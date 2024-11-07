金泰梨《正年》收視登頂！沒男主角的時代劇為何口碑爆棚？

【文 鄭景雯】

金泰梨主演的Disney+韓劇《正年》收視飆升，以1950年代轟動的韓國「女性國劇」為背景，不但讓大眾重新注意到這個消逝的說唱藝術，也窺見最早的粉絲文化，每集片頭旁白更是大有來頭。

傳統文化流失，韓劇《正年》為何能勾起大眾對消逝的韓國國劇好奇？

《正年》改編自同名人氣網路漫畫，1950年代的韓國，一名鄉村魚販女孩尹正年（金泰梨飾），生來有副好歌喉，卻被媽媽阻止唱歌。

直到當紅的梅蘭國劇團下鄉巡演，尹正年被當家演員文鈺瓊（鄭恩彩飾）挖掘，不顧媽媽反對到首爾追尋演藝夢，翻轉人生。

故事以1950年代短暫輝煌的韓國「女性國劇」為背景，此為韓戰前後廣受歡迎的唱劇，結合朝鮮傳統曲藝形式「盤索里」和戲劇的混合唱劇演出，著重舞蹈、唱歌和演技。演員清一色為女性，男主角都由女生扮演，有如台灣的歌仔戲、日本的寶塚劇團。

50年代國劇團的「偶像」訓練

在劇團反串扮演男主角的鄭恩彩，一改過去長髮仙氣模樣，中性裝扮、短髮、壓低聲線，戲裡戲外都讓粉絲神魂顛倒，帥氣不輸當今的男偶像。

在電視還未普及的年代，梅蘭國劇團的演出成為民眾追星的對象，報章雜誌也愛報導演員的緋聞和動態，窺見韓國最早的粉絲文化。

學習韓國國劇不容易，《正年》呈現出訓練的歷程，考進劇團的學員得住進宿舍，從練習生開始，團長從舞蹈動作、身段、歌聲、演技、武打，一樣一樣幫她們打基礎。課堂以外，女校裡有的霸凌、小團體、耍心機，在梅蘭劇團照樣上演，考驗正義感十足的尹正年。

金泰梨為演出《正年》，苦學聲樂3年，劇中的傳統唱腔，所有演員都是親自上陣演唱。為了忠實呈現鄉村女孩的素樸，金泰梨也到木浦學習當地語言，劇中全用在地腔說話，展現影后實力派演技。

有天賦、個性直爽、又時常闖禍的尹正年，在女性地位仍卑微的保守年代，不服輸的個性吃了不少苦頭。她如何突破各種試煉與考驗，站上國劇演員頂峰，以及母親為何始終反對她唱歌，12集劇情帶著觀眾找尋答案。

其中第三集的劇中劇《春香傳》值得一看。有別當代戲劇做法，劇中劇通常只佔不到5分鐘篇幅，《正年》卻給了《春香傳》將近20分鐘的篇幅，佔去1/3集數，完整呈現韓國國劇魅力，播出後躍升韓國電視收視第一，帶動許多人關注這項傳統文化。

特別是每一集開頭，由旁白介紹演出者，配音就是韓國女性國劇團的初代演員曹英淑，製作別有用心。

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