碳費拍板每噸300元！企業與環團都不滿意？三大重點觀察

【文／劉光瑩；圖片／天下資料】

經過一年多討論、6次馬拉松會議，環境部的碳費審議委員會10月7日上午終於定調，每噸碳排建議收費300元台幣，預計明年中試申報，2026年起正式收費。業者可透過達成「行業別指定削減率」或「技術標竿指定削減率」，適用每噸100元或50元的優惠費率，會從年碳排2.5萬噸以上約300家公司開始。

此舉的最大意義就是碳排有價終於成真，但腳步偏穩健，而非躁進。

碳費費率消息一公布，工業總會立即發布聲明指出「對企業負擔還是很大」，環權會也嚴詞批評：「碳費比茶葉蛋還低，寵壞排碳巨嬰。」

企業與環團表面上似乎水火不容，事實上，對減碳的重要性，雙方早就有了共識。

7日上午，在碳費審議委員會的同時，工總大動作邀請經濟部產發署、學界專家和包括鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織與半導體的百大產業代表，盛大舉辦「超前淨零2050—產業攜手邁向淨零大會」，並宣示聯盟將以大帶小，協助業界從碳減量、移除到碳抵換，努力低碳轉型，以降低產業整體衝擊。

《天下》採訪幾位碳費會議與會者，歸納出碳費政策形成背後的三大重點觀察。

一、重點在減碳，而非收錢

「其實大家都有共識：碳費就是該收，這毫無疑義，」6次碳費審議會開下來，擔任環境部幕僚的中經院綠色經濟研究中心副主任劉哲良如此定調。

儘管優惠費率被環團抨擊偏低，劉哲良指出，這是因為在觀察歐盟經驗後，環境部不希望先收一堆錢在手上、再發出去給企業做減碳，是缺乏行政效率的做法。相反地，環境部希望用引導的方式，讓企業能把資金留在手上，投入減碳。

中鋼總經理陳守道以中鋼去年碳排1805萬噸為例估算，若乘上每噸100元，再考慮高碳洩漏產業的兩折優惠費率，明年估計需繳納碳費約3.6億，佔中鋼去年稅後淨利兩成。

儘管已經比原本估算的衝擊要低，陳守道接受《天下》電訪時仍坦承，「壓力還是滿大，希望盡量爭取更優惠的每噸50元費率。」

再看環境部公布的試算，以一家年排碳10萬噸的企業為例，如果提出的行業別自主減碳計劃通過環境部審核，可適用最低每噸50元費率，每年要繳的碳費將會從原本的2250萬，大幅減少到100萬，非常具有誘因。

「這就是碳費制度希望達到的目標，」一位碳費審議委員指出，「給像是中鋼這樣的排碳大戶優惠費率，是希望他們把省下的幾十億元投資減碳技術，才有意義，」他説。

劉哲良補充說，儘管工總與環團代表在對外發言時，看似立場強烈不同、南轅北轍，但其實一坐上審議委員會談判桌，大家都心知肚明，「碳費已經到該收的時候，台灣腳步已經晚了。」

「因為這不是台灣自己要收的，而是清楚的國際趨勢，」他也強調，台灣可以做得更好。因為日本雖然十年前就開始收碳費，但並未連結到對企業減碳的具體要求。但台灣身為碳定價制度後進者，反而能吸取更多經驗，讓制度發揮更大減碳效用。

二、關鍵在2030年目標價：1200元

劉哲良也指出，比起開徵價格，更重要的其實是未來目標價，也就是2030年要達到每噸碳價1200到1800元。

他說明這個價格的意義是，假設今天某企業並未努力投入減碳，只想付錢了事，未來就得等著付出高價。

每噸碳價1200到1800元，怎麼訂出來的？他解釋，審議委員會是統合國際學者專家，以及歐洲國家所宣示的2030年碳費目標，提出一個區間。

這也符合安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠所說的趨勢：「台灣碳費一開始收多少並不重要，因為未來一定會愈來愈貴。」

三、充分溝通，平衡各方期待

另個策略，則是中道。一位與會委員透露，從這幾次審議，可看出賴政府對碳費的策略，是採取折衷路線：企業界與環團都不滿意，但可以接受。

一來是因為民進黨在立法院是少數，不應太激進，引發在野黨反彈。二來，則是因為台電不到兩週前才宣布調漲電價，製造業絕大多數都適用14%漲幅，在全球景氣仍低迷之下，不宜一下子讓企業負擔過於沉重。

歸根結底，外貿是台灣經濟命脈。當碳排有價已成為全球大客戶，包括蘋果、亞馬遜等企業的共識，與全球供應鏈依存度高的台灣企業，從現在起就該把每噸1200元的碳價，作為內部碳定價來自我要求，才能超前部署，符合客戶需求。

（責任編輯：黃韵庭）

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