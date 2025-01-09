高鐵票好難搶！乘客數上看8000萬 為何會暴增？哪一段最擠？

【文．蔡立勳 研究．林綺薇】

每到返鄉旺季就要準時搶票，連平常週末自由座都擠爆。高鐵從過去營運不善，到近年乘客數創新高，還持續增班因應。為什麼大家愈來愈常搭？搶不到票的問題有解嗎？

背後原因在於搭乘人次不斷增加。根據台灣高鐵統計，在南港站開通後全線通車隔年，2017年進站總人次為6057萬，此後持續成長，僅有新冠肺炎疫情的3年內短暫下跌。2023年國境解封後，高鐵進站人次創新高，來到7309萬，2024年很可能上看8000萬。

3個逆轉關鍵，從運量差到創新高

事實上，高鐵營運初期，曾因高估運量、民眾不熟悉高鐵等因素，導致運量較差，營收不如預期，多次面臨財務危機。透過增資、延長特許期限等做法，才逐漸改善經營體質。

如今讓高鐵運量得以反轉的關鍵有三。

一是透過各項優惠方案養客群。成功大學交通管理科學系教授鄭永祥分析，隨著台中、新竹、台南等地與台鐵共構的車站陸續啟用，聯外交通網成形，加上高鐵通車後，針對各族群推出優惠票價，如大學生方案、高齡人士打對折等，逐漸養出固定客群。

其次是高鐵縮短全台距離成一日生活圈，逐漸被視為通勤代步工具。台灣高鐵分析，自由座旅客較多的超尖峰時段，除了週末及連假，上下班通勤時段也是其一。若看高鐵定期票銷量的前3名區間，分別是「台北至桃園」、「台北至新竹」及「板橋至桃園」。

從數據上觀察也確是如此。高鐵各站的進站人次以今年前10個月與2017年同期相比，桃園、台中、新竹的進站人次增加最多；若看增幅，桃園也以54%位居第三。

專營不動產，高力國際業主代表服務部董事黃舒衞觀察，高鐵桃園站所在的青埔重劃區與雙北地區相比，具有房價替代效果，生活機能也愈來愈好。從桃園搭高鐵到台北約20分鐘，時間、回數票票價都在可接受範圍，有些企業會補貼員工交通費，讓年輕族群選擇類似青埔的重劃區居住，逐漸成為主流。

第三，高鐵通車17年至今票價未變也是誘因。高鐵當初為了改善財務，通過增資方案的同時也凍漲票價，在萬物皆漲的時代，高鐵票價反而顯得相對親民。尤其短程區間更明顯。

因應需求，增班、買新車、精進維修

為提升運能，高鐵2023年與日立東芝聯盟簽約，購買12組日本新幹線最新車種N700S提出的新世代列車，最快於2027年投入營運。新車廂可望有雙層行李架，每個座位也附有插座。

從2022年至2024年7月，高鐵已5度宣布常態性增班，每週多了87班，共有1103班車次，連續假期也有短期機動增班。中期計劃則是適時啟動常態增班及短期增班，檢視自由座車廂配置數；車站也會視現場需求，臨時增開全車自由座的加班車，高鐵現行車隊規模仍有增班空間。

為因應增班空間，高鐵從2016年起精進列車維修時程。即便擴增維修量能，高鐵運量負荷仍愈來愈沉重。「不是只有高鐵應該要做什麼，而是台鐵、客運、高鐵，在這個廊帶服務的業者，大家要有功能地分工，」黃柏森強調，這有賴政府從整體公共運輸路網角度通盤規劃。

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