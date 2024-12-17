共軍又有動作…2027台海終須一戰？美軍改口：很難 智庫：隔離更可能

【文 史書華】

美軍改變預測，2027不是台海最後期限。短期內開戰可能性雖低，但中國仍將使用軍演手段威懾，甚至藉由登檢台灣船隻，變相隔離台灣。

「（台海）地緣政治風險有升高嗎？歐洲對台投資金額還在成長呢！」一邊介紹最新的年度歐洲商會白皮書，理事長尹容一邊回答記者敏感的政治問題。尹容另一個身分是全球前十大半導體廠意法半導體的亞太副總裁，跟台海風險相比，他私下更關心川普的關稅政策，還有中國的成熟製程大舉開出。

用軍演表達政治不滿

2021年，美國前印太司令戴維森在國會聽證會上警告，解放軍可能在2027年對台發動軍事行動。他口中的最危險時間，甚至被稱作台海的「戴維森窗口」。但美國軍方的最新言論，明顯看到美方對情勢判斷出現了變化。

2024年11月，現任印太司令帕帕羅在華府智庫的活動上，公開稱2027年不是「最後期限」，只是需要注意的時間點。「解放軍軍力已有改進，但跨海登台仍相當困難，」帕帕羅說。

不只解放軍兩棲登陸能力被畫上問號，談論台海風險時，北京的政治議程更是無法輕忽的關鍵。

「中國在短期內開戰的可能性很低，因為還有更多急迫的問題要解決，例如國內經濟、對外關係，」全球最大政治風險顧問公司歐亞集團中國總監蕭嫣然說。

「但模擬進攻台灣的大規模軍演，很可能成為中國未來面對賴清德對外發表談話時的主要反應，」蕭嫣然分析。

從時任美國眾議院議長裴洛西訪台、一直到總統賴清德2024年發表國慶演說，「軍事演習」明顯成為北京釋放政治訊號的主要手段。

更不用提川普上台後，由於國會廣泛親台，美國要徹底冷卻與台灣關係的可能性不大，但考量川普的交易性格，拜登為台海和平打造的多邊聯盟，可能因此被削弱，讓北京更有信心施展肌肉。

用隔離展現北京公權力

事實上，從過去兩年的軍演來看，解放軍都在模擬第一波對台進攻，攻勢更宛如一條巨蟒，不斷操演如何圍困台灣。

2024年6月，美國著名智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表報告指出，中國短期內不太可能切斷台灣四周的貿易通道，進行「封鎖」，反而，更可能以強化海上海關檢查為由，針對台灣貨船或漁船特別登檢，變相「隔離」。

「封鎖會升級成軍事行動，而隔離更能凸顯北京想對台行使公權力，」一位前台灣國防官員說，外國盟友的合作，會顯得更為重要。而這樣未達軍事行動的「隔離」手段，玩的不只是國際法，也將是威懾台灣的心理戰。

按照台灣的國防法，總統就任10個月後，將發布《四年期國防總檢討》。國防部預計3月公開最新報告，讓外界一窺最新的國防準備，與對台海安全的判斷。

台灣能否清楚判斷當下情勢，端出有效的應對與準備，這是外界熱鬧看川普要台灣付「保護費」之餘，2025年台灣更要做好的自我防衛功課。

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