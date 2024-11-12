川普回來了 中國學者：不可能指望他為了台灣跟中國打仗

【文 沈朋達】

川普相隔4年強勢回歸，中國將如何應對「關稅戰2.0」？在預期更加動盪的中美關係下，中國學者看到了哪些機會？

「2022年期中選舉大家討論的『紅色浪潮』，在兩年後出現了，」上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯告訴《天下》。強人川普歸來，揚言「讓美國再次偉大」的他，字典裡寫著保護主義，令全世界無不感到擔憂。首當其衝的，就是曾和他打過一次貿易戰的中國。

關稅戰2.0 中國的對策將更多元

競選期間，川普提議要對所有的中國產品加徵60%的關稅。但吳心伯認為，川普是把關稅當籌碼，應不至於一次就對所有中國產品都課徵這麼高的稅。

對位於低谷的中美關係而言，貿易是兩國目前最主要的聯繫紐帶，關稅戰若重演，將導致7至8成的貿易品項都受影響，中美關係也將再受跌宕。

不過面對第二輪貿易戰，中國的應對方式將更多元。吳心伯說，像是減少購買美國農產品，限制關鍵礦物、稀土出口，都是北京可行的應對方案。此外，作為美國國債最主要的持有國，減持國債、調整人民幣兌美元匯率，也都是可能的金融措施。

與此同時，中國人民大學國際關係學院退休教授、曾任中國國務院參事的時殷弘則指出，川普大致否認氣候變遷，和美國節能減碳的必要性，中美之間的合作議題可能又將減少。

「中美關係將達到除了較大規模軍事衝突以外的最壞狀態，」時殷弘說，川普團隊抱持「傾覆中國政權」的目標，將讓兩國的意識形態對抗更加劇烈。作為中美關係的核心議題，時殷弘認為川普將延續第一任期的路線，美國對台軍售將大增，台海的對抗情勢也會進一步固化。

不過吳心伯認為，川普對台灣議題的地緣政治意識不強。這點從他被問到台海情勢時，指中國若「進入」台灣，他將以加徵中國150%到200％的關稅因應可以看出。

「如果只是加點關稅，那倒就好了，」吳心伯說，「這就很明顯，你不可能指望他為了台灣跟中國打仗。」

中國將更有機會加入CPTPP

川普的回歸，也可能讓美國在外交上走向單邊主義。時殷弘分析，美歐關係、美墨關係首先可能出現重大變化，而川普的無常，也會降低世人對美國信任和尊重。

但對中國而言，弱化的美國同盟，意味著相對友善的國際空間。吳心伯注意到，近期包括英國、日本等國的官員也都訪問北京，嘗試和中國改善關係。吳心伯說，民主共和兩黨，都無心讓美國重回自由貿易。而中國除了參與RCEP外，也積極申請加入CPTPP。

總體而言，吳心伯認為川普這次班師回朝，既沒有連任壓力，面對國內的制約也更少，「他的第二任期會更任性，政策行動可能更為所欲為，」而中美關係也將更動盪、不可預測。

未來4年的中美關係，或許就像中國國家主席習近平所說的「風高浪急」，而兩國能否維持拜登時期「鬥而不破」的競爭格局，將考驗北京和華府的政治智慧。

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