北京救市一個月未見效 還要丟多少錢才救得了中國經濟？

【文／沈朋達；圖片／Getty Images】

過去一個月，關注中國市場投資人的心情，猶如洗三溫暖。

不只股市波動，最新開出的第三季GDP成長率僅年增4.6%，連續兩季低於5%的年度目標。

歸根究柢，北京近期端出的政策並不符合市場預期。

原先外資法人曾樂觀預測，北京可能在近期投入2至3兆人民幣（約9.1到13.7兆台幣）的財政救經濟。中國財經媒體《財新》也披露，北京將在未來3年內增發6兆人民幣（約27.1兆台幣）的超長期特別國債。

但無論外界怎麼追問，中國官方在最近兩週內開的3次記者會，對救市規模卻是欲言又止。

這不禁令市場擔心，北京真的想救市嗎？

為何遲遲不提救市的「大數字」？

至今沒有出現讓投資人振奮的「大數字」，這實際上是受限於中國法規。

涉及財政預算的調整，都必須先經過中國全國人民代表大會常委會（簡稱全國人大常委會）審議。按照往例，全國人大常委會在雙數月的月底召開。但前一次應在8月底召開的人大常委會，延到9月中，以目前時序來看，這場會議可能到11月才召開，而財政政策的具體規模，也要在那之後才會明朗。

事實上，財政部長藍佛安在10月中舉行的記者會上雖然不透露數字，但仍強調這次協助處理地方債的措施，將是近年「力度最大」的一場「及時雨」。

因此，更要觀察的重點將是，這場「及時雨」能否下在對的地方？

根據藍佛安當天的介紹，財政部將在近期推出「一籃子政策」，會聚焦在4個方面：化解地方政府債務、協助收購過剩新房、補充大型國有商銀資本，和補助弱勢群體。

和2008年不同，當年全球面臨金融危機，北京拿出4兆人民幣（約18兆台幣）直接在各地投入「大基（礎）建（設）」。

但這一次，財政部打算先把資金注入到銀行。「這樣的做法就不會立竿見影，需要比較長的時間才會見效。」匯豐銀行首席亞洲經濟學家暨亞太地區聯席研究主管范力民（Frederic Neumann）指出。

財政部的及時雨會有用嗎？

再看財政部準備施力的另外兩大重點── 化解地方債務及收購過剩新房，這正是目前困擾中國經濟的兩大難題。但恰恰也是這兩個項目，從目前政策方向來看，中央似乎無意完全承擔責任。

先看過剩新房。財政部言明要以「專項債券」等工具來解決，但這項債券的發行主體是地方政府，而非中央。問題是，地方政府已苦於無錢可用，根本無力再舉債處理來穩定房市。

若改由中央出手，要出多少錢才夠？

陸媒近期披露，將推出3年6兆人民幣（約27兆台幣）的超長特別國債。但就算將全部數目用於收購過剩新房，也遠遠不夠。

「至少需要近10兆人民幣（約55兆台幣）才能買下庫存房，」中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣推算。

接著看地方債。目前政策的做法是「債務置換」，簡而言之，是將地方隱性債務轉換成低利率且長週期的地方政府債券。這也完全是地方行為，並非由中央承擔。

事實上，地方債對北京而言其實不是「不可承受之重」。

據王國臣的估算，中國所有的地方政府債務加總，約佔GDP的77%，遠低於美國的100%、或日本的200%。換言之，只要北京願意，就能透過發放特別國債承擔所有的地方債務。

國際貨幣基金（IMF）8月也曾建議，中國以一次性一兆美元（約32兆台幣）的中央財政來穩定房市。但北京當時拒絕，認為這形同釋放「炒房的惡果，政府會持續買單」的訊號。

房市問題至少還要一年才能解決

「中國現在的做法是『以拖』，能不能等來『待變』還不曉得，」王國臣說。

范力民也預估，要實際解決過剩新房問題，至少還需要花上一年。

即便真的如財政部所說，近期會來一場力度最大的及時雨，但過去幾年，中國將國安考量凌駕於經濟，「政策訊號被破壞得太嚴重了，」致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠說。

不論是反應經商環境的進出口貿易，或影響消費信心的失業率，在過去一個月密集施政後，數字仍未見好轉，顯然不是短期刺激政策就能一蹴可幾。

也因此，中國今年能否順利達成GDP成長「保五」的年度目標，不僅要看第四季端出的實際政策是否規模足夠、對症下藥，也考驗北京持續改善經商環境的決心。

（責任編輯：張蕙蘭）

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