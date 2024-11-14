川普上任 繳定保護費？晶片生意真受影響？台灣其實有新籌碼

【文 史書華】

川普當選，凸顯出美國人受夠現況，不想延續拜登政策，期待改變。 老大哥更向內看，台美關係將用保護費維持？其實，台灣還有時間準備並因應。

「我投川普，」美國大選日一早，《天下》記者站在邁阿密民主黨大本營的投票站外做出口民調，25歲的瓜地馬拉裔艾力克斯，是連續第四個喊出投川普的選民。

剛結束機場物流中心夜班的他，這天沒有直接回家，而是繞了一段路來投票。

「物價漲太多，薪水快撐不住，我可能快搬回家住了，」艾力克斯雙手插著口袋，聳聳肩。不過一、兩年前，每月1000美元還可以在這附近租到單間房，「但現在同樣的價錢，要去擠四人房，」他說，身旁的朋友，已紛紛搬回家裡投靠父母。

「賀錦麗說她會延續拜登政策，」上一次還投給拜登的艾力克斯，這次決定跑票，「她沒有要改變這個國家。」

「你來自台灣，對吧？」艾力克斯話鋒一轉，主動詢問。

前幾天，他剛聽完川普上全美收聽率最高的Podcast《羅根經驗談》（The Joe Rogan Experience），川普在節目上再度提到台灣。「川普不會讓第三次世界大戰發生，不會讓中國拿走你們，」艾力克斯的言談，跟記者在威斯康辛州聽到川普本人在造勢大會上的用詞，幾乎一模一樣。

當繼續追問，「川普也對羅根說，台灣要付保護費？」

艾力克斯回答，「是的，這樣也不錯。」

痛苦根源：聯邦政府沒錢了

艾力克斯不是特例。他的痛點，正是川普拿下這次總統大選的關鍵原因。

「一般人煩惱的不過是房租、生活費，選前對經濟的憤怒情緒很強烈，」美國著名保守派智庫哈德遜研究所客座研究員許毓仁觀察，「所以當川普一提到台灣要付保護費、偷走晶片工作，一般人能聽得懂他在說什麼。」

更關鍵的是，一組數字，讓川普必須一而再、再而三地談「錢」，甚至高喊「美國優先」——美國國債在今年突破35兆美元，創歷史新高。

「今天的美國，之所以很多地方破破爛爛，因為錢沒有了，」前駐美副代表、中研院歐美研究所兼任研究員裘兆琳形容。

根據美國企業研究所的數據，美國聯邦政府用來支付利息的支出，已超過兒童福利，今年也將超過國防支出，持續惡化。

也因此，不難理解為什麼美國多數人愈來愈向內看、高喊「美國優先」。

國防到經濟，台灣可做三件事

面對川普再度強勢回歸，這一次，台灣其實還有時間跟空間可以準備。

第一，不要忽略美國政府的政治時程。

遠景基金會執行長賴怡忠分析，美國2026年就要進行國會期中選舉，等於說，從川普明年1月正式上任開始，再扣掉任命閣員的準備時間，「川普真正要做他想做的事，大概就剩一年的時間而已。」

賴怡忠說，「川普造成的實質影響，可能比外界想的要小得多。」

另外，美國支持台灣的大本營在國會，不分兩黨，過去8年提出的友台法案數量，不斷創新高。

當川普這次主張要對美國進口商品，全面加徵10%到20%關稅，按照美國現行法律，得啟動301調查、經過國會通過，「這樣一步步走完，也要2026年了，」賴怡忠判斷。

第二，台灣可以仔細盤點廣泛的國防預算。

這次選戰，川普連說了兩次「保護費」，到底會是多少？

外界看好有可能進川普新團隊的前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），今年7月接受媒體專訪，曾放話台灣國防支出佔GDP比例應該達到5%。這個數字，不但高於美國過去期待的3%，更是台灣實際數字的兩倍。

但事實上，台灣在提倡「全社會防衛韌性」下，國防相關預算是散在各部門，也就是說，實際國防支出，可能接近川普政府期待的數字，「我們應該優先主動盤點預算才是，」賴怡忠建議。

此外，保護費可能不限於國防，還包括對等的經貿。

前駐美政治組組長、現台北市議員趙怡翔表示，「我們有個偏見，以為台美是外交議題，只限於高層互訪、國際參與等，這是不對的。」

趙怡翔分析，「美國優先」是個大傘，從科技、國防、貿易到經濟，所有議題都捆綁在一起、都是雙方的談判籌碼。

也因此，不要忽略跟美國各個部門互動。

裘兆琳觀察，川普在選舉期間，不斷提出台灣偷走晶片生意，但不要忘了，事後，美國商務部跳出來說不是，晶片生意由美國公司決定，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）也說，台灣晶片如果不能順利運到美國，會造成全球大蕭條。

「台灣要不斷去跟各部門溝通、要講清楚。（晶片）不是偷美國的，我們也非常積極去美國投資，」裘兆琳說。

第三，別忽略台灣還有新的談判籌碼。

在台灣國防預算被要求提高的同時，也別忽略手邊還有新的談判空間。「以前軍購是（美國）不賣，現在是不來，」裘兆琳形容。

美國國防供應鏈在疫後仍未復甦，加上烏俄跟中東兩場戰事，台灣向美採購的武器，包括飛彈、F-16V戰機等，今年都出現延遲交貨情形。

「我們也可以合理地向美方提出要求，」賴怡忠說。

面對更向內看的美國、愛交易的川普，這三件事是台灣逃不了的功課，也是須做好的準備。

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