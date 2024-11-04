美國大選／幫川普搞定美中經濟脫鉤 晶片法案推手柯拉克：矽谷也得重視國安

【文／辜樹仁；圖片／謝德瑾攝】

想要了解美國製造回流、經濟安全政策，除了問美國商務部長之外，川普政府時期負責經濟事務的國務次卿柯拉克（Keith Krach）是不二人選，因為他正是當年推動美中經濟脫鉤的國務院負責人。

2019年接受任命，柯拉克在國務院負責推動台積電投資美國與「晶片法案」立法，親身參與了川普以強硬行動對付中國的整個過程。從其言談中，可窺見選後美國科技外交政策的未來走向。

柯拉克今年7月接任華府美台商會主席，他也將於明年1月8日應天下經濟論壇（CWEF）之約來台，分析美國總統大選後，新總統的經濟科技安全政策，及台美新伙伴關係的下一步。以下是柯拉克接受《天下》專訪摘要：

我在國務院之前被賦予的工作任務，是執行美國全球經濟戰略、協助推動經濟成長、極大化國家安全與打擊威權國家擴張。

三大支柱，支撐美國經濟發展

這個經濟戰略有三大支柱：

第一是進攻層面：提升美國競爭力和創新。

第二是防守層面：捍衛自由世界的資產，主要是智財權，以及防止威權國家利用美國資本市場。

第三則是建立盟友與伙伴國之間的可信賴關係網絡，包括台灣在內。

台積到美國投資設廠、晶片法案立法，以及培養美國半導體人才，落在第一根支柱。

2020年之前，沒有任何一家半導體製造公司有在美國新建產能的計劃。我和英特爾、美光與三星的執行長都談過，結論是，假如能讓台積來美國，供應商就會跟著來，其他半導體製造公司也會跟著來，因為台積是業界領頭羊。

要台積到美國，需要政府補貼當誘因，因為投資先進晶圓廠所費不貲，這成了推動「晶片法案」立法最大催化劑。法案授權政府2800億美元中，600億用來補貼半導體製造回流。

草案在2019年送到國會，我們說服議員們支持這個法案的說帖是，美國政府所投資的每塊錢，都會得到3倍回報，是個買一送二的好投資。

結果證明，台積到美國設廠確實改變了整個局勢，分配給製造業回流的600億美元，已換來各大企業承諾投資3500億美元在美國製造半導體。

可信賴科技，確保企業的生意

台積到美國、晶片法案實施後，未來美國要做的，是在全球打造一個可信賴科技網絡，這是美國經濟戰略第三根支柱，可信賴伙伴關係網絡的一部份。

為此，我在2021年離開政府之後，成立了科技外交研究院（Krach Institute of Tech Diplomacy），最重要工作之一，就是2022年在國會的支持下，成立全球科技安全委員會（Global Tech Security Commission），擬定一套科技安全戰略。

委員會由美國最緊密科技伙伴國的15位國家委員和12位科技委員組成，台灣的代表是前數發部長唐鳳。

委員會首要工作，就是根據白宮認定13個有國安重要性的科技，建立一套可信賴科技的標準與認證中心，準備在今年底對外宣布。

所謂可信賴科技，就是符合誠信、問責、透明、互惠、尊重智財權等原則的科技。台灣在這個科技安全網絡中，一定會扮演重要角色。

事實上，台積到美國設廠，在美國民眾眼中，強固了我們想要提倡的台灣形象，那就是台灣科技是可信賴的，同時也提升台灣國際地位。

科技的可信賴度為何這麼重要？因為威權國家正在進行一個包含經濟、軍事、外交與文化的四維度賽局，不僅對民主是個迫切威脅，對企業也是真實的威脅。他們不只是跟你競爭，而且會以不公平的手段，讓你生意做不下去。

科技就是串起這四個維度的最關鍵要素。

建立可信賴科技標準，為的是打造公平的市場競爭環境。所以，今天的科技業也要更加了解國家安全與外交。在矽谷，我們一直只談企業社會責任，現在國安也同等重要。

換句話說，我們要將信賴原則當作武器，在與中國競爭中，佔據道德制高點。不論是體育競賽、商業或地緣政治競爭，我們都必須佔據道德制高點。

台灣企業獲得可信賴科技的認證，好處就是全球市佔率、營收和市值都有機會增加。這個概念，源自於我在國務院時推動的「乾淨網路聯盟」（Clean Network Alliance）。

中國若不改變，市佔繼續萎縮

當年川普政府為了防止中國掌握全球5G電信網路市場，在2020年8月推動排除中國電信設備的「乾淨網路聯盟」，台灣是最早參與的國家之一。

華為2021年第二季營收因此減少了38%，且連續三季雙位數衰退。它的兩家競爭對手，愛立信和諾基亞的市值反而增加了一倍。

從電信設備開始，我們進一步擴大到雲端服務、海底電纜、應用程式等。現在這個聯盟的成員已擴及全球60國、超過200家電信與其他公司，佔全球GDP的65%。

中國若不改變法律與行為，不符合可信賴科技原則，就會繼續被這65%市場排除在外。

（雜誌原標題為：美國振興半導體製造 台積是最大催化劑／責任編輯：王儷華）

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