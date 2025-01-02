少吃外食、對公司忠心…千萬富翁「不聽老人言」分享4個過時理財建議

【編譯 樂羽嘉】

財富自由的理財名人、網紅薇薇安‧杜（Vivian Tu）在社群網站平台有100萬青壯年粉絲，她分享有些老一輩的理財建議，對現今的年輕人來說根本不管用。

曾經在美國金融機構摩根大通擔任交易員的薇薇安‧杜，在華爾街賺到人生第一筆一百萬美元（約新台幣3270萬元）的同時，她發現即使是收入最高的交易者，有些也欠缺最基本的個人理財能力，無法長久保有財富。

薇薇安‧杜開始在TikTok等平台分享關於個人理財和投資的基本訣竅，她也很快瞭解到，現在的年輕人跟過去幾代面對的經濟問題截然不同。

薇薇安‧杜表示，「個人理財，有很長一段時間都是非常白人、非常男性的事情」。擁有廣大千禧世代和Z世代粉絲的薇薇安‧杜，深知如何扮演這些青壯世代的「有錢好朋友」，分享與年輕人切身相關的故事和觀點，贏得他們的共鳴。

薇薇安‧杜分享千禧世代和Z世代覺得不值得理會的4個過時理財建議：

1. 兼第二份工作來還清債務

薇薇安‧杜指出，老一代的人常常會忘記，對千禧世代和Z世代來說生活成本是「呈指數型升高」，就算找第二份工作，也解決不了更大的系統性問題。

薇薇安‧杜開玩笑說，「我爸媽唸大學的時候，學費大概等於一根香蕉、一枚硬幣和一次握手。」

「現在如果要在17、18歲去唸大學，你必須簽下一紙6位數美元的賣身契貸款契約。」

當年輕人受夠了跟爸媽年輕時做一樣的事情，卻得付出極其高昂的成本時，就會對「找第二份工作」這種建議充耳不聞。

2. 少吃外食省錢

薇薇安‧杜自己也很討厭這個建議。

薇薇安‧杜說，「我認為老一輩一直在兜售這種觀念，就是只要你拚命工作，做對的事情，就能實現美國夢。但美國夢已經改變了。」

跟「找第二份工作」的建議一樣，年輕人也討厭老人要求他們減少外食來省錢。雖然有些千禧世代和Z世代確實減少外食次數，但仍然傾向保留合理的預算，用來與朋友外出聚餐並享受生活。

3. 忠於你的全職工作

千禧世代和Z世代是引領「大離職潮」的先驅。「大離職潮」運動讓不同產業的員工辭去工作，要求更多的薪資、福利和更好的對待。

跟老一輩保守的建議相反，「大離職潮」的氛圍更有利勞工談判爭取更高的薪資或申請面試可能提供更多薪酬的新公司。

薇薇安‧杜解釋，「忠心不會有回報。」

「如果你待在原本的崗位太久，可能會損失數十萬美元，因為公司知道你不會走。你能存的錢有限，但總是可以想辦法增加收入。」

4. 所有負債都是壞事

較年輕的世代常常揹負學貸，老人則常常告訴他們，所有形式的負債都應立即償還，甚至完全避免負債。

薇薇安‧杜則主張，我們應該把負債「正常化」。

某些類型的債務，例如學生貸款或信用卡債務，若輕忽處理，確實可能阻礙你實現財務目標。但抵押貸款或商業貸款則可能有助於實現理想生活。

薇薇安‧杜說，「即使富人能夠全部支付現金買房，他們仍然會選擇貸款。當我們借錢給窮人時，我們稱之為債務。借錢給富人時，我們稱之為槓桿。」

「債務並沒有道德上的好或壞，就像投資帳戶或是儲蓄帳戶一樣，債務是工具，年輕人需要學會如何使用它。」

（資料來源：Business Insider、Forbes）

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