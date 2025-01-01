台塑四寶股價腰斬 到底怎麼了？川普放話「鑽油吧，寶貝」是利多？

文 劉光瑩 圖片來源：謝佩穎攝

台塑四寶股價跌跌不休，到底錯判哪兩件事？台塑化董事長曹明指出，路州廠面對的阻礙，在美國投資案中前所未聞；如今擁抱頁岩油氣的川普重回白宮，會是利多？

貿易戰、疫情，中國經濟降溫

台塑命運的第一隻黑天鵝，出現在2018年，關鍵人物是當時的美國總統川普。

熱愛關稅的川普發動貿易戰，宣布對中國進口2000億美元的商品加徵高至25%的關稅，衝擊中國包括玩具、家具、汽車零件等產業。

這些行業都是石化產業的下游客戶，他們購料意願降低，間接影響到台塑集團在中國大陸生產石化產品的需求及價格。

這還不是最致命的。一位石化業老將分析，其實中國石化產能在過去十年的劇烈擴張，行業內的大家早就心知肚明。

大家沒看到的變數，是疫情與戰爭。疫情前，台塑集團曾以為中國龐大的市場，消化過剩產能綽綽有餘。但現實卻證明，當全球需求崩潰，擴產的腳步卻沒停歇，即便中國市場再大，過剩的產能只好往外倒。

更雪上加霜的是烏俄戰爭。由於美國與歐盟對俄羅斯的制裁，中國樂得成為俄羅斯廉價原油的最大客戶，每桶原油買得比台塑便宜至少兩成，在生產成本上拉開與競爭者的差距，也讓中國內捲更加嚴重，台塑寧波廠難以倖免於難。

第二隻黑天鵝，則跟台塑在美投資計劃有關。2020年，台塑化早就取得投資許可，在路州建立1000公頃、規模超越六輕的石化園區。

美國內政兩極化，路州廠失利

因為頁岩氣革命，美國成為油氣出口大國，台塑看準這點，規劃設廠，利用便宜頁岩氣作為乙烯與丙烯等石化產品原料，銷到美國市場，甚至可以回銷亞洲。路州政府非常歡迎。

然而，儘管台塑美國主導的德州廠建置順利，台塑化推的路州廠卻命運多舛。

先碰到疫情，接著總統換人，換上友善綠能的美國總統拜登。

2022年，路州法院一度撤銷這樁百億美元投資案的廢氣排放許可，儘管2024年初台塑化上訴成功，許可仍有效，卻又有許多美國環團針對此案提起訴訟，認為此案預定地周遭已有許多污染性產業，不應再新增開發案。美國政府正進行環境影響評估。

如今，向來支持開採頁岩氣的川普將重回白宮，多次公開放話：「鑽油吧，寶貝！」

「美國市場是重要目標，期待未來投資能有好結果，」曹明說。然而，僅等待外部環境轉好是不夠的。這幾隻黑天鵝的教訓顯示，光想好一套劇本，已經不足以應對挑戰。全球化與地緣政治的不確定性，對企業的影響遠比想像中大。

台塑能從過去的兩個錯判，學到什麼，將決定台塑是否能走向未來。

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