「朝野對立是賴清德要解決」總統不溝通支持度下滑 新年度政壇3大觀察點

【文／蔡立勳；圖片／謝佩穎攝】

相隔16年，台灣再次進入少數政府執政時期。

總統賴清德以四成得票率當選；緊接著，三黨不過半的新國會開始運作，本該有一番新氣象的政壇，卻是不得安寧。

綜觀2024年台灣政局，基調顯然是朝野對立。

從國民黨立院黨團總召傅崐萁力推「花東三法」、國會調查權，到攸關地方政府財政的「財政收支劃分法」修正案等法案，朝野立委幾乎無共識，院會時常上演全武行。

新國會第一年的第二會期還沒結束，就有這麼多衝突場面，東海大學政治學系教授張峻豪觀察，主因在於選舉之後延伸出的對抗情緒被放大。

放眼2025年，是賴政府首次規劃、執行預算的第一年，也無須考量選舉，執政團隊理應能大展身手，推進國家重大政策。但台灣是否能掌握難得的機會之窗？

新年度政壇三大觀察點

新的一年，國內政壇走向可歸納為三個觀察點，分別是執政的民進黨，尤其是身兼黨主席的賴清德的態度；其次是國會最大黨國民黨，如何維持和民眾黨的合作；以及美國新總統川普上任後的國際局勢變化。

首先，2025年若想推動重大法案，必須獲得國會信任，而朝野對峙降溫的關鍵點，是賴清德。

「朝野對立是賴清德應該要解決的，」台灣大學社會科學院院長、政治學系教授張佑宗不諱言，賴政府已非完全執政，更需要溝通，「憲法規定，總統可以找五院院長協商，他沒有扮演溝通協調的角色，反而在背後指揮行政權。」

此舉引發在野黨強烈不滿。賴清德上任迄今，「沒跟在野黨溝通，他應該要營造願意溝通的氣氛，但他連營造都不願意，」國民黨立院黨團書記長林思銘直言。

民眾黨立院黨團副總召吳春城也指出，賴清德曾在與民進黨立院黨團談話時表示，表決輸沒關係，但論述不能輸。「民進黨是少數，表決要贏一定要合作，『表決輸沒關係』這句表明就是不合作，」吳春城說。

綠營顯然至今沒有妥協跡象。一位民進黨高層不諱言，綠營51席立委號稱「五一艦隊」，「不管在出席、發言、議事的合作攻防都非常到位。」

原本綠營對於民眾黨有所期待，但「各項法案幾乎是一面倒、無條件跟國民黨合作，讓我們非常意外，」這位高層說。

朝野各執一詞，仍未看到合作的一線機會，更不利於賴政府2025年的施政。

王建棟攝

其次，在野最大黨國民黨在內外整合上並非沒有危機。張峻豪指出，國民黨在這屆國會有不少新科、年輕立委，第一會期仍在摸索立院生態，多是暫時跟隨資深且聲量大的立委進行議事攻防。

歷經一個會期，開始有立委思考，在某些議題是否要積極隨著黨團表態，以「憲法訴訟法」修正案為例，「就我了解，很多年輕的藍營地方立委沒有那麼認同，」張峻豪直言，國民黨內部在法案溝通上，未必會如2024年第一會期般順利。

一位國民黨立委也指出，曾有立委在黨團會議直言，應將重心放在民生法案，「不要一直搞政治性法案，這不好。」

因為政治性法案未必有助提升政黨形象，區域立委也很難以此作為政績，向選民交代；甚至台中市長盧秀燕等黨內政治明星，也選擇與這些議題保持距離。

此外，民眾黨團也陸續在選罷法、財劃法等藍營力推的法案提出不同聲音。吳春城表示，白營與兩大黨都有合作空間，未必要支持藍營的法案版本，端看黨團協商結果。

換句話說，若綠營2025年真的願意在某些法案向白營遞出橄欖枝，展開合作，儘管藍營在國會席次位居多數，也未必有優勢。

第三是隨著川普重返白宮，無人能預料，這位充滿不確定性的元首會如何牽動美中台關係。倘若賴清德為了滿足美方要求及利益，必須拍板政策，過程中如何降低朝野紛爭，「是賴清德要拿出智慧的，」張峻豪說。

總統支持度下滑警訊

尤其執政黨的警訊已浮現。台灣民意基金會11月下旬公布最新民調，賴清德的支持度約43%，開始有下滑跡象，與不支持度首度出現交叉，「這對新任總統是非常大的危機，」吳春城指出，依照過去經驗，總統的支持度通常很難再上揚。

投身廣告領域多年的吳春城曾提醒行政院長卓榮泰，企業要有好產品才能長期經營，政府要有好政績才能說服民眾，「不管你怎麼打在野黨，沒有政績，最後受害者還是你自己。」

但解鈴還需繫鈴人。張佑宗強調，賴清德要藉由總統的高度與各黨派領導人協商，應對台灣急需解決的問題，才可能於新的一年改善朝野關係，推動國家前進。

台灣政局的未來走向，賴清德的一念之間將是關鍵。

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