韓國戒嚴鬧劇 金正恩趁亂搗蛋？2025朝鮮半島會比台海先開戰？

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聯合新聞網／ 天下雜誌
韓國政局動盪，正合北韓領導人金正恩之意。 圖片來源：達志影像／美聯社
韓國政局動盪，正合北韓領導人金正恩之意。 圖片來源：達志影像／美聯社

【文／蔡娪嫣；圖片／達志影像／美聯社】

2025年韓戰爆發75週年，戰爭陰霾再度籠罩朝鮮半島。

2024年，平壤照慣例在美國大選年加強挑釁，不僅南北對話中斷，北韓還釋放大量垃圾氣球，炸毀連接兩韓陸路通道，緊張局勢升至多年來最高點。

令首爾更擔憂的是，北韓與俄羅斯締結「全面戰略伙伴關係」，派兵到烏克蘭前線支援俄羅斯，未來俄羅斯在朝鮮有事時出兵協助北韓的可能性提高。

此舉應是北韓領導人金正恩為降低單獨依賴中國的風險，卻導致首爾必須在北京之外，又要面對莫斯科，壓力大增。

華府智庫大西洋理事會專家趙承敏指出，東北亞危機更可能發生在朝鮮半島而非台海。因為不僅平壤好戰且難以預料，首爾由保守派執政，尹錫悅政府採取強硬回應北韓威脅的戰略，相比台北更可能採取報復性攻擊，增加衝突失控的風險。

韓國前核問題特使魏聖洛就估計，未來幾年內朝鮮半島爆發衝突機率約為30%。

韓國輿論認為，朝鮮半島危機將牽動冷戰兩大陣營對抗，亞太民主國家，包括台灣，都難以置身事外。

尹錫悅倒台，北韓最高興

2024年底，「親美抗朝」的尹錫悅戒嚴自保戰術失敗，隨時可能被彈劾倒台，是北韓領導人金正恩最樂見的結果。兩韓關係未來取決於繼任總統的政策。

當然，2025年1月重返白宮的川普是另一個大變數。

川普也許能與金正恩重演「川金會」，令局勢降溫。但也可能為達成協議，只要求北韓減核，忽視韓國堅持朝鮮半島無核化的安全需求，導致美韓同盟出現裂痕。

兩韓處於戰爭與和平的十字路口，韓國混亂的政局和川普回歸讓局勢更撲朔迷離。

圖片來源：天下雜誌
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