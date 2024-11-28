黃金連漲4天！寫下4月以來最佳單週表現 2025年還會漲多少？

【編譯 樂羽嘉】

在烏俄戰爭情勢升級的避險需求支持下，黃金連漲4天，同時交易者也在評估美國聯準會進一步寬鬆的可能性。

現貨黃金每盎司價格來到2670美元，本週漲了4%，寫下4月以來最佳單週表現。

烏克蘭不久前表示，俄羅斯對烏克蘭的聶伯城（Dnipro）發射了「新型」彈道飛彈，警告支持基輔當局的西方國家。地緣政治情勢更加緊繃，通常會驅策投資人購買黃金等安全資產。

High Ridge Futures金屬交易主任梅格（David Meger）說，「過去幾天，黃金市場真正起作用的主要地緣政治因素，就是烏克蘭和俄羅斯的緊張局勢加劇，這可能是最值得注意的部分。」

黃金從去年十月中東爆發衝突以來多次創高。美國否決聯合國的加薩停火協議和烏俄緊張等地緣風險繼續推高地緣政治溢價，確保黃金的持續吸引力。

梅格補充說，從避險角度來看，AI領頭羊輝達（Nvidia）沒有交出令人眼睛一亮的財測，確實支撐了貴金屬的價格。

交易者也正在權衡芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯畢（Austan Goolsbee）的發言。古斯畢認為利率會「顯著降低」，很有信心通膨正在朝著央行的目標改善。較低的利率通常有利於不孳生利息的黃金。

在各國央行購買、避險需求增加以及聯準會的降息循環下，黃金今年已經健康地漲了接近30%。外界廣泛預期2025年黃金會再創新高，高盛集團和瑞士銀行集團最近幾天都發布看多展望。

好壞參差的美國勞動數據發布後，美元聞訊反彈，避險需求有助抵銷這個利空。更強勢的美元會使得以美元定價的原物料對多數買家而言更為昂貴。先前黃金價格下跌，就是因為「川普交易」狂熱促使美元飆漲所致。

Kitco Metals資深市場分析師威克夫（Jim Wyckoff）在備忘錄表示，黃金多頭的下一個目標是越過2700美元這個重大壓力價。

瑞士銀行相信黃金會繼續閃閃發光。瑞銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）說，「我們維持看多黃金，2025年會屢創新高，儘管年增幅度可能會比2024年緩慢一些。」

瑞士銀行維持2024年底目標價2700美元。特維斯補充說，「接近年底了，交易量變得清淡，投資人更想要保護今年的績效，可能有獲利了結的行為，使得價格波動。整體來看，我們認為一些喘息對市場長期來說是健康的。」

如果純粹聚焦在傳統的總經推動力上，市場參與者可能會開始擔心黃金變得太過昂貴。瑞銀的簡單黃金模型顯示，現貨黃金價格高於合理價格的溢價來到史高。

不過瑞銀報告指出，量化模型沒有捕捉的其他因素能合理化黃金的繼續上漲，包括分散投資和避險需求等一直以來強勢推升金價的因素。

特維斯說，「戰略性的黃金分配還有增加的空間，這應該會繼續推高金價。」

至於對市場飽和的擔憂，瑞銀的研究指出，黃金目前的人氣跟先前幾次多頭行情相比依然適中，ETF和Comex持有的黃金價值依然低於新冠肺炎疫情期間和2012至2013年牛市的顛峰水位，所以還有很多進一步成長的空間。

瑞銀的展望進一步指出，投資人應該把任何短期的價格波動視為機會而不是挫折。持續的地緣政治風險和全球經濟挑戰，會繼續確保黃金做為戰略性避險資產的地位。

（資料來源：Bloomberg、Reuters、MSN、Economic Times）

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