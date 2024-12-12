押注川普而勝出馬斯克 會如何對待昔日敵人？

「有一座很大的墓園，裡面裝滿了我的敵人，」馬斯克說。奧特曼、貝佐斯、蓋茲、祖克柏、艾格⋯⋯，曾得罪過這位億萬富翁的巨頭們，正在擔心自家企業的前途不保。

馬斯克押注川普而勝出的策略，開始引起他一長串商業競爭對手的憂慮。多年來，這份名單中包含微軟的創辦人蓋茲、亞馬遜創辦人貝佐斯，和近期的頭號勁敵，OpenAI的奧特曼等科技巨頭。

因為這位世界首富、DOGE部長接下來的影響力，超出了政府的一個顧問部門。他不僅能創造對自己6家企業——包含X、特斯拉、SpaceX有利的條件，還能操縱新政府對待他昔日對手的行動。

與川普承諾利用聯邦權力對政敵進行「報復」相似，一名與馬斯克共事過的人士告訴《華爾街日報》，「馬斯克從樹敵的想法中，汲取了能量。」

馬斯克日前也發文表示，「有一座很大的墓園，裡面裝滿了我的敵人。我不想擴增墓園名單，但如果別無選擇，還是會加一下。」

馬斯克的墓園名單

首先是是蓋茲，他因為做空特斯拉而入列「敵人」名單。早先，蓋茲認為電動車過剩，會讓特斯拉股價下跌，馬斯克憤怒到在X上發了一張蓋茲的不雅照，搭配懷孕男子的表情符號。

「當他聽說我做空了這隻股票，就對我非常刻薄，」蓋茲告訴馬斯克的傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）。

再來是那些從X撤資的人。在馬斯克自2022年買下X平台後，許多企業選擇停止在那裡投放廣告。他氣憤地將矛頭指向迪士尼CEO艾格，「滾吧，不要下廣告！」他說，並在8月起訴了其他諸多廣告商。

去年，在Meta推出了Threads，一個與X競爭的平台之後，他向祖克柏發起了格鬥挑戰，並且至今年仍窮追不捨。

亞馬遜的貝佐斯也是一個長期的敵人。多年來，這兩個人一直在Forbes億萬富翁排行榜上爭奪冠軍，也在太空領域展開競爭。 大選後不久，馬斯克仍在X上追擊貝佐斯，酸他押寶失敗。

在所有勁敵中，OpenAI的奧特曼可能是爭執得最激烈的一位。奧特曼曾與馬斯克於2015年共同創辦OpenAI，後來兩人對公司經營方向意見相左，馬斯克離開OpenAI並成立了自己的xAI。

「我不信任OpenAI。我不相信奧特曼。我認為我們不應該讓世界上最強大的AI由不值得信任的人控制，」馬斯克近期表示。

自大選以來，馬斯克不僅敦促法院阻止OpenAI轉為營利組織，還在X上為奧特曼取了川普風格的綽號「Swindly Sam」（狡詐山姆）。

掃除競爭，獨攬大權

美國軍事委員會高級成員史密斯（Adam Smith）表示，馬斯克更大的權力以及與川普的關係，可能​​會抑制競爭。

「總體而言，川普做決策的方式讓我感到緊張，當然還有馬斯克，他現在顯然具有影響力，」史密斯直言。

（延伸閱讀：馬斯克挺川普幕後》全球首富可以從共和黨拿到什麼？）

知情人士透露，Meta和Google的高層擔心，馬斯克可能會更積極地監管他們的公司，例如對他們施加更多的反壟斷關注。

在AI領域，如果馬斯克阻止OpenAI轉為營利性公司，最終可能使該公司缺乏足夠資金來支付損害賠償，而無法生存。除此之外，xAI可能會獲得制定AI遊戲規則的巨大權力。

其他太空與汽車領域，競爭者們也飽受威脅。

SpaceX目前正在尋求NASA和太空部隊對其在卡納維拉爾角和甘迺迪太空中心進行大量Starship火箭發射的批准。包括波音在內的競爭對手擔心，如果SpaceX成功，可能會影響他們在這些場所的使用權。

汽車公司的官員和顧問表示，他們正在密切關注即將上任的川普政府會如何支持特斯拉。馬斯克支持取消對購買電動車的7,500美元聯邦稅收抵免，並表示這將對特斯拉造成傷害，但對競爭對手的衝擊會更大。

川普的其他政策，例如對墨西哥的關稅提案，也可能對特斯拉的競爭對手造成損害，因為許多對手在墨西哥生產汽車，並出口到美國。

如今，川普準備進行權力交接，馬斯克的競爭對手紛紛聘請與新總統有聯繫的遊說公司，希望找到進入川普核心圈的秘密通道，修復與川普和馬斯克的關係。

這讓《衛報》專欄作家蒙彼奧特（George Monbiot）感嘆，「馬斯克的行為舉止像一個渴望關注的青少年，然而，他已具備擴大權力的手段，超越了民主時代富豪所擁有的任何手段。」

《華爾街日報》專欄作家羅賓遜（Eugene Robinson）附和，「這位億萬富翁企業家的影響力不僅巨大，而且愈來愈危險。」

（資料來源：Forbes, WSJ, WP, Bloomberg, Techcrunch）

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