八方雲集赴美策略：狂開店煎鍋貼「台灣人迷信現包好吃，美國人根本沒差」

【文／王一芝；圖片／八方雲集提供】

八方雲集國際化首戰香港，從原本連虧4年、台幹集體辭職，到谷底翻身成集團小金雞。如今，八方以「速度決定一切」的哲學，在美國新戰場擴張，面臨的最大難題是什麼？

賠錢貨起死回生

香港成功，美國當然敢去

八方雲集林家父女長征美國最大的底氣，來自國際化首戰，把人人不看好的賠錢貨香港，翻轉成集團小金雞。

香港是當年從美國念書回來的林欣怡，勸父親挺進的新市場，卻沒想到這麼難打。15坪大地鐵站口的店面，租金就要100萬台幣，3年沒回本，到期立刻翻倍漲，可能會血本無歸。

2013年，八方在香港的店數超過20家，但台幹卻崩潰到集體請辭，其中包括林欣怡同學，給了她很大打擊。林家鈺心想香港很難救，本金加上15%利息，退還台灣主管入股香港的投資。但不服輸的林欣怡死馬當活馬醫。

她直接跳到第一線，召集所有香港店長信心喊話，改用當地管理團隊，重新調整獎金制度。鍋貼水餃豆漿滿足不了香港人，她讓門市開賣多種台灣小吃，外加40種茶飲，「既然投資下去，就要有成功的決心，」個性倔強的林欣怡說。

外表柔弱的林欣怡，並非含金湯匙長大的嬌嬌女。林家鈺創業時她念高一，放學就到店裡幫忙包水餃鍋貼。八方老員工都對大學寒暑假到工廠冷水洗蝦、挑韭菜的林欣怡印象深刻，「她不會罵你，就是笑笑地拒絕你，」研發部協理邱浚洋觀察接班後的林欣怡，低調做事，決策果斷。

「每個工作站都難不倒Echo（林欣怡英文名），」曾任八方雲集總經理的李培芬記得。

林家鈺坦言先前對香港不抱期待，如今香港成功，他有信心到哪都不會失敗，「香港房租比曼哈頓高，美國售價卻是香港兩倍，我當然敢去。」

全新快餐店型

速度決定一切，不虧錢就拚命展店

2020年踏入美國的號角響起。到加州設立合資公司的同時，林家鈺也從香港召回林欣怡，交棒八方並升任國際化總指揮。

外界看八方在加州獲得初步成功，但林家鈺不認為。「我們還不是真正的QSR（快餐店），而是沒收服務費的餐廳，」雖尚能獲利，但展店腳步還不夠快，店型和運作方式，離他的理想仍有不小差距。

林家父女的理想店型，比較像熊貓快餐、奇波雷、Cava般的流水線點餐，裝修費只有加州店一半，銷售速度更快，客人上門不用等，有機會也想做得來速。

「新店型的設計圖已畫好，也會先在台灣測試，」林欣怡神祕兮兮說，不願透露太多。

林家鈺進攻新市場的一貫信念是，速度決定一切。只要單店不虧錢，就拚命開下去，在最短時間內養活中央工廠和總部，「店開不夠快，虧損時間會拉長。」

林家鈺計劃學麥當勞，薯條炸好7分鐘，沒賣出去就丟棄。員工就是拚命煎鍋貼，「售價高，原物料成本低，還捨不得丟？」

「台灣人迷信手工現包比較好吃，美國人根本沒差，」林家鈺分析，外國人包餃子速度太慢，美國又幅員廣大，冷凍水餃相對安全簡單。

德州這關鍵一役，林家鈺重兵部署，指派二女婿、八方雲集集團副總經理黃安立親征，這是2022年八方從中國全面撤退的教訓。當年，「野心太大，從福州往上拉400公里到杭州，往下拉400公里到廈門，還有老闆沒去一定失敗，」林家鈺自嘲，很會蓋中央工廠，當時中國蓋了7座，全部倒光。所以這次一州一州來，老闆自己去。

新戰場新挑戰

加盟法規複雜、對手虎視眈眈

八方美國之戰並非沒挑戰。想要開店速度快，非走加盟不可，八方能在20年內全台遍地開花，加盟絕對是關鍵。但美國加盟制度與台灣有很大差異。前麥當勞台灣總裁李明元表示，美國多數加盟總部的收入來自品牌授權金，或營運創新服務費，和八方賺原物料差價不同。

以麥當勞為例，供應體系需由加盟主成立採購決策委員會，決定得標的廠商和價格。

況且美國加盟法規非常嚴格，加盟揭露文件（FDD）多達150頁，「一不小心很容易挨告，」在美國擁有162家手搖飲店的聯發國際董事長鄭凱隆提醒。

林欣怡專訪時，也沒把話說死，「即使通過FDD，也將視情況而定，」她表示，美國八方開放加盟的時程未定，目前仍以直營為主。

林家鈺專注且不斷琢磨，把鍋貼水餃這種看似簡單的事做到極致，但餐飲展店顧問天帷企管顧問創辦人林剛羽不諱言，八方商模相對單純，進入門檻較低，潛在挑戰者很容易冒出。

像這一鍋旗下中式麵點品牌「九初流心脆皮煎餃」，2023年已在洛杉磯開店，而這一鍋母公司就是在美國擁有80家85度C的美食達人。

已推出麻辣和牛水餃的熊貓快餐，也有意開設類似八方的鍋貼水餃副品牌，「Andrew（創辦人程正昌英文名）就要做了，他一直想投入餃子市場，」知情人士透露。

鄭凱隆觀察，八方美國店味道和台灣差不多，展店的點也多選在華人商圈，未來主流市場將是挑戰，不能只賺華人的錢。

他回想，程正昌有一次找他到熊貓快餐試菜，問他好不好吃？「這個不錯，好吃！」沒想到程正昌聽完立刻轉頭跟廚師說，「這道不賣了，」原來熊貓主攻美國人，華人愛吃的菜他不能賣。

八方未來考驗是爭取美國主流市場青睞，讓外國人也愛吃水餃鍋貼。 謝佩穎攝

即使美國八方的調整空間仍大，林家鈺始終認為，速度不能慢下來，「投資人在意的不是有沒有賺錢，而是未來成長潛力，」他要記者多問林欣怡問題，自己又忍不住搶著回答。畢竟是他一輩子的驕傲，八方和女兒都是。

繼鼎泰豐之後，所有人都在期待下一個讓台灣被看見的國際餐飲品牌。是不是八方雲集？這是個7年考驗。

（責任編輯：黃韵庭）

【延伸閱讀】

獨家專訪台塑王文淵與四董》打進台積CoWoS、靠炸雞賣航空油 台塑3.0的希望？

五星名廚做便當 梁社漢排骨5年變龍頭，祕訣竟是放棄配菜？

豪捐60億自願退場 中華大學董事長：與清華併校，像女兒嫁了好歸宿