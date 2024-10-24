38歲財富自由！他的「三招」致富法則：連被裁員都不怕

【編譯 張詠晴】

被效力8年的Google裁員，分手般心痛。但此時，他的財務卻是有恃無恐。38歲的他，早已靠著主動和被動收入，打造財務自由人生。

2024年2月14日那一天，在Google工作八年的陳紹淳被裁員了。這一天有兩個意義，除了是情人節，也是他38歲生日的前一天。

在Google擔任銷售主管的他說，一個人會從工作獲得很大的認同感，「當時的感覺像是跟一段8年的關係說再見，真的蠻痛苦的」。

陳紹淳說，裁員不能說是意外，因為他此前已經看到一些警訊，像是疫情期間公司大肆招聘，後來就施行一連串削減成本的措施，包含差旅的津貼、團建活動也都縮水了。

他說，他很理解經濟是有週期性的，當公司開始裁員，就應該做好心理準備。

所幸，陳紹淳多年來一直努力實現財務獨立，被裁員時，雄厚的投資組合，讓他不用擔心喝西北風。

《商業內幕》（Business Insider）與CNBC認證，他的銀行與投資組合加起來高達兩百萬美元（約新台幣6438萬）。

告別上班族生活後，陳紹淳繼續在新加坡國立大學教數位行銷，然後新成立YouTube頻道「朝九晚五百萬富翁心態」（The 9 to 5 Millionaire Mindset）。

他說，自己20至30歲時，聚焦三件事以建立投資組合，並達成財務獨立。

一、主動收入：透過升遷或跳槽，提高薪水

陳紹淳從一位職業導師身上學到了「升遷或跳槽」的心態，意思是，盡力爭取在公司內部晉升到更高薪的職位。做不到的話，你可以離開，尋找下家能夠給你更高薪酬的企業。

他最終成功升遷。根據薪資證明，他在Google的薪水增加了近3倍，最終達到了六位數。

陳紹淳形容，進入Google這樣的公司，就像一個運動員最終打進了世界最強的職業聯盟，「我就從客戶經理一路做到了負責小企業的銷售主管」。

他補充，要很清楚自己想在公司內部的定位，「我讓自己更接近第一線銷售，更接近客戶，你就更能提供價值」。

陳紹淳也嘗試跳職位，不論是內部輪調或是向外跳槽。

他承認自己非常討厭面試，但他每隔一段時間就會讓自己接受面試，用內部面試看看是否有更好的職位可以繼續攀登職涯階梯，也應徵其他公司，主要是想看看自己的市場價值。

增加主動收入的方式還有兼職或展開副業，在新加坡國立大學講課便是擔任Google銷售主管時就開始的工作。

二、被動收入：盡早和定期投資

陳紹淳花了好幾年才真的弄懂長期投資概念，他認為理解複利如何幫助你隨時間積累財富，一切就會變得簡單很多。

他說，他把收入很大的比例都用於投資。「我會把扣稅後收入的一半存下來，並投資管理費低廉的指數基金」。

高度的紀律和持續性讓他得到回報，「現在我已經可以靠我的投資維生，提領初始投資本金的一定比例，足以支付我的開支」。

他熟稔地解釋，雖然投資有風險，每個人都可能賠錢，但如果堅持買入並持有，長遠來看你可能會獲得不錯的回報。他更援引數據指出，自1957年標普五百指數推出以來，每年漲幅平均達到10.7%。

陳紹淳也把部分資金放在高收益帳戶，透過儲蓄獲得報酬。他提醒，一定要知道傳統銀行帳戶的利息往往不到0.5%，高收益儲蓄帳戶則可以有超過5%的利息。

三、量入為出：你要用用科技「服務你的財務，而非破壞它」

陳紹淳強調，自己的生活，並沒有因為收入增加而改變。每一次的升職加薪，他都把增加的收入再度投入指數基金。

而在科技業打滾多年，他也見證了許多技術對理財的利弊。比方說，預算應用程式可以幫你管好支出，但像是外賣app、叫車app都讓花錢更容易。

擔任銷售主管的他，也太熟悉媒體如何刺激你的購買慾，鼓勵你升級電子產品或追上最新潮流，「iPhone 14、15、16，BMW 3、5、6系列……，品牌不斷提高數字，要消費者跟上」。

陳紹淳說，他著重讓科技幫忙達到理財目標，比方說，他會設定Google航班，買到最划算機票。至於那些提供便利的應用程式，他則規定每個月的花費上限。

他說，隨著科技滲入生活的每一個層面，控制誘惑愈來愈難，「我知道說比做容易，但最終，如何使用科技取決於你自己，我選擇用科技工具來幫我實踐財務目標，而非破壞它」。

（資料來源：Business Insider, CNBC）

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