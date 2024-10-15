「長照藥局」可望興櫃掛牌！跨日合作 幫你顧爸媽

文 周妤靜

你的社區有「長照藥局」嗎？隨台灣邁入超高齡社會，未來會有更多藥師投入長照、到府替高齡者整合用藥嗎？

20年前，日本許多社區藥局停售嬰幼兒奶粉與尿布，挪出空間經營長照服務轉介站，或社區長輩的關懷據點。「那時候我就認為，不為長照做準備，藥師的價值會被忽略，」新北市藥師公會理事長許有杉回想訪日當下的危機感。

20年後，許有杉的想法得到應證。新北市金大心長照藥局負責人吳秉珊的目標很明確：我們要服務老人。

有別於傳統藥局在玻璃門上標示「處方箋領取」等健保項目，長照藥局標榜的卻是「長照補助」、「輔具補助」。吳秉珊指出，到藥局領慢箋的民眾，10個裡面至少6個符合長照資格，門市人員替民眾代辦補助申請手續，能更快速、流暢地媒合長照資源。

另一方面，長照藥局猶如維護社區健康的派出所，當長輩無法親自領藥，或領藥時表現出中風、失智前兆，具照護敏感度的藥師除了建議就診科別，還能迅速通知個管師轉介物理治療師、營養師共同照護。

在新北以外，超高齡縣市如嘉義、雲林都出現長照藥局的蹤跡。背後原因不僅是藥局經營者看見社區銀髮照護的需求，也因為現下的開業環境已與過去截然不同。

金大心長照藥局開幕一年來，新開了50個長照個案，吳秉珊計劃繼續擴大事業版圖，新設診所、日照中心，同時申請興櫃掛牌，以吸引更多投資者，將長照藥局的事業體帶入資本市場。

老藥局鎖定長照，展開台日合作

另有長照藥局採取複合式經營，賣藥也替長輩上課、練肌肉。雲林起家的惠生大藥局是傳承三代的老藥局，度過了數位轉型，經營體質轉骨成連鎖集團，去年起在台中插旗。

廖昱喬是從父親手中接棒的第三代執行長，他並非藥學背景，但以專業經理人的眼光，看好長照業務的拓展。

由於惠生的主要客群為亞健康的長輩，社交、學習能力強，廖昱喬決定在藥局內成立關懷據點，提供長輩聚會的場所，也引進輔康及東京大學教授聯合研發的健身器材，透過大數據分析長輩健康狀況，開立個人化運動處方。

原本到藥局的都是長者，後來連子女都好奇前往。目前惠生採取會員制，有長照資格或領長期處方箋的會員可免費使用健身器材；其他族群月付1000元，也可成為VIP在藥局健身。

去年惠生跨越國際，與旗下有18家藥局、11家長照機構的日本手鞠集團合作，計劃在台灣共同投資日照中心與物理治療所，讓兩地藥師、物理治療師與照服員能夠互相交流。

長照藥局要存活下來，勢必得衝高服務量、結合更有創意的服務。由此也可預見，未來是「大藥局」、「大長照體系」的時代。

目前最大規模、將長照服務串成一條龍的長照藥局，是位於嘉義縣的全安藥局。全安藥局負責人趙坤賢說，長輩出門是為了到全安的據點，領藥或身體不適，都要找全安，「我們希望融入阿公阿嬤每天的生活，正在往這個方向努力。」

如今，全安長照體系承接了2500個長照個案，案量已是全縣第一。長照藥局體系持續擴大，社區藥師期待開創成功的商業模式，也為了向政府、民眾證明，全人照護的藍圖裡，藥師不會缺席。

【延伸閱讀】

金阿波羅貼牌呼叫器引爆，牽動台廠與國安 一圖看懂空殼公司金流與疑點

張忠謀、張淑芬的夫妻之道 「到這個年齡，能相處就是一種福報」

太陽能權威藍崇文喊話童子賢：台灣要多10GW電力，太陽能絕對可行，核電辦不到

6個訣竅 養出心理素質強大的孩子

《黑白大廚》爆紅栗子提拉米蘇 韓國超商買得到！CU如何打造熱賣商品？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載