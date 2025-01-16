完全取代真人工作！這些企業已開始用「AI代理」可能有哪些風險？

編譯 田孟心

奧特曼口中的「AI下一個巨大突破」：AI代理，已經在一些大膽試行的企業中上路。有些企業回報，一個AI代理就能完全處理原本3至4位真人員工的工作量。但它們可能帶來哪些風險？

AI代理，已上路

德勤預測，到2027年，一半使用生成式人工智慧的公司都將推出AI代理相關產品，它們將能夠充當智慧助手，在最少的人為監督下執行複雜的任務。

事實上，Salesforce、ServiceNow、微軟，和Workday等公司，都已在去年宣布了自家的AI代理，幫助其他企業更加「放手」地招募員工、聯繫客戶、創建行銷內容，和管理資訊。也有不少拓荒者企業已經踏上實驗的道路，整合AI代理到公司的產品或營運中：

一、製藥業 嬌生

總部位於美國紐澤西州的嬌生，正在運用AI代理來幫助這家醫療保健巨頭完成「藥物發現環節中的化學合成過程」。

嬌生資訊長史瓦森（Jim Swanson）分享道，有了AI代理幫忙估算最佳合成時間，科學家就不用反覆做同樣的無聊差事，只為了打造適當的條件來優化合成流程。不過，真人員工仍會審查AI代理的成果，嬌生也在研究如何更有系統地監督。

二、金融業 穆迪

紐約的金融分析公司穆迪，已經運用AI代理進行許多研究，包含產業比較，以及查閱企業向美國證交所提供的文件。

穆迪總共開發了35個AI代理，其中一些代理負責專案管理等較小的任務，再匯報給更大的代理，形成「多代理系統」。產品長里德（Nick Reed）表示，「我們的研究結果是，AI代理更擅長處理多項任務。」像是分析看似沒問題但實際面臨地緣政治風險的企業之財務狀況。

三、線上購物 eBay

eBay正在使用AI代理來寫程式和創建行銷活動。該公司的AI長梅可-波布羅夫（Nitzan Mekel-Bobrov）表示，隨著代理變得更加複雜，它們可以像人類開發人員一樣，自己一行一行地編寫更多程式碼。

該公司甚至開發了自己的「代理框架」，判斷哪些AI模型要負責哪些任務。接下來，eBay還打算推出協助買家與賣家找尋商品的代理。

AI代理，有哪些風險？

方便又高效的AI代理，也對人類社會帶來風險。技術風險包括錯誤、故障，和安全問題。AI代理的自主性，也可能引發決策和問責的道德問題。更衝擊人們的或許是工作權議題。

麥肯錫全球研究所估計，到2030年，美國職場30%的任務可能會自動化，AI將導致1,200萬美國勞工失業。高盛也預測，到2030年，AI將擾亂全球3億個工作機會。

美國勞動力記者格林豪斯（Steven Greenhouse）提醒，當一個社會期待最大程度地提高AI對眾人的好處，減少痛苦，就應該先成立一個由政府、工會和企業家組成的委員會，才能帶來雙贏。（資料來源：WSJ, Bloomberg, MIT, Guardian, WEF）

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