為什麼Costco不再賣書了？ 關鍵原因曝光：需要悉心對待

【編譯 張詠晴】

實體書愈來愈難賣，如今超級通路美國好市多（Costco）決定2025年1月開始，店內不再常設賣書。這對出版社與作者來說，無疑是一大衝擊。多家出版商被知會，Costco不再例行性進書，未來只會在9月到12月假期季會常設書籍區。其他時段，書籍區只會偶爾出現。

人力是最大的問題。Costco大多數的貨物，只需要用堆高機把擺放在棧板上的商品，放上貨架，再拆掉封膜即可。書則需要一本一本人工擺放，而且某種程度上跟蔬果一樣需要悉心對待。蔬果怕碰撞，書封摺頁、書背撞凹了，也會被愛書的讀者避開。

按照往例，每週二是換書的日子，新書上架、沒賣出的退貨，相當耗費人力。然而，Costco不再常設書攤，對正面臨紙本書市萎靡的出版商來說，又少了一個珍貴的通路與曝光機會。

比起連鎖書店巴諾，Costco雖然不是主要的紙本書通路，但當消費者囤衛生紙等雜貨時，還是經常在Costco隨手翻翻懸疑小說，或是被食譜吸引。

對出版社和作者來說，書能夠在Costco、Target或沃爾瑪等大型零售商上架本身就是一大成就，正如進貨所有商品一樣，他們總是大量採購，有時候一訂就是3萬本書，而在這個時代，5萬印刷量就已經顯得野心勃勃。

在Costco，一本暢銷書往往能賣超過10萬冊。書籍採購潘尼•克拉克•伊尼西洛（Pennie Clark Ianniciello）長年為Costco選書，她每月會選出一本「潘尼精選」（Pennie's Pick），這一殊榮往往是暢銷的保證。

與書不期而遇更難了

市場研究公司Circana美國書市總監康納（Brenna Connor）說，「量販超市是一個可以便捷買到書籍，或隨手為孩子挑一本書的地方。整體來說，對書市還是很重要。」

出版業分析師麥克羅伊（Thad McIlroy）認為，對書籍來說，在量販店上架某種程度上是拿掉菁英主義，走進大眾生活。「但是像Costco現在只在假日季賣書，彷彿是在說，書只是個耶誕禮物的選擇，這實在不是正面的事。」

在實體書店愈來愈少的年代，許多消費者也許更沒有機會接觸到書籍了。

走過Costco書籍區的消費者，也許會不經意拿起一本書，翻了幾頁後決定結帳。這種型態的買書人，是在為生活必需品補貨時，接觸到了文字的魔力，但他們並不會轉移到亞馬遜線上書店或走進巴諾買書。

潘尼在Costco服務32年後已經於2021年離職，聽聞Costco不再常設書籍區表示難過，但她在LinkedIn上寫道，「Costco還是必須做出商業決策。」

潘尼寫到，「希望愛書人終究會找到新的獨立書店，而過去在Costco與書籍不期而遇的讀者們，將在其他零售店或是圖書館邂逅自己喜歡的文字寶藏。我自己也一樣，要為買書重新打算了。」

（資料來源：NYT, Reader's Digest, USA TODAY）

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