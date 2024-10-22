全球市佔第二高球桿 在嘉義民雄鄉！失意三代如何改造瀕倒鐵工廠？

【文 吳靜芳】

一個中文不好的ABC，帶領一群講台語老師傅，做出世界級高球桿，市佔進逼美國龍頭。啟坤如何從瀕倒鐵工廠，撐起高球具品牌KBS？三代莊宇龍說，這是跟爸爸吵架吵出的成果。

啟坤月產能約120萬支桿身，市佔接近四成，劍指鐵桿龍頭美國True Temper。佔啟坤營收八成的自有品牌「KBS」，更被大半職業選手指定選用，在去年贏了超過40場職業賽事，是高爾夫球具各大品牌TaylorMade、Callaway、PXG及Mizuno產品標配。預計今年底，啟坤有望在美國資本市場掛牌上市。

攻高階品被退貨，才發現眉角不同

2000年初，全球經濟走疲，高爾夫球市場跟著萎縮，客戶砍價殺到見骨，一支砍到1.5美元，還想再往下殺。遠在美國的莊宇龍驚覺，如果再不想辦法切進高單價市場，工廠收掉不說，連他這個代理商也得跟著倒。

他眼光看向一組3000美元以上的專業級球具，到處拜訪品牌。2005年，在他好說歹說之下，TaylorMade願意讓啟坤試單，代工中價位的球具鐵桿。但才出了兩個貨櫃，生意就砸了。TaylorMade因為品質問題，堅持整批退貨。「我就回台跟我爸吵架，」這一吵就快一年，吵到莊宇龍乾脆決定，「不然我來管！」

「他認為對的東西會比較直接反應，」啟坤總經理黃振騰觀察，莊宇龍作風很美式，和爸爸日式管理的作風很不同，父親擔心兒子沒有工廠管理經驗，剛開始父子確實磨合了一段時間。一邊努力和TaylorMade修補關係，莊宇龍也認為，啟坤必須要發展自有品牌。

與設計鬼才攜手，劍指龍頭

整個鐵桿市場長年幾乎被美國True Temper制霸。但2006年啟坤的機會來了：高球桿身傳奇設計師金．布雷利（Kim Braly）離開了True Temper。

金．布雷利的父親喬．布雷利（Joe Braly），是奠定鐵桿設計科學化基礎的關鍵人物。他發明的頻率檢測分類方法，可以確保同一組球桿表現一致，尤其對選手加倍重要。

布雷利父子原本的公司，在當時，全世界前25名職業選手，有超過一半使用其著名的Rifle及Project X系列桿身，雄傲業界。但後來公司被True Temper併購，與新東家理念不同的布雷利求去，於是想做品牌的啟坤團隊，趕緊和布雷利接上線。那一年，也是啟坤多年來首次虧損，「再不做，真的要關門了，」莊宇龍回憶。

雙方互補所需：布雷利需要工廠，而啟坤需要布雷利深厚的桿身製造技術，以及多年累積的高球選手人脈。雙方拍板合作，2007年創立品牌，以布雷利作為品牌名「KBS」（KimBraly Signature）行銷。

說也神奇，KBS紅黑色的logo第一次在賽場上亮相，就讓一名多年沒有贏過比賽的老將連贏三場，一舉打開知名度。

選手口耳相傳下，KBS不斷攻城掠地，毛利率比純貼牌翻了一倍。這5年，啟坤年營收翻了2倍，2022年因疫情讓高球市場暴衝，啟坤營收曾創下15億台幣新高；疫後市場雖降溫，今年預估超過10億。

至今，啟坤桿子生產基地都在嘉義民雄，沒有外移過。在中國或東南亞，也幾乎沒有具一定規模的後進者。

一個差點要倒的鐵工廠，現在已經籌劃在美國透過SPAC（特殊目的收購公司）上市。莊宇龍認為，KBS在美國高球市場有多年品牌實績的當下，美國資本市場更適合啟坤，「這也是為了家族的未來，有資產流動性，更能永續經營。」

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