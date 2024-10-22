抗老新寵NMN小賈斯汀 、李嘉誠都推薦…醫界卻質疑 哪些疑點未解？

【文／彭子珊；圖片／Shutterstock】

在一次聚會上，66歲的陳小姐偶然聽到兩位教授分享自己服用NMN之後的變化，「我這個年紀常覺得精神不好，他說吃了精神變好，我就很有興趣，」她說。

當下，一盒近2000元的團購價，她一次訂了一年份。但才剛吃完一個月，具有分子生物學博士學位的女兒就提出諸多質疑，陳小姐帶著滿心疑惑，不敢再繼續服用。

因為標榜逆齡抗老的NMN（β-菸醯胺單核苷酸），發展至今十餘年，依舊有許多疑點未解。

爆紅抗老聖品，商機上看百億

NMN到底是什麼？

人體裡有個輔酶分子名為NAD，可以把吃進去的營養轉化為細胞的能量，也可以參與基因修復。人體內500多種酵素作用都需要NAD，一旦缺少就會造成失智、皮膚發炎或潰瘍、腹瀉等，甚至死亡。

但NAD會隨著年紀漸長而下降。許多人認為，反過來說，增加NAD就能逆轉老化的傷害，而透過飲食攝取NMN即可合成NAD。

一手捧紅NMN，哈佛醫學院教授辛克萊（David Sinclair）在2013年發現，近2歲的小鼠連續服用NMN一週後，肌肉狀態等都回歸到6個月大的狀態，其論文也登上頂尖期刊《細胞》（Cell）。

辛克萊大力提倡NMN是「最接近青春之泉的方式」，也在書中強調自己的父親定期服用後「感覺較不疲倦、身體較不酸痛，神智較為清明。」雖然他不確定這究竟是因為NMN、同時服用的糖尿病老藥二甲雙弧（metformin），還是生活習慣的改變。

話雖如此，NMN卻因此紅遍全球，成為新一代的抗衰老營養補充品。不僅小賈斯汀夫妻等好萊塢名人推薦，《南華早報》也提到年過九旬的香港富豪李嘉誠從2017年開始服用。

中興大學食品暨應用生物科技系終身特聘教授周志輝第一次接觸到NMN，就是學生家長推薦，強調是李嘉誠投資的產品。但2年前，他在《星洲日報》一篇專欄中直言，「目前仍缺乏臨床研究支持人體攝取NMN，能有效逆轉老化。」

周志輝解釋，無論是NMN或前一波流行的NR（菸醯胺核糖）都是主打抗氧化作用，達到抗衰老的效果。「你問我信不信，我個人是抱持懷疑態度，」因為氧化還原只是身體運作的一環，不是全部。

此外，NMN和NR都是維他命B3裡面，菸鹼酸衍生物的一種，周志輝認為，只要從奶蛋肉魚等飲食攝取B3，就足以製造人體所需的NAD。「要把NAD扯到長生不老，有一點太誇張了，」他說。

美國、中國監管單位相繼緊縮使用

儘管主流醫學的質疑四起，但市場早已跑在法規和科學證據之前。

周志輝撰文的同一年，市場研究機構Boston Research預估，NMN產品全球市場規模將在2028年超過4億美元（約124億台幣）。其中，中國是全球最大NMN原料產地，也是最大消費市場。

但NMN的定位，中美監管單位都在趨於緊縮。

在中國大陸，NMN至今不能作為藥品、健康食品或食品添加物使用。美國食品藥物管理局也在2年前宣布，原本開放作為膳食補充的NMN，現在只能作為藥物開發。

回到台灣，過去4年從網路電商到電視廣告，強調添加NMN的營養補充品、化妝品、面膜等鋪天蓋地而來，光是衛福部食藥署統計，各縣市政府開罰的違規廣告就超過200件。

依照「食品安全衛生管理法」，誇張不實的廣告可處400萬以下罰鍰，若宣稱療效則處60至500萬元罰鍰。今年2月北市衛生局開罰一例，就因「重返青春」等過度宣稱而遭處20萬元罰緩。

台灣：不能宣稱療效或作為食品添加物

國內經衛福部核可的健康食品，涵蓋延緩衰老、抗疲勞等13項保健功效，但食藥署企劃及科技管理組副組長張馨文證實，目前並沒有任何NMN成分的產品，取得健康食品的「小綠人」標章，因此不能宣稱功效。

換句話說，市面上所有主打NMN的食品都不能宣稱療效，而且化學合成或純化的NMN，於法都不能作為食品添加物，必須經過攝食風險評估，確認安全性之後才能使用。

這也是為什麼，多數產品的NMN都會標記為植物萃取物、酵母萃取物等，強調天然成分。張馨文提醒，若是產品標示出現NMN單一項目的比例，可能就是化學合成或純化物，必須特別留意。

一位長期研究抗衰老發展的專家觀察，不開放純化物，也表示台灣目前開放的劑量非常低，都是花椰菜、酵母等萃取出來，純度很低。

因而有學者疾呼，應該有明確管制標準。去年陽明交大微生物及免疫學研究所教授，也是台美檢驗科技創辦人蔡文城和團隊就發表研究結果指出，30件國內外產品中，只有一件驗出NMN濃度超過有抗衰老效果濃度的300mg，他們呼籲應訂定NMN產品之含量標準，並要求廠商在產品成分清楚標示。

事實上，廠商開發NMN保健新產品的熱潮已逐漸退燒，周志輝觀察，保健食品的產品週期大約就是2年，「撐得住已經是很厲害了。」

即便如此，還是有許多標榜「留住青春」、「保持美麗」的NMN相關產品，從營養品到面膜等保養品，瞄準消費者逆齡的渴望。

NMN的大流行終會退去，但唯一不變的是，想要愈活愈年輕的人都能從日常飲食做起。如果真的擔心NAD的消退，不妨先從維他命B3攝取開始，讓營養更均衡。

（責任編輯：黃韵庭）

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