親人住院醫院幫你顧！更專業更便宜 但使用率為何只有36%？

文 周妤靜

2022年開始，健保給付「住院整合照護服務」，住院病患每日最多自費1050元，就能獲得醫院的照顧服務。這項減輕家屬照顧壓力的德政，為何多數民眾看得到卻享受不到？

參與計劃的住院病患不必讓親人24小時陪病照護，或自聘看護。舉凡翻身拍背、餵飯擦澡，具備照服員資格的護佐都能予以協助。衛福部照護司自2022年試辦至今，民眾和護理團隊的滿意度均超過八成。

然而矛盾的是，全台配合計劃的醫院只有109家，平均只開出5.9%的床數。不僅開放床數少，床位使用率也只有36%。住院整合照護服務既提升照護品質，又可以為患者省錢，為何使用率這麼低？

台北市立萬芳醫院副院長高靖秋表示，高齡少子化的「零照顧者」時代下，一定得推動住院整合照護服務，「否則我想護理人員會流失得更快。」

長輩走不穩還要幫伴侶換尿布

因為醫療現場愈來愈常見獨自入院或老老相依的高齡病人，護理師眼見長輩走路都不穩了，還要幫伴侶換尿布時，通常會接手照顧。

醫院端也體認到整合照護的必要性並採取行動。以林口長庚醫院為例，一位護佐約照護5人，費用較一對一看護便宜六成，醫院還替護佐的照護專業掛保證，由護理部一手包辦護佐的招募與訓練，今年並得到照護司「自訓自用」的照護認證。

自訓自用的好處，是護理和護佐有了一致的照護標準，從每兩個小時翻身一次、固定時段監測生理數值，細緻到灌食的最佳角度，吳金燕強調，「我們說的是共同的語言。」

當醫療和照護的語言互通，系統更能夠流暢運作。醫師下醫囑，護理師配合制定照護計劃、監測病人狀況，護佐則負責精準執行照護工作。當醫療和照護的語言互通，系統更能夠流暢運作，減少病人短時間重返加護病房，或因照護不周併發其他症狀的風險。

預算不夠、人力不足的挑戰

但立意良善也受歡迎的整合照護，卻面對諸多難題待克服。首要的關鍵是僧多粥少，有意使用者眾，但經費無法滿足。萬芳醫院原來希望全院500床都能提供住院整合照護服務，預計在每一間病房聘用護佐共同照護。卻因為政府的預算有限，申請的床數只剩178可床配合。

事實上，全台想參與住院整合照護計劃的醫院不僅109家，但照護司只擇優核可了六成的報名醫院。更嚴重的是即便是醫院有心，也聘不到足夠的護佐。護理師公會全聯會理事長紀淑靜表示，「現在最大的問題是找不到人。」

永續經營新服務，才能扭轉陪病惡夢

預算不夠、人力不足，都導致民眾看得到政策美意卻享受不到。今年健保署宣布將住院整合照護的預算挪出健保，改由公務預算支應，衛福部照護司司長蔡淑鳳強調會持續爭取預算，未來一定不會低於5.6億元，並配合「照顧有喘息」的政策，擴大服務量能。

另一方面，為解決護佐人力不足的問題，勞動部也正在進行「就業服務法」子法的修正，要讓醫院能夠合法聘用外籍護佐。萬芳醫院則是善用「團體戰」留住人才。

當住院整合照護服務能從試辦轉為常態，不論單身者、多元型態的家庭都能夠使用時，「一人住院，全家倒」這樣長年循環的惡夢，才可能迎來落幕的那一天。

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