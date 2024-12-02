川普新政 電動車慘了？海外擴廠、客戶砍價 三趨勢分析台廠課題

【文／康瓊之；圖片／邱劍英攝】

電動車即將迎來產業新盛世，但川普先前多次揚言上任後會廢止「削減通膨法案」，這會衝擊台灣汽車供應鏈營運動能嗎？分析師指出，在地產銷趨勢加劇，才是真正的大魔王。

11月初美國總統大選結果，川普將重掌白宮，各界都繃緊神經。

「川普2.0時代」，將對電動車供應鏈有新挑戰。因為拜登政府大力支持電動車產業，但川普認為政府花大筆費用補貼電動車，正是通膨元凶之一。此外，川普主張美國對進口商品加徵10~20%關稅，並且中國產品要加徵60%關稅，電動車產業關稅甚至會到100%，各界預估將加快電動車供應鏈「美國製造」的速度。

趨勢一：高關稅之下 ，local for local趨勢將更顯著

川普發出「讓美國再次負擔得起」以及「製造業回美國」的豪語，台經院資深分析師邱昰芳大膽預測，電動車整車廠會走向local for local（在地產銷），因為電動車組裝相對簡便，人力需求會是過往的二分之一到三分之一 。

當人力成本不再是整車供應鏈佈局主要考量，「如果想賺美國人的錢，就得在美國設廠」的趨勢，將愈加明顯。

「美國政府希望供應鏈搬回美國，或者說美國有成為製造大國的夢，」這在川普執政之下將更加明顯，汽車傳動系統製造大廠和大工業董事長沈國榮也有同樣觀察。但他強調，美國不像台灣科技園區有產業一條龍服務，建廠起碼要2到3年，速度快不起來。

然而，國內三大印刷電路板（PCB）上游原料銅箔基板的一位高層認為，「供應鏈」之所以是鏈，意味著還是要看整體產業集體動作，在新川普政府釋出更明確的政策前，須靜觀其變。

自2018年中美貿易戰，地緣政治成為供應鏈新課題。擁有歐美客戶的組裝廠將受美國新政府政策影響，需移回歐美或移出中國，所以供應鏈在中國以外佈局第二生產地的腳步將加快，換言之，愈來愈多台灣汽車零組件業者會被要求在中國與台灣以外擴廠。

汽車PCB就是一個明顯標的。車用佔產品比重近7成的某台資PCB大廠財務經理指出，多數台廠車用客戶都是歐美傳統大車廠，例如福特、GM，而這些車用PCB生產地也多在中國 。台灣電路板協會指出，去年全球有過半PCB產品在中國生產。

邱昰芳認為，「（要求供應鏈移回美國）不會立即發生，但壓力會愈來愈大。」為了防止外國業者利用墨西哥洗產地，規避美國關稅，下次美墨加協定（USMCA）審查將在2026年發生，必定會引發更大關注。

拜登把電動車作為主要政策之一，但川普先前多次提出，上任之後將會廢止「削減通膨法案」（IRA），邱昰芳認為，首當其衝的勢必是美國電動車買氣，終止補貼對特斯拉銷量短期或許會有影響，但長期影響的是供應鏈業者。

事實上，全球各大車廠電動車零組件不少來自台廠，大家都在關心，買氣衰弱是否將打擊關鍵零組件業者？

趨勢二：車用IC晶片恐首當其衝

中國高階車用晶片還很可能因新川普政府而斷鏈。

全球第四大汽車PCB廠敬鵬的發言人蕭公彥指出，最值得留意的是，川普可能限制車用IC晶片，「比起PCB，反而是美國製高階車用晶片可能先被禁止輸往中國，」一旦沒有晶片，整車就組不出來。

一位前五大證券商旗下期貨分析師說，自動駕駛的ADAS主板是最可能受到制裁的一塊，因為技術含量最高。

但中國也有反制規劃。根據一份中國研究機構的分析，2023年度，中國從美國進口的汽車晶片超過九成。不過，中國政府這幾年已不斷祭出政策，希望提升晶片自製率。

當電動車逐漸普及，也必須加速充電樁設置。拜登政府積極擴建全美電動車充電網路 ，根據國際能源署（IEA）的資料，美國公共充電樁與電動車的比例從2021年的19.5%成長至去年的26.2%，但川普政府政策將傾向開採化石燃料，重心並非放在綠能計劃，因此外界擔心美國電動車需求減弱，對充電樁投資也會減緩。

然而，目前對台廠影響恐有限。充電樁大廠飛宏集團旗下馳諾瓦總經理楊雅絜直言，川普回鍋影響不大，因為雖然美國佔公司四成營收，但馳諾瓦出貨美國的高階產品都在台灣製造，而川普預期會加劇去中化，因此對台灣供應鏈業者來說，依舊「利大於弊」。

楊雅絜甚至認為，美國政府取消補貼不一定不好。他相信當充電樁市場走向更自由競爭，台廠仍有優勢。

會在川普2.0時代受到最大負面影響的充電樁業者，恐怕會是中資以及中國地區營收比重相對大的台資企業。邱昰芳認為，一是因為關稅，二是川普積極抗中。楊雅絜也認為，中資主要是搶低階市場，對台灣業者不會影響太大。

至於充電樁是否會跟隨整車，走向在地採購，則是需要密切觀察的趨勢。

趨勢三：全球車市將走向「大者恆大」

中國電動車已在全球攻城掠地。台灣電路板協會最新調查指出，中國產的電動車在全球佔比已超過六成。

邱昰芳指出，2024年上半中國市場電動車銷量年增達三成多，出貨量超過全球一半。

「但中國電動車市場內卷得太厲害了，自己打自己，陷入價格戰，」沈國榮認為，全球電動車的戰國時代還要打兩年，之後他預估中國市場會剩下前三大：比亞迪、上汽及北汽，歐州與北美也會剩下前兩大新創車廠特斯拉、Rivian，以及傳統老牌車廠。電動車「大者恆大」態勢，將更加明顯。

中國電動車發展持低價優勢，龍頭比亞迪的銷售量早在去年超越特斯拉，如今，比亞迪今年在墨西哥設廠計劃進展迅速，劍指北美市場，當美國取消對電動車產業的補助，台系零組件廠是否會遭車廠客戶砍價？也值得持續關注。

面對全供應鏈重組，多數業者近三年從中國轉移或增加產地以分散風險的態勢將更明顯。換言之，川普2.0時代，電動車零組件供應商恐怕面臨一邊遭客戶砍價、一邊得提高資本支出進行海外擴廠的窘境，即便腹背受敵，只能步步為營。

（責任編輯：張蕙蘭）

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