行人地獄排行榜 全台最大規模民調揭密：哪個縣市行人最不安？

【文 蔡立勳】

行人安全是台灣近兩年的熱議話題之一，「道路交通安全基本法」去年底三讀，以2050年交通零死亡為目標。《天下》今年特別針對行人安全議題進行民調，加上長年在縣市調查採用的交通客觀指標，檢視全台22縣市的道安狀況。

走在路上安全嗎？新興都會最亂

調查發現，民眾覺得走在街道上感到安全比例最高前5名，分別為連江縣、嘉義縣、金門縣、澎湖縣、台東縣，離島縣市全上榜。

反觀台南市、台中市、新北市、新竹市、桃園市、新竹縣等6縣市掛車尾，各有約三成民眾覺得走在街道上不安全，涵蓋多數都會區。「這跟民眾感受到的混亂程度、車多車少有關，」長期關注國內交通，陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯點出關鍵。

金門縣、澎湖縣大部份道路是單線道，儘管車速可能超過規定速限，但路上人車不多，駕駛人不難注意到其他移動中的人流；都會區的人流、車流相對較多，用路人要留意的目標物也多。

除了人流、車流，步行空間給行人的感受最直接。以台南市為例，台南市人本交通促進協會理事周佳音指出，當地許多騎樓高低不平、攤商佔用空間，行人缺乏完善的步行空間，導致行人、輪椅族、推嬰兒車的人只能冒險走到車道上，降低市民行走意願。

台南市政府交通局智慧交安科科長黃柏彰指出，健全行人環境是接下來的重點。市府分析過去5年的大數據，了解全市交通事故狀況，提出易肇事路口、路口轉向衝突、特殊道路路型等9項改善計劃，規劃在觀光熱區設置行人徒步區。

停車位打敗步行空間？全民受害

「停車問題是台灣交通問題的根本，」吳昆峯直言，民眾的思維仍以車輛優先，將停車的重要性擺在步行之前，但透過工程手段，人行及停車空間能並存，而中央也應針對停車空間的規劃訂出上位政策，讓地方政府依循。

如基隆市的公共運輸市佔率近四成，是全國最高，不少人騎機車到基隆車站搭火車、客運到雙北地區上班，但受限於停車空間不足，往往停放在騎樓，倘若公共運輸場站能因地制宜，做出更好規劃，問題就有望解決。

行人死傷持續飆，台中、嘉義市最嚴重

雖然中央為了洗刷「行人地獄」惡名，去年提高汽車行經行人穿越道、轉彎時不禮讓行人先行通過的罰鍰，並增加取締頻率。但在交通事故行人死傷部份有超過半數縣市仍在增加，台中市、嘉義市更分別成長60%、147%，人數各是2906、217人，皆創下近5年新高。

「這是政策的磨合期，」台南市人本交通促進協會理事王育翔分析，以前是行人禮讓車輛通行，在新政策通過後，人車在道路上的平衡出現了改變，又還未能形成新默契，即容易釀成憾事。

事實上，改善交通安全絕對必須依靠跨單位合作。行政院自今年1月召開「中央道路交通安全會報」，交通部也每月舉行道路安全記者會、每週檢視各縣市A1事故人數，不斷檢視各地的道安改善情況。

地方更需要上位的長期計劃，引導、協助改善道安，建立全民的風險意識。「有一些縣市長的支持不夠多，能做的滿有限，」吳昆峯直言，跨局處合作需要有更高層級的人主導協調。

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