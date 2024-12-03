南方澳漁船小廠 造出海軍最新「航母殺手」 龍德如何獲利翻倍？

【文 鄧凱元】

做浴缸出身，龍德董事長黃守真，造出南方澳第一艘玻璃纖維漁船，並從公務船、救災艇做到軍艦，吃下國內外訂單。這個冒險王，要繼續挑戰沒造過的船。

把做浴缸的材料，用來造船

在創立龍德造船之前，龍德董事長黃守真以玻璃纖維製造浴缸等產品。當時他發現，台灣有少數造船廠開始使用玻璃纖維，是自己擅長的領域，於是他抓準時機，從日本引進技術，造出了南方澳第一艘玻璃纖維漁船。

40多年過去，龍德造的船更特別了。有號稱「航母殺手」、台灣海軍最新的沱江級巡邏艦；還有香港訂製，用在救災的全球最大扶正船；新加坡、香港、菲律賓等各式公務船、海警巡邏艇，也出自龍德。

在《天下》的「傳產營運績效100強」榜單，龍德位居輕量級組第1，近5年營收、獲利連年成長，年均複合成長率高達五成。

大膽做特殊船，爭取高毛利

財團法人中國驗船中心執行長鄭志文說，龍德在台灣造船市場中找到了機會，一步步從玻璃纖維船體，走向鋼船、鋁合金船，更靠自己的技術實力，順利拿下利潤相對合理的國際訂單，不用跟台灣同業降價廝殺。

曾經，龍德全部的營收都來自國際訂單，這背後靠的是台灣造船業少有的設計能力。祕密武器就是廠內多位年資超過20年的資深船舶設計師。40多年來，他們已累積設計100多艘各類船艇的經驗，能應付各種船東的需求。

想造更的大船，開放外人投資

擁有這樣的核心競爭力，龍德也跨入更高難度的軍艦市場。但問題來了，要造長度超過60公尺的軍艦，現有的船塢不夠大，設備也需更新。

在業內人士眼中，願意改變的黃守真又一次改造龍德，這次是從財務面著手。一位曾參與龍德投資案的主管說，早期龍德和台灣多數中小型企業一樣，資本小、親友投資、債務比偏高，後來決定公開發行，找了外部投資人。

龍德最大的外部投資者，勤益控股董事長顧立楷說，龍德多年來磨練出扎實的技術，也造出沱江艦的原型艦，「我們看好公司前景，因此投資龍德。」

眼光放遠，將挑戰豪華遊艇

雖然滿手訂單，黃守真已經把眼光看向更遠的市場。台大國企系名譽教授李吉仁認為，轉型是一個持續性的行動，經常性的不安是最佳驅動力。

財團法人船舶暨海洋產業研發中心執行長周顯光提醒，台灣造船產業的挑戰是，過去公部門的船艦需求常擠在一起，吃飽的時候撐死，但沒訂單的時候很苦。

因此，黃守真再度往前看，準備挑戰毛利更高的大型豪華遊艇市場；在新興的無人船領域，也鴨子划水，佈局多年。

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