大掃除好時機 整理專家：新年前 家裡該丟掉的7種東西

【編譯 樂羽嘉】

年底是整理過時物品的大好時機，來看看專家建議趁新年前丟掉哪些東西。

年底是大掃除的好時機，但決定該留下哪些物品、淘汰哪些東西可能並不容易。專家建議可以趁年底處理以下東西：

1.過期的東西

年底是丟掉過期東西的絕佳時機，從過期的食物、飲料到陳年美妝產品。

居家整理公司Done Neatly創辦人可嫚（Ashley Coleman）告訴《商業內幕》，從浴室用品開始著手是很好的起點。

她還建議徹底檢查廚房的櫥櫃和食品儲藏室，清理過期的罐頭食品，丟掉無法保存的物品。

2.節慶裝飾品

流行、品味和喜好會隨著時間過去自然而然改變，因此每年12月是一個好時機，適合丟掉舊的節慶裝飾品、損壞的飾品，以及其他被棄置在節慶裝飾盒中的東西。

Just Us Organizing創辦人貝兒（Nikki Bell）建議做個記錄，記下你這次節慶沒有用到哪些東西，然後處理掉。

3.小孩的東西

貝兒指出，12月是清理孩子玩具和衣物的好時機，因為他們可能會在年底或是新年收到很多新禮物或東西。

她建議趁孩子還沉浸在新禮物的喜悅中時，處理這些舊物品，他們會比較容易接受要放棄一些舊東西的想法。

4.過時和磨損的衣物

隨著一年接近尾聲，專家建議整理衣櫥，找出過時或磨損的衣物。

貝兒表示，丟掉那些尺寸不再合適或穿起來不舒服的衣物，可以帶來一種解脫的感覺。

Horderly共同創辦人霍德（Jamie Hord）建議，每多獲得一件衣服，就丟掉一件舊衣服，來讓家裡維持井然有序。「一進一出」規則也適用於處理其他物品，減少家裡東西的數量，讓你更容易清潔、打掃。

5.廚房工具

可嫚指出，檢查廚房抽屜並清理那些你不常用或有多餘的物品是很重要的。

她表示，我們很容易累積許多特定用途的小廚房工具，但我們不應該因為「以防萬一」未來可能會用到，就一直保留它們。

貝兒也建議丟掉那些已被新工具取代的舊廚房用品。

6.占據寶貴空間的空箱子

家中囤積空箱子容易積灰塵，既不實用又浪費空間。

貝兒說，除非你正在使用這些箱子存放物品，或即將在幾個月內搬家就沒關係，否則這些空箱子等於在房間裡白白占據空間。

7.紀念性物品

懷舊物品難以割捨，但整理專家一致強調，應盡量減少收藏品，只保留最珍愛的那些物品。

畢竟，舊的演唱會T恤或運動獎盃可能會占據大量衣櫃、地下室或車庫的空間。

除了這些紀念品，貝兒還建議整理朋友或親戚送的各種小物品或禮物。仔細回顧後，你可能會發現其中一些物品不像剛收到時那麼有紀念價值。

貝兒告訴《商業內幕》，「我每年只保留一件東西，這讓那件東西變得更加特別、重要」。

你可以選擇一次性大規模清理，或逐步整理每個房間。專家建議按照類別整理，例如先清理衣物，再處理食品和文件，避免一次整理會太過勞累，創造更井然有序、更好管理的理想居家環境，迎接嶄新的一年。

（資料來源：商業內幕、Homes and Gardens）

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