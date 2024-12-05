川普上任後日圓怎麼走？分析師揭明年日幣貶值可能時間點

【編譯 樂羽嘉】

美國前總統川普再次當選，日幣專家認為這會使美國利率政策的步調更添不確定性，進而影響日圓明年走勢。

看多的一派認為日圓兌美元匯率明年會升到140，看空的分析師則預測會跌到160。

日圓兌美元匯率目前來到152.44左右，延續前一天避險需求推升的漲勢。昨天上午川普揚言，明年1月上任後，要立刻對所有從中國進口的商品徵收10%關稅，對來自墨西哥和加拿大進口的商品徵收25%關稅，亞洲市場因此陷入震盪。

日圓今年是G10（十國集團）國家當中表現最差的貨幣，兌美元匯率大約跌了9%。美國和日本的巨大利差，以及美元的強勢，對日圓構成了沉重的壓力。

G10國家由10個工業化國家構成，包括比利時、荷蘭、加拿大、瑞典、法國、瑞士、德國、英國、義大利、美國、日本。這些國家共同參與一般借款協定（GAB），會議論全球金融事務並協調合作。

穆迪（Moody's）資深經濟學家安格利克（Stefan Angrick）預期，日圓兌美元匯率到明年底會走強至140。他也預期日本央行下個月和明年6月升息。

安格利克說，「若我們明年看到日圓突然升值的戲碼，我也不會意外。」他認為日圓相對於經濟基本面已經超賣，因為日本經濟會達到適度成長，儘管不像美國經濟那麼強勁。

他判斷，「川普經濟政策的中期展望，與短期會發生的事情不同。」安格利克認為，喜歡弱美元的川普可能加強施壓，讓貨幣政策變成符合他偏好的形狀。

川普在競選期間，揚言要採取擴張性的財政政策，包括降稅和提高關稅。這類行為會提高通膨，可能使美國聯準會的降息速度慢於先前預期。

目前，川普在週五宣布的財政部長人選促成了亞幣的升值。這位準財政部長、億萬富翁避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）據說是財政鷹派，對關稅的態度較為更謹慎。

另一方面，匯豐集團是站在看空日圓的一方，預期日元明年會更進一步貶值。

外匯策略師喬伊‧秋（Joey Chew，音譯）和馬克爾（Paul Mackel）在11月14日公布的報告中寫道，基於川普會落實政策提案的判斷，匯豐預測日圓兌美元匯率在明年第2季會跌到160，並一整年都維持在這個水位。

秋和馬克爾寫道，「誠然在目前的時間點上，對於下任美國政府的政策優先度和時程表的資訊有限。」

「但在高度不確定性下，美元應該會對日圓佔上風，因為前者的收益率更高得多，成長也更強勁。」

日本政策利率今年升過2次後，目前落在0.25%。市場預期日銀可能會在今年12月或明年1月再次升息。

聯準會在過去兩次會議降息後，美國聯邦基金利率目前來到4.5%至4.75%。芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察工具（FedWatch）顯示，美國交易者押注聯準會12月或1月降息。

美國銀行全球研究（BofA）也維持看空日圓到2025年的預測，估計明年底日圓跌到160。美銀預測在美國政府的去監管措施刺激下，2025年下半年，長期資本會加速從日本流向美國。

（資料來源：Nikkei Asia、investing.com、Yahoo Finance）

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