著玩著，駱婷婷逐漸喜歡上這裡的慢活，這是在對岸許久未有的感受。

金城鎮一間牛肉湯店裡，來自廈門的福建集美大學翻譯系大三生洪穎瓏，打開剛買到的強胃散，配著溫水服下。這是腸胃不好的她，從小吃到大的台灣藥，如今陸客解禁，總算能親自來金門採買。

在金門各地，不時能見到看著小紅書踩點打卡的年輕陸客，其中最受歡迎的，要屬金門大橋邊上的湖下海堤莫屬。每到週末，總能看到數十台的電動車停在廢棄崗哨旁，等著從面海的窗子拍下網美照。福建省政府大樓則是另一個熱門景點，在異鄉見到熟悉的招牌，對陸客而言是種熟悉又陌生的奇特感受。

兩天一夜的小旅行，3名女大生吃遍了金門的美食，光是手搖茶就喝了3家，還一度考慮要買便利商店的紙盒飲料回家。臨行前的行李箱，裝滿小泡芙、乖乖、泡麵和台灣啤酒等各種零食。

對她們來說，目前的金門是最能感受到台灣氣息的城市，但她們更期待的，還是能到台灣旅遊的那天。

金門乃至於台灣，確實不比中國的一線城市繁華，但慢節奏、人與人的溫暖互動，和能隨心所欲做想做的事，造就了這裡無法取代的氛圍，「所以我以後肯定也會再回來。」

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