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獨家數據／預售屋飆漲熱區竟不在六都 房價漲幅冠軍在這縣市

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝

【文．林綺薇】

《天下》爬梳實價登錄數據，發現全台預售屋交易熱區，竟然從六都與新竹等都會區，擴散到其他縣市。台灣打房歷史悠久，為什麼房市反而愈打愈熱？

過去被稱為首購族「無痛買房」的苗栗市，以兩年內高達七成的漲幅奪下全台冠軍。

在苗栗市賣房10年以上的台慶不動產苗栗自治瀧淳店長吳玟賢指出，許多人因為新竹縣與苗栗縣頭份鎮、竹南鎮房價太高，退而選擇苗栗市。就算苗栗市房價快速成長，但預售屋還是比鄰近的新竹、頭份、竹南硬生生地便宜三成、總價只要1300萬台幣。

預售屋熱潮從都會區蔓延到全台

除了近兩年全台預售屋房價漲幅最多的苗栗市，觀察預售屋交易數量也可以發現，有更多非都會地區，如宜蘭縣、雲林縣，預售屋交易愈來愈熱。

「都會區土地成本太高，建商近幾年都跑到其他縣市購地，」台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，建商在非都會區大量推出預售屋建案，成為購屋新選擇。

先看預售屋熱門行政區新增最多的宜蘭縣。陳定中觀察，宜蘭高鐵興建計劃推出後，許多從雙北來的「脫北」客群，看好宜蘭通勤台北的潛力，以及比雙北便宜的房價，快速入手。

排名第二、三的苗栗縣、雲林縣，則分別因為新竹、中科虎尾園區就業需求增加，帶動當地房屋買氣，「比起成屋，預售屋自備款低，買家更好入手，」陳定中說。

為了因應全台過熱的房市，近一波打房從2022年開始，央行取消六都與新竹縣市購屋第二戶貸款的寬限期，並在去年新增第二戶貸款成數最高七成的限制。而其他地區，並沒有這些限制。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛觀察，央行限制六都與新竹縣市的交易，反而讓許多投資客跑到其他沒有貸款限制的地區，大量置產。從此，全台縣市房價一起水漲船高，打房政策再也沒讓房價下跌過。

央行9月重拳打房，能控制房價嗎？

根據中信房屋最新數據，全國9月交易量明顯下跌，比去年同期減少12.3%，對六都與新竹以外縣市的房市交易影響最大。

「這些縣市的剛性需求低，以往吸引到的買家，多半是投資客，」黃舒衛認為，這波打房後，能讓投資客暫時收手，只留下真正需要買房、名下沒有任何房產的首購族，還能使用新青安政策，貸款成數達八成。

然而，即使交易量減少，建商也不願調降房價。長期關心居住正義的OURs都市改革組織秘書長彭揚凱無奈表示，只能期待央行緊縮政策持續，至少讓房價不要再快速飆漲。怎麼讓民眾在高房價之下，還能保障居住權益，考驗著政府的決心。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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