西蒙：荷蘭商人＋德國工匠 你看不見的深科技…幫蘋果做出iPhone

【文／黃亦筠；圖片／西蒙提供】

多數人以為iPhone供應鏈只在亞洲，其實德國有700多家供應商。隱形冠軍之父西蒙指出，艾司摩爾與合作伙伴，成為台積不可或缺設備商，是「深科技」跨出歐洲的關鍵一步。

在德國管理學大師、《隱形冠軍》作者西蒙（Hermann Simon﹚的眼中，德國蔡司半導體、創浦（Trumpf）是深科技的典型，隱形冠軍之父如何解讀它們與艾司摩爾建立的三角生態系，所產生無可替代的競爭力？以下是專訪摘要：

三家公司形成的商業生態系統，不是基於短期的供應商關係、價格或成本優勢，而是基於長期的互信與發展。

不拚短期獲利，敢砸大錢研發

首先，有百年歷史的蔡司由基金會持有，沒有短期利潤壓力；創浦則是典型的德國家族企業；而1980年代才創立的艾司摩爾，有荷蘭飛利浦的血統。

三家公司共同點是不追求短期成功，而有長遠的願景和戰略；另一個共同點是願意在研發中投入大量資金。這兩點是合作的基礎。

以蔡司來說，沒有短期利潤壓力，能投資進行創新，加上創辦人是科學家，蔡司人繼承這樣的價值體系。

創浦則是家族持有，很願意投資研發，其研發費用是營收的10%，是德國企業平均的3倍，蔡司半導體更高達23%，幾乎是四分之一。若是消費品公司，可能會把營收四分之一拿去投放廣告。

若以專利數來看，德國大型企業每1000名員工，平均大概擁有6項專利，隱形冠軍則約有31項專利。

猜猜蔡司半導體有多少？每1000名員工擁有485項專利，比隱形冠軍平均水準高出許多。

對一名主修光學、物理學的工程師而言，收到蔡司的錄取通知書，那就是夢想，喜歡做這項工作的人，會在那裡找到滿足感。即便蔡司在很偏僻的小鎮，這就是人才驅動力。

投入夠深，剛進來的人追不上

像蔡司和創浦發展出EUV用的光學元件和CO2雷射器，我稱為「深科技」（Deep Tech）。

深科技有三個面向，第一個是人，擁有其他人沒有的能力。二是技術，擁有獨一無二的產品技術，在競爭中處於領先地位。三是時間，這決定了企業在未來開發更好解決方案的能力。

因此深科技有三個維度，技術產品是現在擁有的，以及過去投入的時間，如果你沒有過去，不太可能追上。

譬如開發EUV，需要超過20年時間，剛投入的人，不可能追得上，除非他用全新的方法和突破性創新。

【小檔案】赫曼．西蒙

出生／1947年

現職／西蒙顧和行銷顧問共同創辦人

學歷／伯恩大學商業經濟學博士

經歷／哈佛大學商學院、史丹佛大學商學院訪問教授

德國的深科技確實很強，你看不到它們，所以我稱其隱形冠軍。

例如，你知道蘋果供應鏈在德國有多少家嗎？很多人以為都在亞洲，其實德國有767家供應商，光是德國企業德莎（Tesa），就為iPhone提供19種不同的黏合膠。

深科技是德國擅長領域，美國則擅長突破性創新，譬如賈伯斯的iPhone、馬斯克的電動車；亞洲則擅長完善產品的量產流程，所以有三星、台積電。

這是德國的傳統，有工程師和科學家，在基礎研究方面非常出色，但弱點是較不善於把這些科學成果轉化為市場成功。

三方合作，突破過去市場限制

不過蔡司、創浦、艾司摩爾三方合作，克服了進入市場的問題。

艾司摩爾扮演成功整合者，它更注重商務工作和市場，距離客戶很近，結合蔡司和創浦，便是整合擁有深科技的德國人和有行銷能力的荷蘭人，是一個雙贏局面。

現今的系統解決方案，需要非常不同的能力。從技術到設計，從行銷到分銷，這些能力須無縫結合，才能創造出成功的產品和服務。

這需要結合領域內最優秀的伙伴，一起管理複雜系統，是一門新的管理藝術。

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