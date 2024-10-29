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AI巨頭爭相投資 核能股大爆發！一張表看懂誰業務純度最高

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
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【編譯 張詠晴】

AI巨頭狂投資核電，造就了比輝達更飆的能源股。如果想投資核能類股，有哪些選擇？又，哪些企業核能業務所貢獻的營收占比較高？

科技業共識：用核能養AI吃電巨獸

市場中洋溢著對核電的熱情，亞馬遜和Google先後宣布重大投資，促使核能相關類股狂漲。舉凡，OpenAI執行長奧特曼投資的 Oklo大漲41%。小型模組化核反應爐技術開發公司Nuscale大漲39%、鈾供應商卡梅科（Cameco）漲幅7.6%。

其實，2023 年底的第28次聯合國氣候變遷高峰會（COP28）就預告了核能的復興，《三倍核能宣言》獲得25 個國家支持，後來更有14 家金融機構表達願意為這項氣候行動提供資金支持，共同承諾2050 年前實現全球核能發電容量三倍成長。

瑞銀集團雖不在14 家機構之列，但其發表的報告主張，目前看來，全球真的非常可能擴大核能發電，原因不是氣候變遷高峰會的喊話，而是需求真真實實存在。

但要把全球核能發電容量變三倍，並非一蹴可幾。由跨洲44位分析師共同撰寫的瑞銀81頁報告也提到，核能發電如今不只是產業需求，更已經獲得政府支持。以中國為例，由於政府大力推動核能發展，核能的平準化電力成本幾乎已經與其他發電技術相當。

瑞銀分析預估，現在到2030年，核能容量可能以2.1%到3%的年成長率成長。而要實現這樣的成長，現階段到2030年，鈾生產必須來到1.8倍，到2050年達到2.9倍。這對鈾投資者來說是佳音。

瑞銀團隊也整理出了核能產業鏈的北美供應鏈，包含艾默生電氣公司（Emerson）、Flowserve、福陸公司（Fluor）、NuScale、美國聯合能源公司（Constellation Energy）、維斯達能源（Vistra）、公共服務電力和天然氣公司（PSEG）和Crane。

其中，維斯達能源前一陣子搶佔媒體版面，因為其一年來股價大漲320%，遠勝輝達的194%。

根據各公司在核能領域的業務占比，可以將這些公司分為兩組：

除了成本和安全外，核能發電發展有逆風嗎？其實有的，那就是核聚變技術。瑞銀報告指出，「如果核聚變技術真的能夠商業化，很多現在用的技術，包括現在的核反應爐，可能就會過時了」。

投資突破性技術核聚變的公司包括義大利埃尼集團（ENI）、挪威國家石油公司（Equinor）和殼牌（Shell）。

投資人如果不想單押一支股票，美股市場中也有相關ETF，像是VanEck鈾與核能ETF、Sprott鈾礦ETF以及Global X鈾業股ETF等等。

不過，當然，所有的投資都有風險，深入的研究和謹慎的態度才能持盈保泰。

（資料來源：Barron's, Bloomberg, MarketWatch）

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