不怕「潘孟安天花板」奪最佳進步獎 俠女周春米如何優化屏東？

（謝德瑾攝）

【文／沈朋達；圖片／謝德瑾攝】

站在巨人肩膀上，可以眺望更遠，但也可能讓旁人眼中只有巨人、忽視了你。

屏東縣長周春米承受很大的壓力。前縣長潘孟安任內政績斐然，在《天下》縣市長施政滿意度調查中，創下連四年冠軍的紀錄。

「這就是甜蜜的負擔，」周春米微笑地說。早從選舉起，就有人提醒她，但她不以為意。

前任的佳績，意味著她有方向可循，省去摸索時間。「而且我的施政，當然有我自己的價值和特色，」周春米堅定地說。

上任第二年，這位屏東第一個女縣長很快就得到縣民的肯定。在今年《天下》縣市長施政滿意度調查中，比去年大幅提升7名，從優等組晉升到標竿組，更一舉拿下「最佳進步獎」。

土生土長於屏東的周春米，政治啟蒙來自父親的身影。父親周輝煌是資深的在地縣議員，小時候，周春米就在家中看父親耐著性子，為鄉親解決各種疑難雜症。

堅毅、溫柔並具的俠女個性

但從政並非她從小的志向。擔任立委前，周春米曾是屏東和高雄地方法院法官，之後轉任律師，法界資歷20餘載。

從高雄女中、台大法律系，再到司法官考試合格，周春米一路順遂，堪稱人生勝利組。

「她就是一旦鎖定目標，一定會堅持完成的人，」永勝五號書店店長翁禎霞，這樣形容周春米，兩人自國中同窗起，友誼綿延了數十年。

在翁禎霞眼中，這位學霸好友優秀卻不尖銳，總在她面臨人生低谷時，低調相助。

外型嬌小、嗓音溫柔，令人難以想像周春米在法庭上雄辯的形象。但在屏東縣律師公會理事長楊靖儀心目中，周春米是不折不扣的俠女。

2009年莫拉克颱風來襲，連接高屏的雙園大橋無預警崩塌，造成6車10人罹難的悲劇。屏東縣政府代表家屬申請國賠，楊靖儀和周春米都是義務律師團成員。

她至今還記得周春米和公路局開會時據理力爭、當仁不讓的樣子。好勝、意志力強，勇於為公義發聲，是她對「小米姊」最深的印象。

量變到質變，更暖的長照政策

周春米也不諱言，20多年的法律工作，養成她的判斷力，幫助她在關鍵時刻更快地做出正確決策。

周春米的決斷力，也表現在她上任不到100天，就在縣府成立長照處，這是22縣市中第一個專責長照的一級單位。

早在去年初，屏東65歲以上老年人口即突破20%，每5人就有1人是老人，正式進入「超高齡社會」。而她堅持設立長照處，為的是用更高的職等吸引人才加入，提供更專業且人性化的服務。

「長照是每個人、每個家庭都會遇到的人生課題，」周春米說，新部門除了一如繼往地服務長者，也為照顧者提供「讓愛喘息」服務。一系列的「長照通識」，邀請張曼娟、唐從聖等名人分享照護歷程，讓大家知道所有照護者都經歷一樣的難過、沮喪和負面情緒，「要懂得放過自己。」

弘道老人福利基金會在屏東已經服務24年，屏東服務處處長陳峙瑋認為，長照處在各區都有分站，讓社福界感覺服務申請和介入的速度都明顯提升，「前幾年我們看到量的提升，而這一年半則感受到在品質上的用心，」陳峙瑋說。

周春米（左）上任不到100天，就在縣府成立長照處，將屏東的長照由量的增加，進階為質的提升。 （屏東縣政府提供）

這也表現在縣府對於長者失智問題的重視。根據衛福部推估，屏東近80萬人口中，約有1.3萬名失智症患者，但屏東去年底僅診斷出1萬餘人。

周春米上任後，推動「失智診斷快速通關」，以簡化掛號手續、提供補助的方式，鼓勵疑似失智的長者盡早看診治療。

這樣的政策構想，和家庭經驗有關。周春米的大姨在丈夫過世後迅速失智，患病的20年多年都由表哥照顧。她回憶道，照顧失智長者對個人和家庭的負擔，都是超乎想像。

種種細緻的政策，都讓縣民很有感。今年《天下》調查中，屏東縣民對於長照政策的滿意度名列第三。

醫療資源不足是屏東長久以來的問題，除在擔任立委期間爭取設立屏東榮總，周春米上任後也推動縣府和物理治療師、中醫師合作，把復能車、照護車開進偏遠鄉鎮，讓長者在廟口就能接受復健和把脈。

女性角度出發，更細緻的服務

文化方面，屏菸1936文化基地上，明年將建成新的縣立美術館；另有東港王船文化館，傳承當地的民俗技藝。

「我希望能全面提升屏東的生活品質和機能，」周春米說，「讓大家的生活更美、更好。」

作為屏東縣民，翁禎霞認為潘孟安的好政績有目共睹，但周春米不必打破前任的天花板，而是要繼續深化，將既有的軟硬體建設，做得更細緻。

比如去年開始的生育津貼，和月嫂服務的擴大補助，都是周春米從女性角度出發，更貼心的政策規劃。

「我50歲才從政，所以有大半輩子，比較充裕的時間生活、工作，」周春米笑著說，和潘孟安的選舉人生不同，這讓她更能從生活經驗，思考縣民的需求和施政方向。

周春米走出巨人影子，細緻的政策讓縣民看到她的努力，今後更將照著自己的節奏，把屏東建設為幸福城市。

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