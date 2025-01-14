全球銷量最好的IKEA藍色購物袋 設計靈感竟來自台灣工地？

【文．王一芝】

IKEA藍色購物袋年賣數百萬個，大容量又防水耐重，堪稱是全球賣得最好的購物袋。但很少人知道，這個「世上最勤勞的袋子」設計靈感竟來自台灣。

這個名為「Frakta」、瑞典語意思是「運送」的環保購物袋，擁有71公升的超大容量，又能承受50公斤重，加上防水和好攜帶的特性，讓Frakta購物袋全球年賣數百萬個，堪稱是全世界賣得最好的購物袋。

但很少人知道，Frakta購物袋的設計靈感竟來自台灣。故事要從1980年代說起。當時IKEA創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）已是叱吒風雲的年輕企業家，他在瑞典斯德哥爾摩新開了幾家小型居家用品專賣店。

不過客人在店裡挑選想買的蠟燭、被套和玻璃杯，放進手推車太大，塑膠籃和袋子又太小，不少客人只好徒手抱著商品狼狽地快走到結帳台，有些客人抱不動的商品，就這樣被遺落在半路上。

從那時起，坎普拉就一心想製作一個可以肩背、掛在手推車上或手提的巨大購物袋。

當時坎普拉經常大老遠飛到台灣找供應商談生意，看到工地遮雨用的藍白塑膠帆布，感覺材質應該很適合。在供應商引薦下，找到專業製造商，坎普拉特別要求，袋子必須足夠大，而且還必須堅固到能承受50公斤。

後來製造商以台灣人製作大型米袋的材質，為坎普拉量身訂製一款黃色購物袋，再加製一款藍色。

為了確保購物袋的耐重度，坎普拉在辦公室找到一位體重約50公斤的秘書，要她站進袋子裡，「我拉起一邊提把，坎普拉提起另一邊，我們一起把袋子舉起來，結果沒有破，」坎普拉的特助後來回憶。

「這就是我們當時做產品測試的過程，」香港DFI零售集團旗下IKEA執行長凌思卓笑著說。

搬家必備、還能裝狗

這款IKEA藍色大購物袋既堅固、好折疊、好清潔、輕量又便宜，不只是購買家具的好幫手，後來也成為不少人搬家的必要配備，還能重複使用多次，被喻為「世上最勤勞的袋子」。

只要在Google搜尋Frakta，就能找到多到不行的Frakta購物袋創意用法。

有人拿來當沙灘包、有人拿來當衣物送洗袋，還有人改造成露營用的地墊或小孩的畫畫圍裙，甚至當紐約發布「所有搭乘公共交通的狗，必須裝在包裡」的新規定，還有飼主將Frakta購物袋，剪出狗腳可以伸出的洞來帶著牠們。

IKEA也曾邀請多位設計師以Frakta為靈感，製作其他圖案的購物袋，並以限量版或限定形式販售，包括丹麥家具品牌Hay與義大利街頭潮牌Off-White。

2017年還有時尚精品品牌推出向IKEA致敬的藍色托特包，掀起了一波熱議，引發愈來愈多消費者以不同顏色和剪裁改造Frakta購物袋，並在網路上不斷創造新話題。

不過細心的消費者也會發現，逛IKEA背的大購物袋並不是藍色，而是黃色，想要藍色購物袋的話，請花29元買回家。

【延伸閱讀】

洛杉磯大火，消防栓為何沒水？

MIT：2025年五大AI趨勢，輝達地位將不穩？

光陽油車走下寶座、電車才剛起步 三代柯勝峯全面接班，能扭轉亞軍危機？

舊物總捨不得丟？問自己2問題，學會放手斷捨離

40歲後的中年婚姻：光有愛並不夠，要長久經營靠這關鍵

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載