新世代移工瘋醫美 菲律賓部長也來了！醫美集團怎麼賺東協財？

【文／周妤靜；圖片／王建棟攝】

桃園、台中、高雄都有醫美診所替東南亞移工打美白針、打雷射，還特地聘請翻譯。移工為何瘋醫美？醫美集團又看準什麼市場？

專營東南亞人力仲介，美家人力董事長林淑如近年赫然發現，移工也在瘋醫美。

數年前，林淑如決定在台中市潭子科技產業園區開診所，想的全是即時處理職業傷害。「起心動念是給他們一個友善的醫療環境，」林淑如解釋，移工雖有納入健保，但多半因語言隔閡而恐懼看診，寧可吃成藥、找同鄉密醫。

她為此和家醫科醫師黃致遠合作開設「全球健康診所」，位置即在移工宿舍一樓，診所內有雙語指引、全職翻譯，甚至不收掛號費，以盡可能降低就醫門檻。如今早上9點診所一開，就有值完大夜班的移工為痠痛、感冒來報到，不至釀成大病才就醫。

但走入診所，會意外發現兩個世界：一頭是一般門診，另一頭則傳來流行音樂，進入得換室內鞋，那一瞬間有如套上玻璃鞋的仙杜瑞拉，得以享受公主般的待遇。

這是全球健康診所的醫學美容工作室，於家醫科開業第二年開始提供醫美服務。有菲律賓移工一早便躺在美容床上做臉，翻開診所的醫美方案，還有東南亞移工做玻尿酸微整、音波拉提的前後對照圖。

新世代移工更願意花錢變美

新世代移工的醫美需求，近年浮出檯面。相較10年年前來台的移工，收入多半匯回家鄉，新一代年僅20、30歲的移工，卻是手拿iPhone、腳穿Nike，會為了週末約會精心打扮，從行頭展現消費力。位在高雄的光靚美學診所副執行長盧冠竹也感受到世代差異，「現在他們更願意花錢在自己身上。」

黃致遠原本在台中自行開業經營醫美診所，他將醫美器材和技術帶到全球健康診所後，口碑迅速在移工社群間擴散開來。最受移工歡迎的是美白針，其他如潔淨、保濕、拉提等俗稱「科技做臉」的單一服務，都在千元以下。

親民的價位，全是黃致遠針對小資族所設計。

黃致遠說，畢竟價格比較便宜，跟外面市場不太一樣，以美白針來說，就是標準的穀胱甘肽、維生素C、傳明酸。

有移工一面做臉一面直播，一小時的療程如魔幻時光，足以拍落工廠塵埃，放心變美。也有人不希望被同鄉看見，診所翻譯黎妮珍說，曾有一位菲律賓移工，堅持躲在小房間打美白針，過程全用外套蓋著頭，「因為她來台灣是為了寄錢回家。」

來台5年的菲律賓移工瑞思拿出母國證件照，指著照片上平滑的肌膚告訴記者，來台灣水土不服，滿臉都是痘痘。

「皮膚好乾，毛孔也變大！」瑞思難過地說，未來想做皮秒雷射除去痘疤，但在電子業的產線工作，本薪只有2萬7千元，每個月還得寄三分之一回家鄉。瑞思掐指算算，至少還要兩、三個月才存得到療程的費用。

醫美-移工-東南亞-美容保養

新一代移工的美容保養需求一直未被滿足，正規醫美提供服務後，可望有效降低密醫導致的風險和糾紛。 王建棟攝

其實醫美廣告在菲律賓也打得很兇，只是多數人做不起。黎妮珍表示，菲律賓當地平均月薪為1萬披索，約新台幣5千多元，至多應付基本開銷，接受醫美療程的機會非常渺茫。

而全球健康診所推出的平價醫美方案，以在台移工的薪資來說，相對能負擔，因此不少菲律賓移工躍躍欲試，醫美服務於是成為診所轉虧為盈的關鍵。

地下化的移工醫美經濟，終於見光

若沒有正規醫美診所滿足移工的需求，這塊市場只能朝地下化發展。

去年10月，移民署和高雄市衛生局查獲印尼移工從事地下醫美和牙齒矯正，預約制服務讓同鄉搶破頭。前年12月，移民署也在台中查獲越南籍移工違法設置醫美工作室，替同鄉割雙眼皮、修剪唇形、注射玻尿酸、豐臀豐胸等。

據調查，這兩名施作非法醫美的移工都是上網自學，並購入來路不明的美容針劑，醫美糾紛層出不窮。光靚美學診所就曾為印尼籍顧客善後，副執行長盧冠竹指出，印尼顧客讓密醫做了玻尿酸的臉部填充，後來傷口卻嚴重腫脹、發炎。

當該名移工的臉部修復完成，隨即吸引更多印尼客戶。盧冠竹說，「我們當時才意識到有這個市場，只是沒被滿足，」光靚美學集團的經營團隊都是馬來西亞華僑，深刻同理異地生活的不易，為讓印尼移工的醫美體驗更好，光靚在診所聘了印尼語翻譯，從醫美諮詢、施作過程到後續照護都有翻譯陪同。診所也針對移工的需求研發醫美套組，盧冠竹舉例，移工不可能每週都來，所以依他們的需求設計美白針成分。

光靚的品牌名聲也在移工社群中傳開。週末走進光靚診所，有三五成群的東南亞移工，從營業額來看，東南亞顧客的佔比也逐漸成長。

在台移工的醫美市場還會更熱嗎？

移工在台灣超過81萬人，不僅市場規模愈來愈大，更成為醫美業者前進東南亞的跳板。

全球健康診所即和菲律賓官方牽上線。去年菲律賓海外勞工福利部（OWWA）部長伊格納西奧抵台訪視移工，在全球健康診所見到醫美設備，立刻取消原來行程，躺下來做音波雷射。

伊格納西奧也是菲律賓知名藝人，熟悉醫美療程，意外在此行體驗到台灣的醫美技術。由於OWWA正積極推動移工返鄉創業的政策，提供優惠利率貸款，而部長在台的美好經驗，讓美容保養成為潛力方案。

未來，台灣美容保養廠商有機會與OWWA合作，推出技術輔導課程或開放加盟，將台灣微電流、去角質等美容儀器的操作帶入東南亞。

前景看似美好，但不是每家醫美集團都有機會拿下在台移工的市場。最重要的是突破語言隔閡，先取得移工信任，才能拿到進入東南亞社群的門票。其次，是東南亞移工的消費力道遠不如台灣高消費族群，需要規劃符合他們需求的醫美方案。

第三，是不同文化間的差異，連服務空間都可能要重新設計。以光靚診所的經驗為例，雖然擁抱東南亞客群，仍不時要調解顧客間的文化衝突。盧冠竹舉例，印尼人習慣呼朋引伴，隨時拿起手機與遠方的朋友視訊、擴音通話，常有台灣人為此向診所櫃檯抱怨。

「醫美集團很難同時經營台灣貴婦和東南亞移工這兩大客群，」盧冠竹表示，為達到多元共融，光靚診所的做法是拓展店面；當診所的空間夠大，甚至有獨立包廂，就不會影響到彼此的醫美體驗。

台灣醫美診所近年開始了解新一代移工、解開盲點，逐步推出符合移工需求的在地服務。而醫美只是其中一例，隨著台灣人對在台移工的理解深化，不僅將打開創新服務的視野，甚至有機會找到拓展跨國市場的新出路。

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